GTA Online : 100 000 GTA$ bonus, camion des forces spéciales inédit, pull offert et plus cette semaine

Depuis le début de l'année, Rockstar Games ajoute un nouveau véhicule par semaine à l'écosystème de Grand Theft Auto Online. Le nouveau contenu déployé jeudi permet ainsi d'acheter le Vetir, un camion des forces spéciales disponible chez Warstock Cache & Carry. À part ça, les récompenses sont doublées en Épreuves rivalité du Diamond, triplées dans les missions d'Opérations Mobiles, vous pouvez récupérer 100 000 GTA$ bonus en récupérant 10 malles dans les fonds marins, un pull Santo Capra est offert à ceux qui compléteront la phase finale du braquage de Cayo Perico, la Grotti Cheetah classique est à l'honneur sur le podium, et plusieurs promotions sont actives jusqu'au 4 février.

Tout est détaillé ci-dessous.

La cavalerie est arrivée : le Vetir, maintenant disponible chez Warstock Cache & Carry

Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce camion ? Une unité des forces spéciales armée jusqu'aux dents ? Un mur épais des meilleures bombes collantes du marché ? Une demi-douzaine des meilleures employées de Vanilla Unicorn ? Tout ce que vous voudrez... ou prétendrez avoir.

Le Vetir est maintenant disponible chez Warstock Cache & Carry.

Récompenses doublées dans les Épreuves rivalité du Diamond

Abandonnez les fruits et les diamants des machines à sous et optez pour plus d'action cette semaine : les Épreuves rivalité du Diamond rapportent des récompenses doublées aux compétiteurs qui oseront combattre dans les coins les plus clinquants et les plus crasseux du Diamond Casino & Hôtel.

Récompenses triplées dans les missions d'opérations mobiles

Si vous préférez les véhicules armés, vous serez ravi d'apprendre que les missions du centre d'opérations mobile rapportent trois fois plus de GTA$ et de RP cette semaine. Rendez-vous dans votre centre d'opérations mobile et lancez-les depuis le terminal.

Bonus en retrouvant des malles cachées et plus

Les chasseurs de trésors intrépides et les marins qui parviendront à trouver 10 malles cachées dans les fonds marins cette semaine recevront une récompense de 100 000 GTA$ la semaine prochaine. Embarquez dans un Avisa ou une Toreador, activez votre sonar, et partez à la recherche de trésors. Si vous préférez suivre votre intuition, vous pouvez aussi utiliser le matériel de plongée fourni avec le Kosatka.

Si vous vous rendez à Cayo Perico cette semaine et achevez la phase finale du braquage, vous recevrez en récompense le pull Santo Capra à motifs. Évoquant le luxe, l'exclusivité et la haute société, ce pull ne manquera pas d'attirer les regards... À moins que cela ne soit qu'à cause de son style tape-à-l'oeil.

Nouveau véhicule sur le podium : la Grotti Cheetah classique

Cette semaine, pour oublier les coups de soleil reçus à Cayo Perico, allez faire tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Et sur le podium, retrouvez la Grotti Cheetah classique, une italienne élégante et gracieuse comme une gazelle sous stéroïdes.

PROMOTIONS

Pour ceux qui veulent se lancer dans l'espionnage, profitez des nombreuses promotions de la semaine, comme 40 % de remise sur le centre d'opérations mobile, 30 % de remise sur les ateliers de véhicules et d'armes du C.O.M., et plus encore.

-25 % sur le sous-marin Kosatka

-25 % sur les améliorations, modifications et options de personnalisation du Kosatka

-40 % sur les centres d'opérations mobiles

-30 % sur l'atelier de véhicules et d'armes du C.O.M.

-40 % sur le Cargobob

-30 % sur la Nagasaki Stryder

-30 % sur l'Ocelot Ardent

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur la Pegassi Osiris et -70 % sur la Progen PR4.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.