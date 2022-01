GTA Online : un tout nouveau bolide à acheter, un pull et un tee-shirt gratuits, et plein de promotions et de bonus cette semaine

Après une pause de fin d'année bien méritée, Rockstar Games continue d'agiter la communauté GTA Online, avec des choses en lien avec l'aventure Le Contrat et l'extension Tuning à Los Santos. La plus grosse nouveauté de la semaine est l'ajout de l'inédite Pfister Comet S2 Cabrio, qui rejoint le garage de Legendary Motorsport. Nous pouvons sinon débloquer gratuitement un tee-shirt DJ Pooh orange et un pull Rockstar Studio coloré, profiter de GTA$ et RP doublés dans plusieurs activités, relancer des parties dans des modes à durée limitée passés, ou encore débloquer la Annis Euros au salon de l'automobile.

Tout le programme du moment est détaillé ci-dessous.

Faites des jaloux avec la nouvelle Pfister Comet S2 Cabrio

Une voiture si légère, rapide et maniable que vous pourriez la conduire d'un seul doigt. Et c'est également la voiture la plus prisée des jeunes millionnaires de moins de 25 ans. Vous allez donc pouvoir vous poser à Vinewood Hills, baisser la capote et admirer le coucher de soleil tout en procréant des bébés richissimes. C’est un investissement comme un autre.

La Pfister Comet S2 Cabrio est désormais disponible chez Legendary Motorsport.

GTA$ et RP doublés dans la dernière mission de Ça fuite en boîte de nuit

Une fois toutes les pistes menant au téléphone de Dr. Dre explorées, rendez-vous à la fête se déroulant dans une suite du casino afin de récupérer la musique volée de Dr. Dre. Terminez la dernière mission de Ça fuite en boîte de nuit pour remporter des GTA$ et RP doublés.

Obtenez le tee-shirt DJ Pooh orange

De plus, les joueurs qui rencontrent Dr. Dre au club de golf de Los Santos dans l'intro de Fuite de données cette semaine obtiendront le tee-shirt DJ Pooh orange après avoir réglé ce souci de golfeurs mal élevés. Les joueurs éligibles recevront le tee-shirt d'ici le 21 janvier.

GTA$ et RP doublés dans les contrats de sécurité Spécialiste +

Les petits futés qui s'associeront à Franklin Clinton pour offrir à l'élite de Los Santos des solutions radicales à ses problèmes recevront le double de récompenses dans les missions les plus difficiles. Rendez-vous à l'agence pour accepter un contrat Spécialiste + via l'ordinateur et vous remplir les poches.

Obtenez le pull Rockstar Studio coloré en vous rendant au studio de musique

Cette semaine, rendez-vous dans les locaux de Record A Studios pour recevoir le pull Rockstar Studio coloré et montrer que vous côtoyez des artistes, des producteurs et plein de gens talentueux.

Retour de plusieurs modes

Ce mois-ci, quatre modes réservés aux tireurs d'élite font leur retour dans GTA Online, pour le plus grand plaisir des as de la gâchette : T'as pas deux balles ?, Cible de choix, Passe d'armes et Abus de pouvoirs.

GTA$ et RP triplés dans Abus de pouvoirs

Ce n'est pas un affrontement comme les autres, non. Abus de pouvoirs pousse le concept beaucoup plus loin avec une sélection de bonus à votre disposition qui donneront à votre équipe un avantage compétitif, même si ça ne dure qu'un court instant. Vainqueurs ou perdants, tous les joueurs repartiront avec le triple de GTA$ et de RP cette semaine.

Véhicule récompense du salon auto cette semaine : l'Annis Euros

Cette semaine, les membres du salon auto de LS qui parviendront à semer leurs pairs et le LSPD pour terminer dans le top 3 de 9 courses différentes des Épreuves de poursuite gagneront les clés de l'Annis Euros, qui trône fièrement sur le Slamtruck au milieu du salon auto. Soyez responsable au volant.

Testez la Vapid Dominator ASP, la Dinka RT3000 et l'Übermacht Cypher sur la piste d'essai

Cette semaine, essayez avant d'acheter : rendez-vous sur la piste d'essai pour faire rouler la Vapid Dominator ASP, la Dinka RT3000 et l'Übermacht Cypher sur le circuit, défier d'autres joueurs dans des ruées aléatoires, ou battre votre record personnel dans un contre-la-montre.

Sur le podium cette semaine : la Coil Raiden

Le Diamond Casino & Hôtel encourage toutes sortes d'activités : vous pouvez prendre un verre, vous rendre à l’Inside Track, jouer à la roulette... Et, surtout, vous pouvez lancer la roue de la fortune dans le hall pour peut-être repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des accessoires, des en-cas et une myriade de récompenses mystère.

Mais qu'y a-t-il sur le podium cette semaine ? Excellente question ! Il s'agit de la Coil Raiden, une sportive électrique silencieuse qui, à sa sortie, a bousculé les idées reçues sur l'électrique, le sport automobile et les voitures.

Promotions

Le combat rapproché est la forme de combat la plus intime qui soit, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser un minigun gratuit pour éliminer les obstacles. Et en parlant d'armes et de combat, passez au niveau supérieur de l'armement grâce aux modifications MK II à moitié prix toute la semaine.

En plus de tout ça, vous pourrez retrouver toute une sélection de véhicules, armés ou non, en promotion :

-25 % sur l'Enus Deity ;

-50 % sur le HVY Insurgent ;

-25 % sur le TM-02 Khanjali ;

-40 % sur le Char Rhino ;

-40 % sur la remorque antiaérienne ;

-30 % sur l'Overflöd Imorgon ;

-40 % sur la Pfister Neon.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine.