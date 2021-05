GTA Online : nouvelles Courses casse-cou, 100 000 GTA$ bonus, lanceur pyrotechnique offert et plus cette semaine

Rockstar Games l'avait promis : de nouvelles Courses casse-cou sont bien ajoutées à GTA Online cette semaine, pour diversifier le plaisir des amateurs de cascades. Elles sont au nombre de 8, et si vous terminez au moins une épreuve dans cette catégorie avant le 2 juin 2021, vous gagnerez 100 000 GTA$ bonus et un tee-shirt Canis légende américaine. Les GTA$ et RP sont d'ailleurs triplés dans ce mode cette semaine, tout comme en Guerre Motorisée, et sont doublés dans les missions de Simeon.

À part ça, une casquette lie de vin Coil ainsi qu'un lanceur pyrotechnique et ses munitions sont offerts jusqu'à jeudi prochain, au même titre qu'un motif Camouflage de chasse pour le Mammoth Avenger pour les joueurs de rangs 100 et plus, la Truffade Nero custom est à l'honneur sur le podium, et plusieurs promotions sont disponibles.

De nouvelles courses casse-cou dans GTA Online

Attachez votre ceinture et enfilez votre casque : huit nouvelles courses casse-cou arrivent dans GTA Online cette semaine. Que vous préfériez participer à des courses qui repoussent les limites de la gravité dans une sportive modifiée sur l'autoroute, à moto autour de la centrale Palmer-Taylor, ou encore dans une supersportive qui défie les lois de la physique, ces nouveaux circuits ont tous de quoi satisfaire l'accro à l'adrénaline qui sommeille en chacun de nous.

Virages au large

Admirez la beauté majestueuse de ce paysage, mais restez quand même un minimum concentré sur la route pour éviter de rendre tout votre quatre-heures sur le pare-brise. Course casse-cou pour sportives classiques.

Bas du plafond

Est-ce que le stress incessant imposé par le monde moderne vous donne l'impression que les murs se rapprochent inlassablement ? Prouvez une bonne fois pour toutes que ce n'est pas que votre imagination et essayez de ne pas vous faire scalper par le bitume au-dessus de votre tête. Cette course casse-cou est réservée aux motos, mais déconseillée aux claustros.

Un pont trop loin

Entre le chaos et le carnage d'un circuit rempli de cinglés qui se prennent une lampée de Terroil lorsqu'ils font le plein, est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour apprécier l'intégrité structurelle de La Puerta Freeway ? Si, clairement. Course casse-cou pour sportives.

Embrouille urbaine

Inspiré par l'architecture française post-moderne et non linéaire, voici le tracé qu'on obtient quand on le confie à un architecte qui carbure uniquement au Deludamol et au Blêuter'd avant de s'évanouir sur sa maquette. En d'autres termes, un chef-d'œuvre génial et une course casse-cou tout aussi grandiose pour les grosses cylindrées.

Fatale spirale

Combien de G pensez-vous pouvoir supporter ? Est-ce que vous souhaitez tester vos limites ? Si vous avez répondu « Beaucoup ! » et « Bien sûr ! », alors vous êtes le sujet idéal pour participer à la deuxième phase de ces tests cliniques. Sachez que nos chercheurs seront très reconnaissants, même quand ils vous décolleront de votre siège. Course casse-cou pour supersportives.

Chair à canyon

Après une campagne très coûteuse de lobbying, ses organisateurs ont réussi à retirer la course des statistiques annuelles d'accidents mortels sur les routes de San Andreas. Parce que si vous décidez que des 4x4 doivent se mettre à la voltige, il ne faut pas vous étonner des conséquences. Course casse-cou pour véhicules tout-terrain.

Pleins gaz

Dans une tentative quasi désespérée de distraire l'attention de la commission de santé et de sécurité, la centrale Palmer-Taylor a accepté d'accueillir cette ode à la beauté brute des énergies fossiles. Son message ? Disputez cette course comme si c'était votre dernière, parce que si les nombreux tremplins ne vous tuent pas, les gaz toxiques le feront certainement. Course casse-cou pour motos.

Limites urbaines

Éclaircissez-vous la gorge, défaites votre nœud de cravate et prévenez les membres de votre AG que vous aurez un peu de retard dans la livraison de votre stratégie commerciale. Est-ce que quelqu'un a pris des notes ? Course casse-cou pour supersportives.

Terminez l'une des nouvelles courses casse-cou entre aujourd'hui et le 2 juin pour gagner 100 000 GTA$ bonus et le tee-shirt Canis légende américaine que vous recevrez dans les 72 h après la connexion le 7 juin. De plus, participez à n'importe quelle course casse-cou classique ou inédite pour recevoir des GTA$ et RP triplés toute la semaine.