GTA Online : nouveau bateau armé dans le commerce, lunettes lumineuses gratuites et plus encore cette semaine

Rockstar Games a fait un beau cadeau aux joueurs de GTA Online la semaine dernière avec le Dinka Verus, à récupérer gratuitement jusqu'au 3 mars 2021. D'autres bonus du genre sont promis pour les semaines qui viennent, mais pour celle en cours, à part un open bar et des lunettes lumineuses bleues et magenta, il n'y a pas grand-chose de gratuit à se mettre sous la dent.

Nous pouvons tout de même retrouver le Nagasaki Dinghy armé pour la première fois dans le commerce chez Warstock Cache & Carry, les GTA$ et RP sont doublés dans plusieurs modes, la Vapid FMJ est à l'honneur du podium au casino et des promotions sont comme toujours en cours jusqu'à jeudi prochain.

Patrouillez les mers hostiles à bord le Nagasaki Dinghy armé

Vous cherchez à organiser un assaut marin sur une frontière militarisée ou souhaitez juste protéger votre littoral ? Équipé d'une mitrailleuse de calibre 50 à l'avant, ce petit Dinghy enverra un message très clair à tous vos ennemis.

En revanche, est-ce que des balles font bon ménage avec un bateau gonflable ? On compte sur vous pour nous le dire. Le Nagasaki Dinghy armé est maintenant disponible à l'achat pour les civils chez Warstock Cache & Carry. Et n'oubliez pas de récupérer le Dinka Verus au passage, qui est gratuit jusqu'au 3 mars, là encore chez Warstock Cache & Carry.

Si vous n'êtes pas trop occupé à profiter goulûment de l'open bar du Diamond Casino & Hôtel dans le cadre des festivités en cours dans GTA Online, il y a d'autres moyens de faire la fête, et ça passe notamment par des récompenses doublées dans de nombreux modes.

Récompenses doublées dans les ventes de marchandises spéciales

Avis aux PDG bien établis : refourguez votre stock dans les missions de vente de marchandises spéciales pour vous remplir les poches, grâce aux GTA$ et RP doublés qui vous seront octroyés toute la semaine.

GTA$ et RP doublés dans les courses casse-cou

Pris à part, la compétition et l'adrénaline sont deux concepts très amusants, mais mélangez les deux, et vous obtenez un cocktail dangereux, surtout à très grande vitesse. Les courses casse-cou vous donnent la dose qu'il vous faut tandis que vous vous cramponnez à votre volant dans les airs, en plus de GTA$ et RP doublés. Désormais, vous pouvez considérer la désinvolture comme une qualité essentielle de votre modèle commercial.

GTA$ et RP doublés dans les missions de Simeon

Dans le monde du recel de véhicules de luxe aux origines douteuses, Simeon Yetarian est le roi. Et comme tous les rois, Simeon a besoin d'aide, et pas seulement dans le sens psychiatrique. Passez un coup de fil à votre vieil ami ou répondez-lui lorsqu'il vous contacte : toutes ses missions, dont celles de saisie de Premium Deluxe, rapportent le double de récompenses.

GTA$ et RP doublés dans les missions de DJ

Et en parlant de gens qui ont votre numéro en favori, Dave l'Anglais et Tom Connors ont besoin de soutien pour satisfaire leurs stars. Si l'un ou l'autre vous contacte, sachez que toutes les missions de DJ octroient le double de récompenses. Qu'il s'agisse de pizzas ou de cristaux, de fringues ou de champagne, répondez au moindre de leurs désirs pour gagner des GTA$ et RP doublés.

GTA$ et RP doublés dans Sumotorisé

Sumotorisé et Sumotorisé (remix), les fameux modes rivalité qui voient s'affronter des joueurs dans des combats d'auto-tamponneuses survoltés, octroient des récompenses doublées à tous les participants jusqu'au 3 mars. Installez-vous derrière le volant et poussez fort.

Lunettes lumineuses à débloquer gratuitement

Devenez une légende de la fiesta : terminez avec succès une mission de vente d'Import-Export depuis votre entrepôt de véhicules pour remporter les lunettes lumineuses bleues et magenta. Puis revenez après le 8 mars pour récupérer votre récompense (les récompenses seront attribuées dans un délai de 72 heures). Ce n'est pas tout : le Diamond Casino & Hôtel tient à faire honneur à sa clientèle en proposant des open bars dans le hall et à The Music Locker. De plus, aucune des fêtes que vous organisez dans la suite avec terrasse ne vous seront facturées. Alors faites-vous plaisir et commandez le shot le plus cher possible. Et si vous vous réveillez dans une suite ou dans des toilettes complètement saccagées, n'ayez crainte : rappelez-vous que c'était gratuit. Il n'y a pas mort d'homme.

Sur le podium cette semaine : la Vapid FMJ

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel à tout moment et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et plus. Le grand prix de la semaine est un miracle de l'ingénierie moderne, une ode aux vertus de la fibre de carbone : la Vapid FMJ.

Promotions

Si vous cherchez un moyen d'intégrer les nombreuses industries et affaires illicites listées ci-dessus, bonne nouvelle : vous pouvez profiter de 60 % de réduction sur tous les bureaux, ainsi que sur leurs options de personnalisation et extensions. Les entrepôts de marchandises spéciales et les garages sont, eux, à moitié prix, tandis que les entrepôts de véhicules sont à -25 %.

-40 % sur la Grotti Furia

-40 % sur la Progen GP1

-40 % sur la Truffade Ader

-40 % sur l'Annis S80RR

-40 % sur la Pegassi Zentorno

-60 % sur les bureaux

-60 % sur les options de personnalisation et extensions de bureaux

-50 % sur les entrepôts de marchandises spéciales

-25 % sur les entrepôts de véhicules

-50 % sur les garages

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -80 % sur la Dewbauchee Vagner et -70 % sur la puissante Coil Rocket Voltic.