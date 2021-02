GTA Online : nouvelle camionnette blindée, GTA$ et RP bonus, casquette gratuite et plus cette semaine

Les bonus vont encore pleuvoir ces prochains jours dans GTA Online, avec notamment des GTA$ et RP augmentés de 50 % dans la phase finale du Braquage de Cayo Perico, et triplés en Courses d'Issi classique. Et comme avec les mises à jour de contenu précédentes, un véhicule inédit est ajouté, ici le Mammoth Squaddie, une camionnette blindée qui va faire fureur en ligne.

À part ça, l'Enus Paragon R blindée est à l'honneur sur le podium, vous pouvez récupérer gratuitement une casquette Yeti Enus, et plusieurs promotions sont accessibles jusqu'à jeudi prochain.

50 % de gains bonus dans la phase finale du Braquage de Cayo Perico

Cette semaine, si vous souhaitez vous remplir les poches sur le sable de Cayo Perico, tous les frais de préparation du Braquage de Cayo Perico sont supprimés. Vous remporterez 50 % de GTA$ et RP bonus en plus de votre butin final, que vous jouiez en solo ou en équipe. Et si vous n'avez encore jamais tenté l'aventure, lancez-vous grâce à 25 % de réduction sur le sous-marin Kosatka, qui fait office de QG pour la préparation du braquage.

Le Mammoth Squaddie

Ça fait longtemps que vous n'avez plus l'âge de jouer à la guerre avec d'autres gamins. Maintenant, vous jouez à la guerre avec des adultes. Vous vous rasez les cheveux sur les côtés et vous vous entassez tous torse nu dans un camion blindé en faisant des bruits de moteur. C'est comme quand vous étiez petit, mais cette fois-ci, votre mère n'est pas là pour vous préparer un goûter.

Le Mammoth Squaddie est maintenant disponible à l'achat pour les civils chez Warstock Cache & Carry.

GTA$ et RP triplés dans les courses d'Issi classique

Les voitures américaines peuvent être grossières et pataudes, un peu comme un troupeau d'éléphants qui s'affronte pour la première place sur le podium. L'Issi classique, en revanche, est le summum du raffinement britannique à l'ancienne : élégante, délicate et susceptible de faire des tonneaux à grande vitesse. Installez-vous au volant de cette mini-machine diabolique et participez aux courses d'Issi classique jusqu'au 10 février pour remporter le triple de récompenses.

Sur le podium cette semaine : l'Enus Paragon R blindée

Quand vous aurez fini de vous déhancher sur le dance floor de The Music Locker, remontez dans le hall du Diamond et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Le grand prix de la semaine est une Enus Paragon R blindée, ornée du motif Plein les mirettes (autrefois disponible en tant que récompense pour avoir terminé les six missions du casino en tant qu'hôte) qui ne manquera pas d'intimider quiconque se retrouvera coincé au feu rouge avec vous.

Jouez pour débloquer la casquette Yeti Enus

Que vous ayez ou non remporté une nouvelle Enus grâce à la roue de la fortune du Diamond, connectez-vous à GTA Online à tout moment cette semaine pour récupérer gratuitement la casquette Yeti Enus et afficher votre allégeance à la marque.

Promotions

Si vous souhaitez mettre à sac la base d'El Rubio, ne cherchez pas plus loin : le sous-marin Kosatka et ses améliorations, dont les missiles autoguidés, le sonar et l'atelier d'armes, sont toujours en promotion cette semaine. Profitez aussi de réductions sur des véhicules, dont l'Issi classique.

-25 % sur le sous-marin Kosatka et ses améliorations

-30 % sur l'Ocelot Stromberg

-25 % sur la Pegassi Toreador

-40 % sur la Weeny Issi Classique

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -35 % sur l'hélicoptère Annihilator furtif et -70 % sur la supersportive Progen Tyrus.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.