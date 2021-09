GTA Online : tee-shirt offert, moto et Dinka Jester RR à gagner et plus pour cette semaine spéciale motards

Suite à l'introduction de la Karin Previon la semaine passée, Grand Theft Auto Online en a à priori fini avec l'arc Tuning à Los Santos pour le moment. Il revient donc à des considérations très traditionnelles dès ce jeudi, pour une semaine placée sous le signe des motards. Au programme, un tee-shirt Blaine County Radio gratuit pour les propriétaires d'un QG de motard, des GTA$ et RP doublés dans certains modes et même triplés en Hasta La Vista, une Principe Lectro à gagner au casino, ou encore des promotions sur les articles de bikers.



Le tuning n'est pas très loin, car il est toujours possible de remporter une Dinka Jester RR en terminant dans le top 3 des Épreuves de course de rue pendant cinq jours d'affilée, et trois bolides à approcher sur la piste d'essai.

Les motards de tous horizons sont à l'honneur cette semaine

Les rebelles qui dirigent des entreprises criminelles pourront faire fortune à leur façon : jusqu'au 22 septembre, terminez des missions de vente de motards pour votre fabrique de faux papiers, votre usine de fausse monnaie ou votre ferme de cannabis pour remporter des GTA$ doublés. De plus, le réapprovisionnement des lieux de production de motards est à moitié prix, autant dire que votre comptable va avoir du pain sur la planche.

Tous les propriétaires d'un QG de motards recevront un tee-shirt Blaine County Radio, l'uniforme idéal pour débiter à tue-tête des théories du complot tout en buvant des bières dans un bar miteux, dans un délai de 72 h suivant leur connexion après le 27 septembre.

GTA$ et RP triplés dans Hasta La Vista

C'est dangereux de circuler à vélo dans les rues de Los Santos. Parfois, on a l'impression que les automobilistes nous veulent du mal. Et parfois, ce n'est pas qu'une impression. La preuve : dans le mode rivalité Hasta La Vista, les cyclistes doivent distancer un ou deux camions qui les poursuivent sans relâche et échapper à leurs attaques. Il n'y a que deux issues : survivre, ou finir en bouillie sur le bord de la route. Dans tous les cas, les joueurs qui participent à Hasta La Vista repartiront avec des GTA$ et RP triplés toute la semaine.

GTA$ et RP doublés dans les courses deux roues

Si vous avez plutôt envie d'enfiler une tenue aérodynamique en néoprène et d'assouvir votre soif de compétition, toutes les courses deux roues rapportent des GTA$ et RP doublés cette semaine.

Véhicule récompense du salon auto : la Dinka Jester RR

Les membres dévoués du salon auto de LS qui terminent dans le top 3 des Épreuves de course de rue pendant cinq jours d'affilée recevront la Dinka Jester RR diabolique. Dès lors, vous serez libre de la modifier selon vos propres goûts et spécifications.

Sur la piste d'essai : l'Annis ZR350, la Vapid Dominator GTT et la Karin Calico GTF

Faites un tour sur la piste d'essai du salon auto de LS et installez-vous au volant de l'Annis ZR350, de la Vapid Dominator GTT ou de la Karin Calico GTF pour voir ce qu'elles valent dans une ruée ou dans un contre-la-montre, ou juste pour voir comment elles se débrouillent sur le circuit, et ce, gratuitement.

Sur le podium : la Principe Lectro

Rendez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour assister à un hommage aux deux-roues. En plus de GTA$, de vêtements, d'en-cas, de RP et de récompenses mystère, tous ceux qui lancent la roue de la fortune auront une chance de repartir avec la Principe Lectro, une petite moto agile qui ne demande qu'à prendre son envol.

Promotions

Rendez-vous sur le site de Pedal and Metal Cycles sur votre iFruit pour faire l'affaire du siècle : tous les vélos sont gratuits cette semaine. Si vous vous sentez plus à l'aise sur quatre roues, vous pourrez aussi profiter de quelques offres. Découvrez la liste complète des promotions ci-dessous.

Les motards en herbe pourront s'acheter un QG de motards (et l'améliorer comme bon leur semble) à -40 %. Pendant ce temps, les coûts de réapprovisionnement pour toutes les missions de vente de motards sont réduits de moitié. Cela vaut également pour les coûts des fermes de cannabis, les fabriques de faux papiers et les usines de fausse monnaie ainsi que leurs améliorations et modifications.

Promotions sur des véhicules :

-30 % sur la Vulcar Warrener HKR ;

-40 % sur la Shitzu Hakuchou drag ;

-40 % sur la Pegassi Vortex ;

-40 % sur le MTL Dune ;

-40 % sur le Maxwell Vagrant.

Et comme annoncé récemment, certaines activités de GTA Online continueront de disparaître afin de libérer de la place pour de prochaines mises à jour, ainsi que pour faciliter le matchmaking entre joueurs. Ces activités suivront des rotations à mesure que nous ajouterons du contenu.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT.