GTA Online : Dr. Dre et Franklin débarquent dans les nouvelles missions scénarisées Le Contrat !

Vous vous souvenez des bruits de couloir qui voulaient que Dr. Dre collabore avec Rockstar Games sur de la musique pour un nouveau Grand Theft Auto ? Il y a eu une petite méprise de la part de Snoop Dogg, qui avait lancé la rumeur, car ce partenariat ne concerne pas un GTA VI, mais bien cet infatigable GTA Online.

Dr. Dre va non seulement produire des morceaux, mais aussi apparaître dans Le Contrat, une nouvelle histoire dans laquelle Franklin Clinton, héros du mode solo, va monter une agence d'aide aux vedettes à Vinewood. Soutenu par Lamar Davis et DJ Pooh, il va vite croiser l'avatar de la légende du rap, qui va avoir besoin de nous pour retrouver un téléphone volé contenant des chansons non sorties. La folle aventure permettra aussi d'introduire une station de radio éclectique, des mises à jour de radios existantes, des titres inédits et exclusifs par Dr. Dre et d'autres artistes, « de nouvelles opportunités de travail à l'agence pour les joueurs n'ayant pas peur de se salir les mains, de nouvelles armes, de nouveaux véhicules, et bien plus ».

Depuis l’époque où lui et ses complices s’attaquaient à l’Union Depository, le célèbre escroc de Los Santos, Franklin Clinton, ne s'est pas tourné les pouces. Bienvenue chez F. Clinton and Partner, une nouvelle “agence d’aide aux vedettes” qui propose à l’élite de Vinewood de régler ses problèmes de riches - et tout le reste. Franklin a besoin de deux choses : un partenaire fiable, et un très gros client. Avec comme entremetteur Lamar Davis, votre contact de toujours à LS reconverti depuis peu dans le commerce de cannabis, vous pourriez bien être le partenaire qu’il faut à Franklin pour faire prospérer son entreprise. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, DJ Pooh a contacté Franklin à propos d’un client potentiel : son vieil ami Dr. Dre. Il s'avère que le téléphone que Dr. Dre avait perdu sur le chemin de Cayo Perico l'an dernier a atterri entre de mauvaises mains. Plus grave, le téléphone contient le bien le plus précieux de toute la ville : de la musique inédite composée par Dr. Dre. Ça pourrait bien être le gros coup dont votre agence a besoin. Préparez-vous pour cette nouvelle aventure folle et hilarante se déroulant dans la ville de Los Santos, qui vous emmènera de l'ancien quartier de Franklin aux fêtes les plus huppées, de villas où règne la débauche aux bureaux du FIB et ailleurs, en compagnie de Franklin, de la pirate informatique Imani, du chien Chop et de votre équipe, à la recherche des précieux morceaux à ramener à Dr. Dre.





Le Contrat risque encore une fois de bousculer la communauté GTA Oline avant les fêtes : il sortira via une mise à jour gratuite le 15 décembre 2021. GTA V - Édition Premium est sinon lui disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.