GTA Online : véhicules fantômes, tueurs en série, nouvelle borne d'arcade, cadeaux bonus et plus pour célébrer Halloween

La semaine va être chargée pour les joueurs de GTA Online. Déjà, ils peuvent profiter d'habituelles promotions, de la Peyote Gasser à gagner au podium du casino, ou encore de GTA$ et RP doublés en survies alien et guerres commerciales. Ensuite, dans la continuité de Tuning à Los Santos, ils peuvent remporter une Dinka RT3000 et tester 3 véhicules d'exception sur la piste d'essai. Et toujours pour fêter les 20 ans de GTA III, un tee-shirt batte de baseball est à récupérer gratuitement avant le 27 octobre, au même titre qu'un motif Ranger de l'espace pour la Pfister Comet S2.



Mais surtout, Grand Theft Auto Online passe à l'heure d'Halloween avec des apparitions de véhicules fantômes, des tueurs en série (en abattre un permet de gagner le très rare tee-shirt Bistouri de la nuit) et le retour des modes spéciaux des années précédentes. Cerise sur le gâteau, une borne d'arcade Camhedz a même été ajoutée au jeu en ligne.

Des véhicules fantômes et des tueurs en série sèmeraient la terreur

L'ambiance est glaçante à Los Santos : les signalements d'OVNI au-dessus de la ville se multiplient cette semaine. Les signaux radio sont brouillés, mais on a pu entendre parler d'une lumière aveuglante et de gens se réveillant en sous-vêtements. Alors, faites attention aux engins volant à basse altitude dans un ciel particulièrement menaçant.

De son côté, le LSPD enregistre un nombre élevé d'appels concernant d'inquiétantes voitures fantômes sans conducteur qui poursuivent les gens allant au travail, tandis que des tueurs en série sèment la terreur. Faites bien attention à ces tarés dotés d’une force surhumaine qui s’en prennent aux honnêtes gens n'ayant rien demandé. Ces deux nouveaux types d’incidents surviennent en mode libre pendant la période d’Halloween, alors restez sur vos gardes.

Retour des modes d'Halloween

La véritable horreur ne repose pas seulement sur les grosses frayeurs et le faux sang ; elle instille une impression de danger imminent et vous pousse à vous battre ou à fuir, l'estomac retourné. Prenez votre courage à deux mains et affrontez vos démons dans les modes Tueur en série, Chasse à l'homme et Condamnés, de retour dans GTA Online pour une durée limitée, et remportez des récompenses doublées.

Nouvelle borne d'arcade : Camhedz

Dégainez votre arme de poing et visez le plus haut score : à partir de cette semaine, les propriétaires de salle d'arcade pourront se procurer la nouvelle borne Camhedz et se faire la main sur ce jeu de tir effréné pour deux joueurs.

GTA$ et RP doublés dans les survies alien

Les adeptes de théories du complot aiment souligner à quel point ils avaient raison, et ce n'est pas le très controversé Projet 4808 qui va arranger les choses.

Dans les survies alien, incarnez un extraterrestre luttant pour sa survie sur Terre face à des équipes du N.O.O.S.E., des agents du FIB et des militaires sur sept cartes différentes. Empêchez-les de tuer ce qu'ils ne comprennent pas, et vous empocherez le double de GTA$ et de RP toute la semaine.

Bonus dans les guerres commerciales

Le mot capitalisme n'est qu'un joli synonyme de compétition. Et cette semaine, justement, la compétition s'intensifie : des guerres commerciales ne cessent d'éclater et octroient le double de GTA$ et de RP.

Si vous parvenez à récupérer des cargaisons, vous déverrouillerez les lunettes rondes vertes damier et le collier lumineux vert en bonus. Avec ça, vous ne passerez pas inaperçu sur la piste de danse.

Obtenez le tee-shirt batte de baseball de GTAIII cette semaine

Cette semaine marque officiellement le 20e anniversaire de la sortie de Grand Theft Auto III, alors jouez à GTA Online pour recevoir gratuitement en jeu le tee-shirt représentant l'arme de corps à corps la plus emblématique de GTAIII : la batte de baseball.

Motif Ranger de l'espace gratuit

Cette semaine, jouez à GTA Online avant le 27 octobre pour recevoir le motif Ranger de l'espace pour la Pfister Comet S2. Existe-t-il meilleure façon de montrer au monde que vous êtes un adulte (avec un salaire et une grosse voiture) accro aux médias pour grands enfants paranoïaques ? Voyez ça comme un très gros autocollant.

Et si un tueur en série vous attaque dans la rue et que vous arrivez à le tuer en légitime défense, vous recevrez gratuitement le très rare tee-shirt Bistouri de la nuit. Livraison dans les 72 h suivant la connexion après le 1er novembre.

Défi et véhicule récompense du salon auto

Semer quelques flics est une chose, mais devoir trouver le chemin le plus rapide pour aller d'un point A à un point B avec les sirènes dans le rétro et un hélicoptère au-dessus de la tête est une tout autre histoire.

Les membres du salon auto de LS qui termineront dans le top 4 de 8 courses des Épreuves de poursuite différentes auront tout le loisir de faire des folies au volant de la Dinka RT3000.

Véhicules à tester sur la piste d'essai cette semaine : Annis Remus, Vulcar Warrener HKR et Karin Previon

Faites un tour sur la piste d'essai pour voir ce que l'Annis Remus, la Vulcar Warrener HKR et la Karin Previon valent dans une ruée, comment elles se défendent dans un contre-la-montre, ou juste pour drifter sur le circuit.

Sur le podium cette semaine : la Peyote Gasser

Passez au Diamond Casino & Hôtel durant la semaine pour lancer la roue de la fortune. En plus de nombreuses récompenses, dont des GTA$, vous pourriez remporter les clés de la Peyote Gasser. Cette grosse cylindrée datant d'une époque révolue a vieilli comme une star de films d'action qui tente de ne pas se faire oublier en essayant de vous vendre des compléments alimentaires douteux.

Promotions

Cette semaine, la suite avec terrasse du casino et ses améliorations et modifications sont à -30 % : vous pourrez ainsi redécorer votre suite pour laisser vos invités pantois devant votre indécente collection d'œuvres d'art.

De plus, pour vous aider à faire la fête et à préparer l'arrivée de nos invités extraterrestres, nous vous proposons une variété de véhicules en promotion, ainsi que -50 % sur l’Up-n-Atomisateur, le destructeur de l’infini et le dézingator infernal, et plus.

Véhicules :

Albany Lurcher ;

Bravado Gauntlet Hellfire ;

4x4 Vapid Caracara ;

Vapid Buggy raid ;

Annis Hellion ;

Rune Zhaba.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine, ainsi qu'une moto LCC Sanctus gratuite, disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -70 % sur le Western Company Besra et la Truffade Z-Type jusqu'au 17 novembre.