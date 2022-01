GTA Online : un nouveau SUV électrique, 200 000 GTA$ bonus et encore plus au programme cette semaine

Rockstar Games commence 2022 en permettant aux joueurs d'acheter de nouveaux véhicules. Après la Pfister Comet S2 Cabrio et la Nagasaki Shinobi, place à l'Obey I-Wagen, un SUV électrique à acheter chez Southern San Andreas Super Autos. Les récompenses de plusieurs activités sont sinon doublées voire triplées jusqu'à jeudi prochain, tous ceux qui acquerront une finition d'arme dans l'armurerie de l'agence auront droit à un bonus de 200 000 GTA$, la Karin Calico GTF peut être remportée via des défis, la Declasse Tampa drift est à gagner au casino, et plusieurs promotions sont appliquées.

Le programme complet de la semaine est visible ci-dessous.

Découvrez l'Obey I-Wagen, un SUV respectueux de l'environnement

L'heure est venue d'observer l'avenir, mais vous voulez prendre votre temps. La paix dans le monde ? Non merci. La sécurité sociale pour tous ? Et puis quoi encore. Un SUV tout électrique ? Là, ça commence à devenir intéressant. Grâce au précurseur Obey I-Wagen, vous allez pouvoir inscrire votre nom sur une portion du trou de la couche d'ozone.

Maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

GTA$ et RP doublés dans la dernière mission de Ça fuite à South Central

L'une des pistes du téléphone de Dr. Dre mène directement à une rencontre entre deux gangs, les Familles et les Ballas, enfin réunis pour une cause commune : le crime. Rendez-vous au Mega Mall de Davis et suivez le convoi des Ballas vers les HLM de Rancho, en plein territoire des Vagos, pour tenter de récupérer les musiques.

Terminez les enquêtes et remportez des GTA$ et RP doublés dans la dernière mission de Ça fuite à South Central.

GTA$ et RP triplés dans les missions de contact de Simeon

Simeon Yetarian n'est pas le genre d'homme d'affaires à apprécier les répondeurs. Si le magnat arménien daigne vous appeler, il est sage de décrocher. Toutes les missions de contact de Simeon rapporteront des GTA$ et RP triplés ces sept prochains jours, y compris les saisies de Premium Deluxe. Si vous ratez son appel, vous pouvez lancer ses missions de contact depuis le menu Pause.

GTA$ et RP doublés dans Cible de choix

Généralement, si vous paniquez à l'idée d'avoir une cible dans le dos, on vous dira que c'est un symptôme de la paranoïa. Mais dans Cible de choix, c'est une triste réalité : deux équipes, chacune avec un joueur marqué qui change chaque minute, doivent éliminer la cible adverse tout en protégeant la leur. Un affrontement entre cibles rapporte des bonus, et tous les participants repartiront avec des GTA$ et RP doublés.

Bonus et promotions de l'armurerie

Tous les joueurs qui ont débloqué et acheté une finition d'arme de l'agence dans l'armurerie de l'agence en terminant des contrats par téléphone, des réminiscences, ou bien en aidant Dr. Dre à retrouver ses données, recevront un joli magot de 200 000 GTA$ dans les 72 heures après leur achat. Par ailleurs, vous pourrez doter votre agence d'une armurerie, disponible à -30 %, tout comme l'arsenal exclusif qui y est proposé.

Véhicule récompense de la semaine : la Karin Calico GTF

Cette semaine, regardez la police et les autres pilotes de course disparaître dans votre rétroviseur et gagnez une course des Épreuves de poursuite cinq jours d’affilée pour remporter les clés de la Karin Calico GTF, un vrai délice pour les amateurs de tuning.

Piste d'essai : essayez la Karin Previon, l'Emperor Vectre et la Pfister Comet S2

Laissez-vous envahir par la sensation de leur nouveau volant entre vos mains, du ronronnement de leur moteur, de leur façon de prendre les virages et de leur rugissement lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Essayez la Karin Previon, l'Emperor Vectre et la Pfister Comet S2 sur la piste d'essai du salon auto de LS pour mettre leurs capacités à l'épreuve, et ce, totalement gratuitement.

Sur le podium cette semaine : la Declasse Tampa drift

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour lancer la roue de la fortune et tenter de gagner des GTA$, des RP, des en-cas, des vêtements et toutes sortes de récompenses mystère. Le grand prix de la semaine situé sur le podium adjacent est la Declasse Tampa drift, un véhicule imposant qui mérite bien les superlatifs et les insultes grossières que les piétons terrifiés ne manquent pas de lui lancer.

Promotions

En plus des réductions sur l'armurerie mentionnées ci-dessus, une véritable flotte de véhicules est en promotion cette semaine. Que vous cherchiez une poussée d'adrénaline avec le Blazer aqua amphibie, la double protection offerte par le Boxville blindé, ou encore les courbes sinueuses de la Coquette D10, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-30 % sur l'Armurerie de l'agence et ses armes

-40 % sur le HVY Barrage

-50 % sur la Nagasaki Blazer aqua

-40 % sur le Brute Boxville blindé

-30 % sur l'Emperor Vectre

-40 % sur la Progen Itali GTB et GTB custom

-50 % sur l'Annis Elegy rétro custom

-40 % sur l'Invetero Coquette D10

-40 % sur le JoBuilt Hauler custom

-60 % sur le MTL Wastelander

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.