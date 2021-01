GTA Online : nouveau véhicule, casquette gratuite, bonus et promotions à gogo cette semaine

L'aventure du Braquage de Cayo Perico se poursuit tranquillement cette semaine avec l'introduction d'un nouveau véhicule à acheter dans la boutique, la BF Weevil, ou encore des tee-shirts et vestes à débloquer via des missions. Dans le même temps, les GTA$ et RP sont doublés en missions de vente de contrebande, et même triplés en Guerre Motorisées et Courses Aériennes.

Sinon, vous pouvez profiter de promotions spéciales jusqu'à jeudi prochain, dégoter une Enus Paragon R sur le podium, ou récupérer gratuitement la casquette logo x2 Güffy en édition limitée.

La BF Weevil : un symbole de l'automobile et de la contre-culture

La BF Weevil était autrefois une perle de l'ingénierie des années 50 et un modèle d'efficience économique, mais, un peu comme un capitaliste visionnaire qui a troqué son costume deux pièces contre un chapelet et un tee-shirt teint, elle incarne aujourd'hui l'amour libre et d'autres idéaux on ne peut plus nobles. Que ce soit pour faire gravir les Monts Tataviam à votre secte ou pour embarquer vos amis camés à une fête à Vespucci Beach, vous pouvez compter sur la Weevil.

GTA$ et RP triplés dans Guerre motorisée

Faites-vous parachuter avec rien d'autre qu'une arme de poing dans une zone de combat qui ne cesse de rétrécir : Guerre motorisée rapporte des récompenses triplées cette semaine. Faites preuve d'esprit d'équipe pour trouver un véhicule et des armes puissantes, puis massacrez vos ennemis. La dernière équipe en vie l'emporte.

GTA$ et RP doublés dans les missions de vente de contrebande

Laisser des caisses de contrebande se décomposer dans vos entrepôts, c'est non seulement dangereux, mais c'est aussi financièrement répréhensible, surtout lorsque les missions de vente de contrebande rapportent des GTA$ et RP doublés, comme c'est le cas cette semaine. Chargez votre stock et écoulez-le sur la carte, mais restez sur vos gardes, car des brigands vont chercher à intercepter votre livraison.

GTA$ et RP triplés dans les courses aériennes

Installez-vous aux commandes de véhicules aériens et manœuvrez entre les gratte-ciels du centre-ville de Los Santos et les montagnes et vallées de Blaine County dans les courses aériennes créées par Rockstar, qui rapportent toutes le triple de récompenses jusqu'au 13 janvier.

Bonus

Jouez à GTA Online cette semaine pour recevoir gratuitement la casquette logo x2 Güffy en édition limitée.

De plus, si vous parvenez à voler de la contrebande comme objectif secondaire (qu'il s'agisse d'argent, d'or, de drogue ou de tableaux) pendant la phase finale du Braquage de Cayo Perico, vous obtiendrez le pull Bigness visages tape-à-l'œil, en plus de votre recel.

Cette semaine, c'est également votre dernière chance de récupérer :

Le tee-shirt Manor teint à l'issue d'une mission de repérage du Braquage de Cayo Perico ;

Le tee-shirt Rockstar gris à motifs à l'issue d'une mission préliminaire du Braquage de Cayo Perico ;

La veste teddy de tournée panthère à l'issue de la phase finale du Braquage de Cayo Perico ;

La veste teddy panthère, décernée à ceux qui ont participé au défi Braquage du mois de novembre.

Sur le podium cette semaine : L'Enus Paragon R

Dès que vous êtes de retour sur le continent et que vous avez retiré le sable de vos cheveux, faites tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et des récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est l'Enus Paragon R, une sportive suave aussi raffinée qu'un vétéran de la politique et aussi vigoureuse qu'un jeune seigneur de guerre.

Promotions

Cette semaine, vous ne manquerez pas de raisons de prendre votre envol dans GTA Online : profitez des promotions suivantes sur des avions, des hélicoptères et les hangars, ainsi que sur une sélection de voitures puissantes. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-25 % sur le RO-86 Alkonost

-25 % sur l'Annihilator furtif

-40 % sur le Buckingham Valkyrie

-30 % sur les Hangars

Promotions sur des véhicules :

-25 % sur le RO-86 Alkonost



-25 % sur l'Annihilator furtif



-40 % sur le Buckingham Valkyrie



-40 % sur le Nagasaki Havok



-40 % sur la Grotti Visione



-40 % sur la Coil Cyclone

-30 % sur les options de personnalisation et les extensions des hangars :

Style



Éclairage



Décorations du sol



Mobilier du bureau



Appartement



Atelier

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -35 % sur le bateau de patrouille Kurtz 31 et le Shitzu Longfin.