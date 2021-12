GTA Online : une nouvelle station, des classiques de Dr. Dre et des morceaux inédits bientôt à la radio pour la mise à jour Le Contrat

Les joueurs de Grand Theft Auto Online vont encore vibrer cette semaine avec l'arrivée de Le Contrat, une nouvelle série de missions autour de Dr. Dre himself. L'aventure sera forcément musicale, l'objectif final étant après tout de retrouver de (vrais) morceaux inédits sur une clé volée à l'avatar numérique du producteur de hip-hop.

Rockstar Games va logiquement en profiter pour étoffer les radios du jeu en ligne. Il y aura d'abord une nouvelle station, MOTOMAMI Los Santos, animée par la musicienne catalane Rosalía, avec la chanteuse vénézuélienne Arca en invité. Nous y entendrons le tube de Rosalía avec The Weekend qu'est La Fama, des titres d'Arca, ou un morceau inédit de Bad Gyal. Le plus lourd sera sur Radio Los Santos, qui va être mise à jour avec des pistes exclusives de Rich the Kid, Pusha T ou encore Freddie Gibbs, le premier extrait du prochain EP de CircoLoco Records, Let’s Get It de ScHoolboy Q ou des titres déjà entendus récents. West Coast Classics fera sinon honneur à Dr. Dre en diffusant ses grands classiques.

Suite à l'annonce la semaine dernière de la sortie de GTA Online : Le Contrat, de nouvelles musiques vont envahir les ondes de Los Santos. Découvrez une toute nouvelle station de radio, des mises à jour spéciales sur deux des stations de hip-hop les plus appréciées de la ville, ainsi que des morceaux exclusifs de Dr. Dre et d'autres, dès le 15 décembre.

Une nouvelle station de radio, MOTOMAMI Los Santos, animée par ROSALÍA en compagnie d'Arca, une collaboratrice de longue date de Rockstar, diffusera des artistes de tous horizons, comme Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers et Aventura, ainsi que LA FAMA, le premier single de l'album MOTOMAMI de ROSALÍA avec The Weeknd, des pistes d'Arca, sans oublier une chanson exclusive de Bad Gyal produite par Keinemusik, le DJ de The Music Locker.

Deux stations de radio existantes vont aussi recevoir une mise à jour de taille. Sur Radio Los Santos, Big Boy déballe tout un tas de morceaux exclusifs de Hit-Boy, Freddie Gibbs et Pusha T, TiaCorine (produit par Kenny Beats), Rich the Kid, Offset, Mozzy et YG, ainsi que des nouveautés de Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black et d'autres. Sans oublier Mike Dean et ScHoolboy Q en invités sur la station de radio.

Vous pourrez également entendre sur Radio Los Santos le premier single issu d'un prochain EP de CircoLoco Records : Let’s Get It, un nouveau morceau de ScHoolboy Q produit par Nez, et You Wanna, également produit par Nez. Ces deux morceaux seront disponibles sur une clé USB officielle de CircoLoco Records. Le troisième titre de l'EP, Freaks, de Nez, Moodymann et Gangsta Boo est d'ores et déjà disponible en jeu, dans le Kenny’s Backyard Boogie Mix de la mise à jour Tuning à Los Santos, sortie l’été dernier. Vous pourrez entendre les trois titres avant tout le monde dans GTA Online jusqu'à la sortie de l'EP de CircoLoco Records en début d'année prochaine.

Sur West Coast Classics, DJ Pooh rend hommage à l'incroyable carrière de Dr. Dre dans une émission intitulée Dre Day, qui diffusera les titres les plus emblématiques de l'artiste comme The Next Episode, mais aussi ses collaborations avec d'autres légendes telles que 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas et JAY-Z, ainsi que la participation d’amis et d’autres collaborations.

Et la légende de la West Coast, Dam Funk, offrira à Los Santos son interprétation du G-funk classique dans la nouvelle histoire de GTA Online, Le Contrat.

Gardez un œil sur le Rockstar Newswire pour tout savoir sur GTA Online : Le Contrat, et notamment sur le nouveau studio de musique, Record A Studios, dans lequel vous aurez la chance de voir Dr. Dre à l'œuvre entre deux enquêtes aux côtés de Franklin et son équipe pour retrouver ses morceaux inédits.