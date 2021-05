Rockstar Games lance CircoLoco Records, un nouveau label de house et techno aux premières sorties imminentes

Rockstar Games et la musique, c'est une histoire d'amour qui dure : tous les joueurs de Grand Theft Auto ont forcément fait de belles découvertes en écoutant les radios des derniers épisodes. La musique a d'ailleurs pris une place importante dans GTA Online, que ce soit avec des radios inédites encore ajoutées récemment, ou des clubs qui ont mis en vedette des artistes de la scène électronique comme Solomun, Tale of Us, Dixon et The Blessed Madonna lors de Nuits Blanches et Marché Noir, et Moodymann, Keinemusik (Rampa, Adam Port et &ME), et Palms Trax pour le Braquage de Cayo Perico.

Rockstar Games va de nouveau collaborer avec des DJ, mais sur un autre terrain, celui de la production musicale. Il annonce aujourd'hui un partenariat avec CircoLoco, organisateur de soirées house et techno à l'international surtout connu pour ses fêtes au DC10 d'Ibiza, pour la création du label CircoLoco Records. La première sortie est prévue pour le 4 juin 2021 avec Monday Dreamin’ Blue, un EP sur lequel figureront Sama' Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa et Seth Troxler, ainsi que Dixon pour un remix de Autonom de Deichkind. Pour les curieux, Lumartes par Seth Troxler est d'ores et déjà disponible sur Spotify.

D'autres EP du genre suivront chaque semaine et mettront à l'honneur des artistes de la trempe de Moodymann et CD, Carl Craig, Luciano, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes, Adam Beyer, Bedouin, Butch et Kemelion, Mano le Tough, Margaret Dygas, Damian Lazarus et Robert Owens, DJ Tennis, Jamie Jones, TIni et Amiture ou encore Tale of Us. L'ensemble formera la compilation Monday Dreamin' à la pochette rouge du plus bel effet, numérotée CLR001, qui sera complétée le 9 juillet.

Le dancefloor de CircoLoco, représentant de la house et de la techno depuis plus de 20 ans grâce à ses soirées au club DC10 d'Ibiza et dans le monde entier, est le lieu de rencontre par excellence de la dance underground et de la mode, de l'art et de la culture en général. Depuis ses débuts, le club propose des soirées sans fioritures centrées sur la musique, avec des mix variés et un flair extraordinaire qui a permis de lancer les carrières de nombreux DJ, dont Tania Vulcano, Ricardo Villalobos, Jamie Jones et bien d’autres. De nombreux artistes des mises à jour Nuits blanches et marché noir et le Braquage de Cayo Perico de GTA Online ont aussi pu profiter de ce tremplin, comme The Blessed Madonna, Dixon, Solomun, Keinemusik, Tale Of Us et Moodymann. La marque CircoLoco a également su se renouveler en s'engageant dans le développement durable. De plus, le lancement de CircoLoco Records permet à la marque de soutenir davantage les artistes novateurs de la dance au-delà du club. CircoLoco Records va proposer des solutions innovantes pour soutenir et faire connaître la culture de la dance, et ainsi aider les clubs à se relever dans cette période particulièrement difficile pour eux. Le label va pour cela s'appuyer sur le partenariat entre nos deux marques.

