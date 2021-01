GTA Online : 100 000 GTA $ bonus, nouvelle moto, motif Camouflage Requin et tee-shirt gratuits, promotions et plus cette semaine

Les semaines se suivent et se ressemblent dans GTA Online, mais en ce moment, il y a de quoi se réjouir. Après la BF Weevil, c'est au tour d'un autre véhicule d'être ajouté à l'écosystème du jeu en ligne, la moto Maibatsu Manchez Scout, disponible à l'achat chez Warstock Cache & Carry. Pour les amateurs de défis, vous pouvez récupérer des récompenses doublées dans toutes les Survies jusqu'au 21 janvier, et si vous réussissez deux braquages à Cayo Perico dans la même journée, vous aurez droit à 100 000 GTA$ en bonus la semaine prochaine.



À part ça, plusieurs promotions sont proposées, le motif Camouflage requin pour la Pegassi Toreador, à l'honneur sur le podium, est offert pour une simple connexion, et une une variante vintage délavée du tee-shirt Pegassi est aussi gratuite pour ceux qui ont débloqué l'original.

La Maibatsu Manchez Scout maintenant disponible chez Warstock Cache & Carry

Robuste, puissante, et assez rapide pour vous arracher les cils, la Maibatsu Manchez Scout a été conçue pour manœuvrer sur les chemins les plus boueux de la planète et pour surmonter tous genres d'obstacles. Que vous souhaitiez l'utiliser comme Maibatsu Corporation l'avait prévu, ou pour défier la gravité et tenter le diable, achetez cette moto dès maintenant chez Warstock.

Récompenses doublées dans toutes les survies

Qu'il s'agisse d'un afflux interminable de Ballas, d'agents de sécurité ou de militaires, repoussez des vagues et des vagues d'ennemis pour rester en vie le plus longtemps possible et remporter des GTA$ et RP doublés dans les survies.

Bonus de coffres au trésor

Avis aux touristes et aux chasseurs de trésor en visite sur Cayo Perico cette semaine : gardez un œil sur les coffres au trésor pendant votre repérage ou lors de la phase finale ! En effet, si vous récupérez les deux coffres au trésor dans la même journée cette semaine, vous remporterez 100 000 GTA$ bonus la semaine prochaine. Votre bonus sera déposé sur votre compte Maze Bank dans un délai de 72 heures après votre connexion la semaine prochaine.

Motif Camouflage requin pour la Pegassi Toreador

Connectez-vous à GTA Online à tout moment entre le 14 et le 20 janvier afin de recevoir le motif Camouflage requin pour la Pegassi Toreador qui provoquera choc et stupeur, tout en garantissant l'étanchéité de votre véhicule dans les profondeurs.

Et pour les mordus de la mécanique et les chauffards qui ont débloqué le tee-shirt Pegassi, vous recevrez cette semaine une variante vintage délavée de ce tee-shirt, parfaite pour afficher votre loyauté envers la marque de luxe italienne et ses véhicules qui repoussent les limites du possible.

Sur le podium cette semaine : la Pegassi Toreador

Si vous ne possédez pas encore cette nouvelle sportive amphibie qui bénéficie d'une technologie militaire, rendez-vous au Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de vous en procurer une. Vous pourrez également gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus.

En matière de guerre sous-marine dans un environnement pressurisé sous la surface de la terre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Assurez-vous de personnaliser et d'améliorer votre sous-marin Kosatka et de profiter des offres suivantes, disponibles pour une durée limitée seulement. De plus, remplissez votre puits central grâce à des promotions sur des véhicules comme le Kraken Avisa, le Sparrow et plus.

-25 % sur les améliorations du sous-marin Kosatka

Missiles autoguidés, sonar, atelier d'armes

-25 % sur le Kraken Avisa

-40 % sur le Buzzard d'attaque Nagasaki

-40 % sur le Sea Sparrow

Promotions sur des véhicules

-25 % sur l'hélicoptère Sparrow



-30 % sur l'Invetero Coquette D10



-40 % sur la Pegassi Reaper

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -35 % sur le bateau de patrouille Kurtz 31 et le Shitzu Longfin.