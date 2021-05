GTA Online : statue de panthère à voler à Cayo Perico, tee-shirts de DJ gratuits, bonus en boîte de nuit et plus cette semaine

Rockstar Games nous l'a promis, dans Red Dead Online comme dans GTA Online, il a prévu de belles nouveautés pour cet été. En attendant le début des festivités la semaine prochaine avec du neuf pour les Épreuves casse-cou, place à de l’assez classique jusqu'à jeudi 27 mai, avec notamment des bonus pour la boîte de nuit, des GTA$ et RP doublés en missions de service client et même triplés en Guerre Motorisée. Côté cadeaux, vous pouvez récupérer le motif Camouflage orangé pour le HVY Menacer si vous avez dépassé le rang 100, débloquer les tee-shirts des DJ de Nuits blanches et marché noir, ou encore gagner le Canis Freecrawler au casino.

Mais le mieux, c'est que dans le cadre du Braquage de Cayo Perico, vous pourrez voler une statue de panthère précieuse qui peut vous rapporter gros.

Une statue de panthère précieuse a été aperçue sur la route de Cayo Perico



Si l'on en croit les images de surveillance et les témoignages d’un douanier mécontent, El Rubio a récemment ajouté une précieuse statue de panthère à la collection déjà impressionnante de sa base fortifiée. Il ne fait aucun doute qu'elle sera bien protégée, mais si vous parvenez à la récupérer et à vous échapper de Cayo Perico, vous recevrez une jolie récompense.

Cette semaine, tous les hôtes du Braquage de Cayo Perico pourront repérer la statue de panthère comme objectif principal lors de leur première partie.

Récompenses et bonus de la boîte de nuit

Le monde extérieur peut bien s'écrouler, les pistes de danse de Los Santos sont toujours pleines à craquer, l'alcool coule à flots, et la queue pour entrer s'étend jusque dans la rue voisine. Terminez des missions de gestion de la boîte de nuit pour gagner en popularité deux fois plus vite, ce qui tombe bien, car les revenus quotidiens de la boîte de nuit sont triplés pendant les sept prochains jours. Néanmoins, n'oubliez pas de vider votre coffre-fort régulièrement.

Jouez pour débloquer les tee-shirts des DJ de Nuits blanches et marché noir

Assurez-vous d'avoir le style qu'il faut. Il n'y a rien de pire que d'être pris pour un client lambda dans sa propre boîte de nuit : jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour récupérer gratuitement le tee-shirt logo Tale Of Us empilé, le tee-shirt logo Solomun blanc, le tee-shirt logo Dixon bug et le tee-shirt The Blessed Madonna We Believe.

GTA$ et RP doublés dans les missions de service client

Les criminels férus de technologie qui possèdent un Terrorbyte peuvent se servir de son terminal tactile intégré pour aider Paige Harris à terminer des missions de service client, qui rapportent le double de récompenses cette semaine.

Récompenses triplées dans Guerre motorisée

Laissez-vous parachuter sur la terre ferme, emparez-vous d'un objet dangereux et accrochez-vous à la vie : Guerre motorisée continue de rapporter des GTA$ et RP triplés à tous les participants jusqu'au 2 juin.

Motif Camouflage orangé pour les joueurs de rang 100 et plus

Les joueurs de longue date et les parvenus de rang 100 et plus peuvent récupérer le motif Camouflage orangé pour le HVY Menacer blindé en jouant à GTA Online à tout moment cette semaine. Le motif sera disponible dans les 72 heures après la connexion, à partir du 31 mai.

Sur le podium cette semaine : le Canis Freecrawler

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Le grand prix de la semaine n'est autre que le robuste Canis Freecrawler, un tout-terrain familial cubique.

Promotions

Si vous en avez assez d'écouter le bourdonnement et les vibrations de la boîte de nuit depuis la rue, achetez-vous un billet d'entrée : les boîtes de nuit sont à -40 % cette semaine, tandis que leurs améliorations et modifications sont à -30 %. Profitez également de promotions sur de nombreux véhicules, dont le bus de festival et le dirigeable, si jamais vous devez voyager avec votre entourage.

-40 % sur la Dinka Jester classique

-40 % sur l'Ocelot Pariah

-40 % sur le bus de festival Vapid

-40 % sur le dirigeable

-40 % sur la Pfister Neon

-40 % sur l'Ocelot Lynx

-40 % sur le HVY Menacer

-40 % sur l'Överflöd Entity XF

-40 % sur la HVY Brickade

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, comme 80 % de remise sur l'Ocelot Jugular et l'Enus Stafford, ainsi que 35 % de remise sur le kart Veto moderne.