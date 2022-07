GTA Online : une date de sortie et de premiers détails pour The Criminal Enterprises, la mise à jour qui va étoffer les carrières criminelles et le gameplay

Nous ne sommes pas près de mettre la main sur Grand Theft Auto VI, alors Rockstar Games continue de nous occuper avec GTA Online. Alors que GTA V et son multijoueur viennent d'être portés sur next-gen, le studio a confirmé qu'une mise à jour majeure était prévue pour cet été, et nous commençons à la découvrir avec une bande-annonce.

L'extension The Criminal Enterprises apportera en effet de nouvelles perspectives commerciales pour les carrières criminelles, pour des activités supplémentaires pour les cadres, les motards, les trafiquants d'armes et les gérants de boîte de nuit. Elle amènera aussi des missions de contact inédites nous faisant agir en tant qu'agent assermenté de l'IAA, seul ou en groupe de jusqu'à 4 joueurs, afin d'enquêter sur les agissements des magnats pétrochimiques locaux, les Duggans, dans le cadre de l'Opération Paper Trail.

Attendez-vous aussi à une flopée de nouveaux véhicules au cours de l'été, dont 2 personnalisables chez Imani Tech, des bolides à tuner et un exclusif au garage de Hao sur next-gen, tandis que de nouvelles options de personnalisation seront ajoutées pour des véhicules existants. Enfin, comme prévu, les gains en GTA$ seront revus et corrigés pour beaucoup d'activités in-game, l'efficacité des missiles à tête chercheuse et des contre-mesures de l'Oppressor Mk II va être réduite, et l'accès à la nourriture et à l'armure lors des combats sera facilité. Tout sera détaillé au fur et à mesure, soit avant la première vague de nouveautés le 26 juillet, soit de manière hebdomadaire à l'occasion de la sortie des nouvelles mises à jour.

Ce contenu additionnel peut être découvert davantage en vidéo ou sur le site officiel (en anglais pour le moment). Grand Theft Auto V est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.