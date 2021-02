GTA Online : un nouveau quad gratuit, des transformations bestiales et plus cette semaine, d'autres cadeaux à venir

Rockstar Games n'a visiblement pas envie de baisser le rythme et l'intensité de ses mises à jour de GTA Online. Après le Braquage de Cayo Perico et plusieurs ajouts de véhicules inédits, le studio se prépare à proposer 4 semaines de cadeaux et bonus en tout genre. Cela commence dès maintenant avec le Dinka Verus, un tout nouveau quad à récupérer gratuitement chez Cache & Carry avant le 3 mars. Le tee-shirt Dinka est aussi offert jusqu'à jeudi, et le masque émissif fluo lacé peut être débloqué en terminant un job au casino.

À part ça, les GTA$ et RP sont doublés dans les missions de contact, les courses d'ultralégères et les missions de vente de motards, l'Överflöd Tyrant est à l'honneur sur le podium, des demeures et monoplaces sont en promotion à moitié prix, et le salaire des gardes du corps est triplés pendant la semaine. Ah, et durant 7 jours, les plants de peyotl sont de retour dans GTA Online, pour se transformer temporairement en animal !

Récupérez le nouveau Dinka Verus gratuitement dans GTA Online cette semaine Pendant les quatre prochaines semaines, nous allons célébrer la passion et le dévouement dont a fait preuve la communauté de GTA Online pendant cette année exceptionnelle, en offrant aux joueurs de nouveaux cadeaux, des bonus et bien plus encore. Et ça commence dès cette semaine, alors connectez-vous à GTA Online pour récupérer le nouveau Dinka Verus gratuitement chez Warstock Cache & Carry d'ici le 3 mars. Le Dinka Verus est un tout-terrain très solide qui peut résister à de violents tonneaux, à des dérapages incontrôlés et à toute sorte de collisions. Bien sûr, ce n'est pas forcément le cas de son pilote. Mais comme c'est un deux places, vous pourrez partager vos lésions avec un pote. Pendant deux semaines seulement, Warstock Cache & Carry offre le Dinka Verus gratuitement aux civils. GTA$ et RP doublés dans les missions de contact, les courses d'ultralégères et les missions de vente de motards Les affaires sont florissantes dans le sud de San Andreas. Tellement florissantes, que de nos jours, il suffit de répondre à un appel ou à un texto sur son iFruit pour se constituer un réseau. Toutes les missions de contact rapportent le double de récompenses jusqu'au 24 février. Vous pouvez également appeler directement un contact de confiance pour solliciter l'une de ces missions, ou lancer celle de votre choix depuis le menu Pause > En ligne > Activités > Jouer activité > Créées par Rockstar > Missions. Les courses d'ultralégères combinent le meilleur de l'ingénierie humaine à des réflexes bestiaux. Ces circuits rapportent aussi de l'argent, et plus précisément, le double de GTA$ et de RP habituels. Enfilez votre casque et gardez un œil sur l'état de vos pneus pour éviter qu’ils n’éclatent. Si vos lieux de production de motards débordent de marchandises, il est peut-être temps d'écouler vos stocks. Enfilez votre veste en cuir et profitez de récompenses doublées dans les missions de vente de motards jusqu'au 24 février. Débloquez le tee-shirt Dinka et le masque émissif fluo lacé Pour célébrer l'arrivée du Verus, faites honneur à la marque en arborant le tee-shirt Dinka, qui vous sera offert si vous jouez cette semaine. De plus, terminez n'importe quel job du casino dans les sept prochains jours pour récupérer le masque émissif fluo lacé. Passez un coup de fil à Mme Baker depuis votre iFruit pour vous lancer et revenez après le 1er mars pour récupérer votre récompense (les récompenses seront attribuées dans un délai de 72 heures). Une rencontre stupéfiante Ceux qui aiment s'aventurer hors des sentiers battus ont signalé de rares plants de peyotl qui poussent dans la nature, ainsi que des visions cauchemardesques, des transformations bestiales, et d'étranges discours sur le sens de la vie. À consommer à vos risques et périls.

bodyguard Salaires triplés pour les partenaires et les gardes du corps Avec tout ce qu'il se passe dans le pays en ce moment, il fait bon être mercenaire. SecuroServ triple les salaires des partenaires et des gardes du corps cette semaine, de quoi s’en mettre plein les poches. Sur le podium cette semaine : l'Överflöd Tyrant Si vous passez par le Diamond Casino & Hôtel cette semaine, assurez-vous de faire tourner la roue de la fortune. Qui sait, vous pourriez remporter des GTA$, des RP, des vêtements, toutes sortes de récompenses mystère, ou même le grand prix qui trône sur le podium : l'Överflöd Tyrant, un véritable ouragan de catégorie 4, mais sur roues. Promotions De nombreuses offres vous attendent à Los Santos, dont -50 % sur la suite classique au dernier étage du Diamond, ainsi que sur les QG de motards, les lieux de production et l'atelier de l'arène. -50 % sur la suite classique

-50 % sur le QG des motards

-50 % sur les lieux de production de motards

-50 % sur l'atelier de l'arène Si vous cherchez à orner un véhicule de logos de sponsors ou à défier les lois de la physique, les ultralégères sont à -40 %, sans oublier d'autres véhicules qui sont eux aussi en promotion. -40 % sur la Benefactor BR8

-40 sur la Declasse DR1

-40 % sur la Progen PR4

-40 % sur la Ocelot R88 Promotions sur des véhicules -50 % sur le RC Bandito

-50 % sur le Char Invasion Pacifique

-50 % sur le Buggy Rampe BF

-50 % sur le Mammoth Thruster

-25 % sur le RO-86 Alkonost

-25 % sur la Grotti Itali RSX Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -80 % sur la Dewbauchee Vagner et -70 % sur la puissante Coil Rocket Voltic.

