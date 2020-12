GTA Online : des cadeaux offerts pour Noël, et la suite du Braquage de Cayo Perico déployée

C'est bientôt Noël, et de nombreux jeux en ligne se mettent comme toujours aux couleurs des fêtes de fin d'année pour festoyer avec leur communauté. C'est aussi le cas de GTA Online, alors que la neige va tomber sur Los Santos et que de nombreux bâtiments vont arborer leurs plus belles décorations pendant quelques jours.

Mais le must, c'est que vous pourrez récupérer un tas de cadeaux en vous connectant d'ici le 30 décembre.

N'oubliez pas de prendre un selfie rapide devant l'arbre de Legion Square ou depuis la chaleur et le confort de votre suite avec terrasse décorée. De plus, jouez à GTA Online cette semaine pour profiter des cadeaux que nous vous offrons pour cette fin d'année.

Nos meilleurs vœux à toutes et à tous ! Les fêtes de fin d'année battent leur plein dans le sud de San Andreas : le paysage est recouvert d'un manteau blanc, des établissements comme le Diamond ont revêtu leurs plus belles décorations festives et des vendeurs proposent toutes sortes de délices hivernaux.

Et si vous vous rendez à Southern San Andreas Super Autos dans la semaine, vous recevrez gratuitement une Grotti Brioso 300 ! Sinon, dans le même temps, la deuxième vague de contenu du Braquage de Cayo Perico vient d'être déployée avec l'arrivée de Keinemusik et Palms Trax au Music Locker, les stations Music Locker Radio et Still Slipping Los Santos, les Grotti Itali RSX et Dinka Veto Moderne, et plus encore.

KEINEMUSIK ET PALMS TRAX SUR LA SCÈNE DE THE MUSIC LOCKER

Keinemusik et Palms Trax ont commencé leur résidence à The Music Locker. Keinemusik est un collectif créatif composé d'Adam Port, &ME et Rampa, axé sur une musique électronique progressive en tout genre. Le mix de Palms Trax de house à l'ancienne, d'accords exotiques de disco et des dernières nouveautés de la musique underground britannique est connu pour insuffler des vibes positives et relaxantes à n'importe quelle soirée.

Les nouveaux DJ résidents auront besoin d'aide pour s'installer, alors gardez un œil sur votre téléphone : vous devriez recevoir des messages ou des appels qui déclencheront de nouvelles missions de DJ, dans la ville comme dans les confins de Blaine County.

NOUVEAUTÉS SUR LES ONDES : STILL SLIPPING LOS SANTOS ET THE MUSIC LOCKER RADIO

En plus d'avoir réalisé le plus gros braquage dans l'histoire de GTA, la communauté s'est démenée pour réparer des antennes radio dans le sud de San Andreas. Grâce à vos efforts, la radio pirate de Joy Orbison, Still Slipping Los Santos, peut enfin émettre sur les ondes de la ville. Écoutez-la dès maintenant !

De plus, sur une autre fréquence, vous pourrez écouter des transmissions en direct de The Music Locker, dont des morceaux de ses DJ résidents, Moodymann, Palms Trax et Keinemusik.

NOUVEAU VÉHICULE : LA GROTTI ITALI RSX

La nouvelle sportive de Grotti est encore plus belle, plus élégante et plus puissante que jamais. Achetez la vôtre chez Legendary Motorsport dès maintenant.

NOUVEAU VÉHICULE : LE DINKA VETO MODERNE

Pour certains, le Dinka Veto est la dixième merveille du monde. Pour d'autres, c'est un cercueil ambulant aussi gracieux et subtil qu'un babouin rasé. Mais une chose est sûre : vous ne vous amuserez jamais autant aussi près du sol que derrière le volant d'un de ces petits bijoux. Maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

BONUS TOUJOURS DISPONIBLES

Au cas où vous n'auriez pas pu récupérer ces bonus spéciaux la semaine dernière, il est encore temps de le faire :

T-SHIRT ROCKSTAR GRIS À MOTIFS

Terminez une mission préliminaire du Braquage de Cayo Perico

T-SHIRT MANOR TEINT

Terminez une mission de repérage du Braquage de Cayo Perico

TEDDY DE TOURNÉE PANTHÈRE

Terminez la phase finale du Braquage de Cayo Perico

De plus, si vous faisiez partie de ces nombreux joueurs qui ont aidé la communauté de GTA Online à pulvériser la barre des 100 milliards de GTA$ pendant le défi Braquage du mois de novembre, vous recevrez le teddy panthère.

Sur le podium cette semaine : La Progen Tyrus

Faites tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et toutes sortes de récompenses mystère. Cette semaine, c'est la Progen Tyrus qui vous attend sur le podium, une supersportive à peine conforme aux règles de sécurité routière. Et croyez-nous, c'est une bonne chose.

Promotions

Qui dit fêtes de fin d'année dit promotions, pas vrai ? Cette semaine, vous pourrez investir dans divers véhicules et propriétés qui rendront cette saison mémorable. Découvrez la liste exhaustive des promotions ci-dessous.

-40 % sur la Pegassi Tempesta

-40 % sur les bureaux :

Maze Bank, branche ouest



Centre financier Arcadius



Lombank, branche ouest



Maze Bank Tower

-40 % sur les options de personnalisation des bureaux :

Styles



Changement de nom d'organisation



Coffre-fort



Armurerie



Logement



Secrétaire

-40 % sur des véhicules :

Pegassi Tempesta



Ocelot Penetrator



Pfister Comet SR



Coil Rocket Voltic



Blazer aqua

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur le HVY Nightshark, l'Itali GTB et l'Itali GTB custom. Cadeau de la part de Prime Gaming cette semaine : récupérez l'Übermacht Sentinel classique gratuitement.