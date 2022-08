GTA Online : une décapotable, une moto exclusive à la next-gen et encore plus de contenu supplémentaire pour cette semaine

Nous sommes partis pour plusieurs semaines sous le signe d'Entreprises Criminelles dans GTA Online. La grosse mise à jour estivale qui a notamment étendu les possibilités des activités en tant que malfrats va rythmer les affaires de la communauté, et Rockstar Games va surfer sur cette vague en ajoutant régulièrement de petites choses en lien avec l'extension.

C'est notamment le cas cette semaine avec l'introduction de la Benefactor SM722, une décapotable en vente chez Legendary Motorsport, de la moto Shitzu Hakuchou sur next-gen, des showrooms Premium Deluxe Motorsport et Luxury Autos, et plus encore.

Découvrez la sportive Benefactor SM722

Les concepteurs et les ingénieurs de chez Benefactor ont éliminé tous les composants superflus de ce roadster moderne pour conserver uniquement la silhouette épurée de la décapotable Benefactor SM722. On pourrait vous abreuver de jargon technique pour expliquer l'attrait de la SM722, mais on préfère vous laisser juger sur pièce : une pression sur l'accélérateur et la vitesse ahurissante devrait figer un rictus quasi permanent sur votre visage.

La Benefactor SM722 est disponible chez Legendary Motorsport.

Maintenant ouvert : le showroom Premium Deluxe Motorsport

Le showroom Premium Deluxe Motorsport de M. Simeon Yetarian est le meilleur concessionnaire de Los Santos, le plus fiable, le mieux noté et bien évidemment, tout ce qu'il y a de plus légal. Il apparaît désormais sur votre radar, alors n'hésitez à vous rendre sur place pour tester et acheter l'un des 5 véhicules proposés :

Un Benefactor Dubsta noir (jusqu'à présent indisponible dans GTA Online) doté d'une finition unique ;

Une Cheval Picador gris clair mat à rayure ;

L'Albany Hermes (proposée à -40% cette semaine) bleue recouverte du motif Flammes bleues ;

La Bravado Gauntlet Hellfire rouge grenat irisé recouverte du motif Trop de temps libre ;

Une Maibatsu Penumbra FF bleu ardoise recouverte d'un motif Cerisier.

Le showroom Luxury Autos est maintenant également ouvert

Avis à la haute société de Los Santos : si vous cherchez un véhicule de luxe, rendez-vous sans plus attendre au nouveau showroom de Luxury Autos juste en face de Record A Studios. Chaque semaine, vous y trouverez deux superbes véhicules dont l'acquisition changera votre vie. Cette semaine, vous pourrez admirer la Grotti Itali GTO et une Obey Omnis e-GT blanc glacier métallisé.

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium d'Hao : la Shitzu Hakuchou drag.

Contre-la-montre d'Hao's Special Works.

GTA$ et RP triplés dans Des balises sous les yeux (remix)

Incarnez un héros solitaire ou faites équipe avec d'autres intercepteurs pour éliminer le fuyard dans l'un des modes cinématiques proposés dans Des balises sous les yeux (remix). Quelle que soit l'issue de la mission, vous repartirez avec des GTA$ et RP triplés toute la semaine.

Bonus de bunker et plus encore

Cette semaine, les joueurs dotés d'un bunker souterrain pourront s'en mettre plein les poches en répondant à la demande du marché noir : terminer des missions de réapprovisionnement du bunker via Disruption Logistics octroiera deux fois plus de matières premières, tandis que terminer une livraison à Ammu-Nation ou une mission de recherche du bunker offrira un bonus de 200 000 GTA$ octroyés dans les 72 heures. En effectuant une mission de recherche du bunker pour l'agent 14, le robot d'Avon et la cible blindée vous rapporteront deux fois plus de données de recherche pour votre prochain projet.

De plus, si vous terminez une mission de vente de trafic d'armes, de l'entrepôt de la boîte de nuit, de club de motards ou de marchandises spéciales dans le courant de la semaine, vous recevrez gratuitement des écouteurs Beat Off blancs. Les missions de vente peuvent désormais être lancées dans des sessions privées sur invitation. Pour en trouver une, ouvrez le menu Pause et sélectionnez En ligne, Trouver une nouvelle session, puis choisissez entre une session sur invitation, avec votre crew ou entre amis.

Air Force Zero, Marche forcée, Cuirassé et Saisie au vol reviennent

Cette semaine dans GTA Online, venez redécouvrir le chaos aérien de Air Force Zero, l'action effrénée de Marche forcée, une version moderne de David contre Goliath dans Cuirassé, sans oublier Saisie au vol.

Les véhicules de la semaine : l'Enus Stafford, la Truffade Adder et plus

Découvrez les nouveaux prix et véhicules à tester, grâce au salon auto de LS et au Diamond Casino & Hôtel. Le grand prix de la roue de la fortune est la berline vintage Enus Stafford, tandis que terminer dans le top 3 des Épreuves de poursuite pendant trois jours d'affilée cette semaine vous rapportera la Truffade Adder, la voiture récompense du salon auto de LS à Cypress Flats. Pendant que vous y êtes, faites un tour sur la piste d'essai avec la Maxwell Asbo, la Dewbauchee Rapid GT classique et la BF Weevil.

Promotions

Que vous fassiez de la contrebande, tractiez un C.O.M. ou ignoriez les limitations de vitesse lors d'une course de rue, n'hésitez pas à venir découvrir les promotions sur nos véhicules, mais également sur nos gilets de braquage et autres hauts polyvalents.

-50 % sur les gilets de braquages et hauts polyvalents

-35 % sur l'Ocelot XA-21

-35 % sur la Lampadati Viseris

-40 % sur la Pegassi Torero

-35 % sur la Declasse Tampa armée

-35 % sur la Bravado autochenille

-35 % sur la Maibatsu Penumbra FF

-40 % sur le JoBuilt Hauler custom

-40 % sur l'Albany Hermes

-40 % sur le Lampadati Novak

Avantages GTA+

Parmi les avantages du mois réservés aux abonnés à GTA+, on retrouve :

La sportive Lampadati Corsita ;

Améliorations pour votre bureau ;

Vêtements et accessoires gratuits ;

50 % de GTA$ et RP en plus dans les missions Opération Paper Trail ;

Bonus supplémentaires réservés aux abonnés.

Retrouvez la liste de tous les avantages de l'abonnement à GTA+ disponibles jusqu'au 31 août sur le site de GTA+. Consultez le guide de GTA+ pour découvrir comment profiter pleinement de votre abonnement à GTA+.