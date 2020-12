GTA Online : il devrait y avoir plus de contenu jouable en solo à l'avenir

Grand Theft Auto V aura droit à son portage PS5 en 2021, alors nous sommes clairement loin de finir d'entendre parler de GTA Online. Rockstar Games chouchoute d'ailleurs son expérience multijoueur comme jamais en ce moment avec la sortie du Braquage de Cayo Perico, la mise à jour la plus importante de l'histoire du jeu.

Pour la première fois, celle-ci comporte d'ailleurs un casse jouable à plusieurs, mais aussi en solo, là où il était obligatoire d'être en groupe pour effectuer la moindre activité du genre jusqu'à présent. Si vous avez aimé l'initiative, bonne nouvelle, les développeurs devraient proposer plus de contenu accessible en solo à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Scott Butchard, directeur de développement senior, dans le cadre d'un entretien avec GQ.

[Le contenu jouable en solo]est quelque chose qui nous intéresse depuis un certain temps et la communauté en a parlé. Nous sommes désireux de continuer à le faire à l'avenir.

Nous voulons respecter les équipes et les joueurs qui veulent jouer en coopération. Mais en même temps, permettre aux joueurs en solo d'en tirer une expérience tout aussi valable. Il y a des avantages aux deux. Si vous y allez par vous-même, vous prenez 100 % de la récompense et il est beaucoup plus facile d'être furtif et de planifier votre stratégie si vous n'êtes pas du genre à communiquer. Avec plusieurs joueurs, vous pouvez vous séparer et faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez prendre plus d'objectifs secondaires, en envoyant quelqu'un à la tour de contrôle pour éliminer les défenses aériennes tandis que vous lootez des tonnes de cash.