GTA Online : la mise à jour Le Contrat avec Dr. Dre et Franklin se lance en vidéo, un point sur les nouveautés

La semaine dernière, Rockstar Games nous a bien surpris en dévoilant Le Contrat, une toute nouvelle aventure scénarisée pour GTA Online, jouable à la fois seul ou à plusieurs. Et ce n'est pas n'importe quel contenu, puisqu'il fait intervenir Franklin Clinton, l'un des trois protagonistes de Grand Theft Auto V, et surtout le seul dont l'apparition ne rentre pas en contradiction avec les évènements du jeu (le multijoueur se passait uniquement avant l'aventure du jeu à la base). Ce scénario fait également intervenir Dr. Dre, pointure de la scène rap internationale qui n'est plus à présenter, et vous pouvez y jouer dès à présent.

La firme étoilée a donc diffusé une courte bande-annonce de lancement, mêlant évidemment rap et action, alors que notre personnage va notamment devoir s'infiltrer dans les locaux du FIB dans sa quête pour récupérer les titres inédits de Dr. Dre. Un gros point sur les nouveautés apportées par cette mise à jour a également été fait sur le site officiel, dont les ajouts musicaux avec une nouvelle station de radio dont nous vous parlions en début de semaine. Missions, véhicules, propriétés, accessoires... tout y passe pour satisfaire la communauté, sans oublier les habituels bonus hebdomadaires.

Dans les rues de Los Santos, tout le monde parle du vol du téléphone personnel de Dr. Dre . On raconte notamment qu'il contient des morceaux encore inconnus du grand public que Dr. Dre réservait pour un futur projet, et l'artiste veut que vous le retrouviez avant qu'ils fuitent dans le monde entier. C'est peut-être l'opportunité rêvée pour faire connaître votre agence, et c'est vous qui allez devoir vous en occuper personnellement.

Associez-vous à l'un des escrocs les plus célèbres de Los Santos et à ses amis dans GTA Online : Le Contrat, la toute nouvelle aventure jouable en solo ou en groupe, et qui marque le retour d'un des protagonistes de Grand Theft Auto V, Franklin Clinton. Franklin est aujourd'hui le patron de F. Clinton & Partner, une « agence d'aide aux vedettes » qui propose de résoudre les petits tracas qui peuvent pourrir la vie du gratin de Los Santos.

Lors de vos déplacements dans les rues de Los Santos, écoutez la nouvelle station de radio MOTOMAMI Los Santos, animée par ROSALÍA et Arca, pour profiter de sa programmation éclectique allant notamment de la bachata à l'électro. De nouveaux morceaux sont également diffusés sur les ondes de Radio Los Santos et West Coast Classics, dont de nouveaux titres exclusifs d'artistes tels que Juicy J et Mike Dean, Pusha T, Dom Kennedy, Mozzy et d'autres.

Du côté des véhicules , ne manquez pas les sept nouveautés , dont la supersportive Pegassi Ignus, la berline Lampadati Cinquemila et le SUV Pfister Astron , tous disponibles chez Legendary Motorsport. Dans l'atelier de véhicules de l'agence, vous retrouverez de nouvelles modifications liées à la technologie d'Imani pour la supersportive Dewbauchee Champion, la grosse cylindrée Bravado Buffalo STX, la berline Enus Deity et le SUV Enus Jubilee . Ne soyez jamais sans mines glissantes, blindages et mitrailleuses à portée de main : ce sont des accessoires indispensables pour mener à bien les missions de l'agence. Et ce n'est pas tout : les brouilleurs de verrouillage de missiles vous permettront d'échapper aux missiles à tête chercheuse et l'unité de contrôle à distance vous permettra de téléguider votre véhicule.

Le Contrat comporte trois nouvelles armes précieuses , que Franklin a obtenues au fil de sa carrière. Le fusil lourd est disponible à Ammu-nation, vous pouvez également profiter d'une remise sur son achat ou sa modification à l'armurerie de l'agence. Et en exclusivité, cette dernière propose également le pistolet paralysant et le lanceur IEM compact , deux autres armes incontournables dans le milieu.

En plus de pouvoir profiter gratuitement d'un réceptionniste à l'agence, vous pourrez appeler Imani et Franklin depuis votre iFruit dans le mode libre afin d'utiliser leurs services et compétences uniques , et pour demander des contrats de sécurité ou par téléphone.

En effet, après avoir terminé quelques contrats de sécurité, Franklin vous présentera les missions plus délicates, les contrats par téléphone : des assassinats clandestins avec des primes spécifiques si vous suivez des instructions précises. Ces missions exigent de la discrétion et vous pourrez recevoir toutes les infos en répondant à des appels sur des cabines téléphoniques à travers Los Santos.

L'agence F. Clinton & Partner vient d'ouvrir et vous allez devoir accepter des contrats de sécurité pour vous faire un nom et de l'expérience. Retrouvez des véhicules et des objets précieux, menez d'audacieuses opérations de sauvetage, protégez des biens inestimables , et plus.

Dans le cadre de votre association avec F. Clinton & Partner, vous allez acquérir des locaux haut de gamme sur plusieurs étages dignes d'accueillir les futures stars qui solliciteront vos services. L'agence sera composée de bureaux pour l'équipe et d'un étage entier réservé à vos véhicules. Vous pourrez également y installer une armurerie pour gérer votre arsenal et un atelier de véhicules dans lequel effectuer des modifications pour aider avec les contrats de vos clients.

Vous pourrez également assister à une séance de travail exclusive de Dr. Dre dans son tout nouveau studio d'enregistrement, Record A Studios , où vous pourrez traîner avec la légende et un invité de marque et voir la magie s'opérer dans les coulisses.

Découvrez également des centaines de nouveaux accessoires et vêtements, dont de nouveaux pulls, sweats et vestes, des casquettes, des tatouages, du maquillage et des coiffures inédites. En outre, les joueurs qui se rendront à Record A Studios d'ici le 22 décembre recevront gratuitement la casquette Westside.

La sortie d'aujourd'hui apporte d'autres changements positifs pour GTA Online : les joueurs recevront désormais moins d'appels et de textos les invitant à participer à du nouveau gameplay, et peuvent maintenant utiliser la carte dans le menu Pause pour passer en revue et sélectionner du gameplay. Sélectionner une icône radar de contact sur la carte permet d'afficher plus de détails et déclenche l'introduction au contenu concerné.

Qui plus est, un certain nombre de nouvelles récompenses du menu Pause et d'objectifs quotidiens sont désormais disponibles dans GTA Online, et les charges quotidiennes pour les propriétés et lieux de production sont réduites. Les joueurs qui terminent des contrats de l'atelier auto, des livraisons de véhicules spéciaux et d'exports exotiques seront désormais récompensés avec de la réputation du salon auto de LS, et la capacité du coffre-fort des boîtes de nuit et salles d'arcade a été augmentée.

En plus des nouveautés à découvrir dans Le Contrat, vous allez pouvoir profiter de réductions et de bonus d'évènement hebdomadaires. Lancez la roue de la fortune et rendez-vous au salon auto de LS pour découvrir les derniers concours et récompenses, et remportez des GTA$ et RP doublés dans les courses polymorphes, Herbicide et Comité d'accueil. En outre, tous ceux qui jouent à GTA Online cette semaine recevront le tee-shirt Radio Los Santos gratuitement pour célébrer l'héritage de la station de radio hip-hop numéro 1 de Los Santos.

Terminer pour la première fois chaque mission du contrat de Dr. Dre vous rapportera des primes de divers montants. Et terminez trois contrats de sécurité d'ici le 22 décembre pour obtenir un bonus unique de 200 000 GTA$, disponible dans un délai de 72 h après avoir rempli ces contrats.