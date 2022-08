GTA Online : nouvelle Declasse Draugur, courses inédites et chasse au trésor à Cayo Perico, et bien plus pour cette semaine

Toujours dans la foulée de l'extension Entreprises Criminelles, Rockstar Games continue d'ajouter du contenu supplémentaire à GTA Online, pour le plus grand plaisir de la communauté. Les joueurs peuvent ainsi cette semaine acquérir la nouvelle Declasse Draugur, contempler et acheter des véhicules rares dans les showrooms, profiter de courses inédites à Cayo Perico, partir à la chasse au trésor sur l'île et plus encore.

Le programme hebdomadaire complet est disponible ci-dessous.

Explorez les chemins, les cours d'eau et les cieux d'une île tropicale paradisiaque : les nouvelles Épreuves Cayo Perico proposent dix courses inédites dans la base fortifiée d'El Rubio et sur les plages environnantes. Tous les participants à ces nouvelles Épreuves Cayo Perico gagneront des GTA$ et RP doublés toute la semaine.

Et pour rester dans une ambiance tropicale, connectez-vous à GTA Online cette semaine pour recevoir gratuitement le tee-shirt Cayo Perico Keinemusik.

La nouvelle Declasse Draugur est désormais disponible

Si vous êtes du bon côté du capot, c'est un rêve à l'état pur. Si vous êtes du mauvais côté, c'est un véritable cauchemar plaqué titane. Découvrez la Draugur, une légende sanguinaire qui fait des merveilles en tout-terrain. Sortie des entrailles les plus profondes de Declasse, la Draugur pourra vous emmener jusqu'en enfer sans égratignure. Ou jusqu'au Cluckin’ Bell le plus proche. C'est un peu pareil.

Les joueurs qui achèteront la Declasse Draugur cette semaine chez Southern San Andreas Super Autos recevront gratuitement la casquette plate Yeti grise.

Passez les plages de Los Santos au peigne fin et trouvez des caches enterrées sur Cayo Perico

Faites preuve de vigilance si vous vous promenez sur les plages de Los Santos : vous y trouverez peut-être un détecteur de métaux et une carte menant à des caches enterrées sur l'île de Cayo Perico. Découvrez ces trésors enfouis lors de votre prochain passage sur l'île pour obtenir des GTA$ et des RP.

Cette semaine dans le showroom de Simeon

Aventurez-vous dans le showroom de Simeon pour contempler les voitures suivantes, les conduire pendant quelques minutes ou les acheter directement :

La Declasse Tornado (décapotable) avec la peinture classique Argent béton, auparavant indisponible dans GTA Online ;

Une Vulcar Nebula turbo bleu mat ornée du motif Sombres dessins ;

L'Annis Remus rouge classique avec le motif Bande Premier ;

Une Enus Cognoscenti noir irisé ;

La Benefactor Stirling GT orange métallisé décorée du nouveau motif Médaillon simple noir.

Dans la vitrine du showroom Luxury Autos

Si vous passez près de Record A Studios, profitez-en pour admirer la vitrine du showroom Luxury Autos de l'autre côté de la rue afin de découvrir l'Överflöd Autarch peinte en vert mat et la Pegassi Torero XO en bleu foncé mat.

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium d'Hao : la Karin S95.

Le contre-la-montre d'HSW de la semaine.

Cette semaine sur le podium du Diamond Casino : l'Übermacht Cypher

Cette semaine, passez au Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour remporter des GTA$, des RP, des vêtements et plus. Et si vous êtes en veine, vous repartirez au volant de l'Übermacht Cypher.

Véhicule récompense du salon auto et piste d'essai

Taillez-vous un chemin vers la victoire dans les Épreuves de poursuite trois jours de suite pour gagner l'Ocelot Swinger, le véhicule récompense de la semaine au salon auto. De plus, faites un tour sur la piste d'essai pour essayer la Windsor Drop, la Lampadati Pigalle ou l'Enus Super Diamond, et tenter un contre-la-montre, affronter d'autres joueurs ou juste faire tourner le moteur.

Récompenses et bonus de marchandises

Les opportunités se bousculent sur le marché noir : sur le réseau SecuroServ, l'approvisionnement en marchandises spéciales est à moitié prix, tous les entrepôts de marchandises spéciales sont disponibles à -30 %, et Lupe vous trouvera des marchandises deux fois plus vite. Vous pouvez aussi prendre les choses en main et accomplir une mission d'approvisionnement en marchandises depuis votre bureau pour obtenir un supplément de 150 000 GTA$ (octroyés sous 72 heures).

Une fois que vous avez fait le plein, allez satisfaire la demande en terminant une mission de vente de trafic d'armes, d'entrepôt de boîte de nuit, de club de motards ou de marchandises spéciales cette semaine pour gagner des écouteurs Beat Off blancs.