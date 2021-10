Grand Theft Auto : Dr Dre à la musique d'un nouveau jeu, d'après Snoop Dog

Alors que Rockstar s'apprête à lancer Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition le mois prochain, puis une version améliorée de GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S l'année prochaine, les joueurs attendent surtout des informations concernant le prochain vrai volet, Grand Theft Auto VI.

Rockstar n'a encore rien officialisé, mais en interne, il semble évident que le studio travaille sur un nouvel opus. Et quelques musiciens sont visiblement bien informés, à l'instar de Snoop Dog, qui a affirmé dans une interview à Rolling Stone, en parlant de son ami Dr Dre :

Je sais qu'il est en train de faire de la pu*ain de bonne musique. Et une partie de sa musique est liée à un jeu GTA qui va sortir. Donc je pense que c'est comme ça que sa musique sera dévoilée, au travers d'un jeu vidéo GTA.

Bien évidemment, il y a des chances que ces sons signés Dre soient en lien avec l'imminent Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, mais le rappeur n'a rien sorti depuis 2015 avec Compton, difficile de l'imaginer reprendre du service pour une simple compilation de vieux jeux, aussi bons soient-ils. Cependant, sortir un nouvel album via un jeu vidéo aussi populaire que Grand Theft Auto VI, cela aurait du sens. Si tant est que Snoop Dog ait bien compris l'information à l'origine. Pour rappel, Dr Dre avait déjà fait une petite apparition dans le DLC Le Braquage de Cayo Perico de GTA Online l'année dernière.

Si cela concerne Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, nous aurons la réponse dans quelques jours, la date de sortie de la trilogie est fixée au 11 novembre en dématérialisé, et au 7 décembre en boîte, que vous pouvez précommander contre 59,99 € sur Amazon. Sinon, eh bien, il faudra attendre sans doute encore quelques années.