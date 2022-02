GTA Online : missions Réminiscences pour tous, sulfateuse gratuite pour la Saint-Valentin et nouveau SUV cette semaine

Au milieu des annonces concernant les versions next-gen de Grand Theft Auto V et l'officialisation du développement d'un nouveau jeu, Rockstar Games avait aussi dévoilé une petite nouveauté concernant GTA Online. Il a décidé de rendre les missions Réminiscences accessibles à tous les joueurs, sans la nécessité d'avoir terminé l'arc narratif Le Contrat auparavant.

Ce petit changement est effectif dès maintenant et expliqué sur le site officiel, aux côtés d'un résumé des 3 missions en question.

Les réminiscences avec Franklin et Lamar sont disponibles pour tous les joueurs Cela fait un moment que Franklin Clinton et ses célèbres complices ont dévalisé les cibles les plus prestigieuses du sud de San Andreas. Depuis cette époque, Franklin a fait sa vie à Los Santos : il s'est marié, a fondé une famille et porte même un costard pour aller travailler. Lamar, quant à lui, s'est contenté de fumer des joints. Mais, bien décidé à percer, il se prépare à lancer sa propre affaire, tout à fait légale, en espérant qu'il arrive à surmonter les obstacles... Tout devait se passer comme sur des roulettes : deux ou trois boutiques dans des quartiers touristiques, des grinders de marque, de l'herbe de qualité, des produits sur prescription, mais de nombreux problèmes ont empêché Lamar de faire décoller son entreprise. Tout d'abord, la légalisation n'a pas étouffé le commerce illégal, mais elle a poussé les trafiquants à se montrer compétitifs vis-à-vis des citoyens respectables comme ce cher M. Davis. Viennent ensuite les investisseurs célèbres et autres vautours de la finance qui s'intéressent de près à ce nouveau marché en pleine croissance. Lamar estime que Franklin lui est toujours redevable pour les services qu'il lui a rendus des années plus tôt. Et ce dernier est toujours partant, tant que Tanisha n'apprend pas qu'il fume à nouveau. Au départ disponibles uniquement à l'issue du contrat VIP consistant à récupérer la musique de Dr. Dre dans Le Contrat, les réminiscences sont désormais accessibles à tous les joueurs de GTA Online. Incarnez Franklin et Lamar dans ces missions narratives en coopération pour deux joueurs, à lancer depuis le menu Activités, et remportez des GTA$ et RP doublés jusqu'au 16 février. Et regardez la vidéo ci-dessus, avec la chanson "Let’s Get It" par NEZ et ScHoolboy Q, que vous pouvez aussi écouter sur Radio Los Santos et qui sera bientôt disponible au téléchargement et sur les plateformes de streaming via CircoLoco Records. Capital défonce Les efforts de Lamar pour devenir un honnête homme d'affaires commencent avec un entrepôt et un camion remplis de son meilleur produit. Il ne s'attend à aucun incident, ce qui devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Lorsque les Vagos viennent lui réclamer leur part, Franklin et Lamar doivent s'assurer que pour une fois, le crime ne paie pas. Ça part en fumette Lamar cherche à se venger des Vagos et prévoit de mettre le feu à des plantations illégales du gang dans la région de Sandy Shores. Franklin et Lamar espèrent réduire leurs plants en cendres, mais s'ils ne restent pas vigilants, ils pourraient bien s'enfumer eux-mêmes. Fumette à l'ancienne Lamar rencontre son premier gros client, Jimmy Boston, comédien et adepte majeur d'Epsilon, dont les plans pour l'affaire de Lamar pourraient bien différer de la vision de l'intéressé. Encore une preuve que les célébrités ruinent tout ce qu'elles touchent, y compris l'herbe. Une fois que vous aurez profité des réminiscences et que vous aurez retouché Terre, faites donc le tour du studio. Qui sait, vous tomberez peut-être sur une session d'enregistrement ou un artiste venu rendre visite à Dre. Ou vous pourrez écouter Lamar et Franklin s'envoyer des vannes et discuter du bon vieux temps.

Sinon, du côté des activités de la semaine, la Gallivanter Baller ST rejoint le garage de Legendary Motorsport, une sulfateuse est offerte pour la Saint-Valentin, le tee-shirt Les femmes d'Alfredo Smith est à récupérer gratuitement en vous connectant avant le 16 février, les GTA$ et RP sont doublés voire triplés dans certains modes, un diamant rose rare peut être volé dans le cadre du Braquage de Cayo Perico, l'Albany Roosevelt peut être remportée via des défis et bien plus encore.

Il n'y a pas que de l'amour dans l'air : toutes les cartes du mode À la vie à l'amor vous offrent des GTA$ et RP triplés pendant la semaine à venir. Les rencards à Los Santos sont un peu différents de ceux que l’on peut connaître dans les autres villes. À la vie à l'amor est l'exemple parfait du rencard à quatre couples ultime de Los Santos : chaque couple partage une vie à deux, donc si l'un meurt, l'autre mourra aussi. Si vous restez près de votre partenaire, vous profiterez d'un bonus de régénération de santé, alors exploitez votre lien mortel pour obtenir l'avantage. Sinon, il y a toujours Mariage en grande pompe, un affrontement en équipe à petite échelle qui se déroule près de la chapelle de Paleto Bay et requiert uniquement l'utilisation de fusils à pompe. En plus d'être beaucoup moins éprouvant que de faire appel à un avocat, cet affrontement vous rapporte des récompenses triplées toute la semaine. La Gallivanter Baller ST est désormais disponible Il y a certains mots qui ne sont pas faits pour aller ensemble : dentifrice et citron, culture et Sandy Shores, castagne et SUV... jusqu'à ce que la Baller ST vienne briser nos préjugés sociolinguistiques comme elle a brisé le pare-brise arrière de la voiture garée devant elle. La Gallivanter Baller ST réinvente bien plus que l'automobile. Si vous ne l’aviez pas récupérée pendant les fêtes, elle est désormais disponible chez Legendary Motorsport. Vêtements de la Saint-Valentin et sulfateuse Gusenberg gratuits La Saint-Valentin est l'occasion idéale pour se mettre sur son 31. Profitez-en pour vous ruer sur les teintes pour armes roses, rouges et blanches, ainsi que sur les vêtements du pack du massacre de la St Valentin : c'est gratuit toute la semaine ! Vous pouvez également récupérer gratuitement la sulfateuse Gusenberg, datant de la période de la prohibition, dans tous les magasins Ammu-Nation participants de la ville. Diamant rose repéré par une caméra de surveillance sur Cayo Perico L'amour peut traverser tous les océans : rejoignez l'île romantique de Cayo Perico, puis essayez de vous introduire dans la base fortifiée d'El Rubio et d'en sortir en vie. La rumeur dit que le grand patron a mis la main sur un diamant rose et l'a caché quelque part, alors gardez un œil sur les caméras de la villa. Le jeu en vaut la chandelle, si vous arrivez à vous échapper avec le diamant (et vous-même) en un seul morceau. GTA$ et RP triplés dans les jobs et les missions de l'histoire du casino Aidez Agatha Baker et les Cheng à repousser une OPA hostile de la part des Duggan dans les missions de l'histoire du casino, ou appelez Mme Baker pour demander des jobs du casino et participer à l'entretien de la maison, pour ainsi dire. Les missions de l’histoire et les jobs sont récompensés par des GTA$ et RP triplés cette semaine. GTA$ et RP doublés dans les réminiscences Les réminiscences sont désormais disponibles pour tous les joueurs via le menu Activités ; plus besoin d'avoir terminé le contrat VIP de Dr. Dre pour y participer. Vous pouvez également accéder directement à ces mésaventures transcendantes en utilisant l'option Rejoindre rapidement de votre iFruit. Faites équipe pour créer le commerce bio le plus select de Los Santos et gagnez des GTA$ et RP doublés pour l'occasion. De plus, les six nouvelles chansons de Dr. Dre que vous avez pu découvrir dans GTA Online : Le Contrat sont désormais disponibles à l’écoute sur toutes les plateformes majeures de musique numériques, dont Apple Music et Spotify. Obtenez le tee-shirt Les femmes d'Alfredo Smith Vous voulez vous faire passer pour un cinéphile lors de votre prochaine soirée ? Montrez votre admiration pour l'ancien conducteur de stock-car torturé, celui qui a épousé la même femme, encore, encore, et encore : tous les joueurs recevront le tee-shirt Les femmes d'Alfredo Smith simplement en se connectant cette semaine. Le véhicule récompense de cette semaine : l'Albany Roosevelt La route est peut-être le seul amour de votre vie... Dans ce cas, les membres du salon auto de LS qui gagneront une course des Épreuves de course de rue trois jours d'affilée remporteront les clés de l'Albany Roosevelt, qu'on peut apercevoir sur le Slamtruck au milieu du salon auto. Cette limousine historique est si classique et intemporelle qu'elle aurait toute sa place dans un musée. Essayez la Vapid Dominator ASP, la Bravado Gauntlet Hellfire et la Declasse Impaler Arrêtez-vous à la piste d'essai du salon auto pour faire un tour avec la Vapid Dominator ASP, la Bravado Gauntlet Hellfire et la Declasse Impaler, toutes parées des couleurs de la Saint-Valentin. Sur le podium cette semaine : une jolie BF Club rose Rien ne met plus en émoi que le bruit des jetons qui s'entrechoquent et l'odeur de la défaite. Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des vêtements, des accessoires, des en-cas, sans oublier toute sorte de récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est un jeu de clés pour la BF Club rose perchée sur le podium. Promotions Ce n’est pas la vue offerte par la fenêtre de votre rez-de-chaussée qui vous permettra de séduire qui que ce soit. Offrez-vous une pointe de luxe en prenant de la hauteur : la suite classique du Diamond est proposée à -20 % et toutes ses options de personnalisation sont à -30 % jusqu'au 16 février. Plusieurs véhicules sont également en promotion cette semaine ; découvrez la liste complète ci-dessous. -20 % sur la Suite classique

-30 % sur les Options de personnalisation de la suite classique

-30 % sur la Dewbauchee JB 700

-30 % sur la Dewbauchee JB 700W

-30 % sur la Vapid Retinue Mk II

-30 % sur la Declasse Yosemite drift

-40 % sur l'Albany Roosevelt Valor

-30 % sur la Vapid Peyote

-30 % sur la Vapid Peyote Gasser Avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.





Grand Theft Auto V - Édition Premium est actuellement disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.