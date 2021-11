GTA Online : 500 000 GTA$ offerts, des bonus dans le Braquage de Cayo Perico et des promos pour le Black Friday cette semaine

Rockstar Games avait placé Grand Theft Auto Online sous le signe des braquages ce mois-ci, et il conclut donc novembre de la même manière. Il est ainsi possible de voler une statue de panthère onéreuse dans le cadre du Braquage de Cayo Perico, qui permet également de débloquer des lunettes lumineuses et un masque émissif crâne oranges. L'éditeur offre également 500 000 GTA$ et un tee-shirt Still Slipping pour une simple connexion d'ici le 2 décembre.

À part ça, les GTA$ et RP sont doublés en Sur mon yacht et Kart Krash, les modes Sauts au but groupés, Top Fun, Comité d'accueil et Herbicide sont de nouveau jouables, et des promotions sont appliquées toute la semaine, notamment avec des offres spéciales Black Friday sur des véhicules très populaires.

Terminez le mois des braquages en beauté sous les tropiques avec le Braquage de Cayo Perico. Vous pourrez obtenir les lunettes lumineuses orange en terminant n'importe quelle mission préliminaire du Braquage de Cayo Perico. Et sachez que des sources fiables affirment qu'El Rubio souhaite déposer une statue de panthère inestimable dans son coffre-fort. En conséquence, tous les hôtes du braquage de Cayo Perico pourront repérer la statue de panthère comme objectif principal de leur première partie cette semaine. Jetez un œil aux caméras de sécurité pour avoir une chance de repartir avec un sac plein à craquer. Et si vous terminez la phase finale du Braquage de Cayo Perico avant le 1er décembre, vous empocherez le masque émissif orange crâne en plus de votre butin. Sauts au but groupés, Top Fun, Comité d'accueil et Herbicide reviennent cette semaine Cette semaine, volez et parachutez-vous vers la gloire : Sauts au but groupés, Top Fun, Comité d'accueil et Herbicide reviennent dans GTA Online. Les plus fins stratèges doubleront leurs GTA$ et RP en entraînant leurs adversaires vers une fin certaine dans Sauts au but groupés toute la semaine. GTA$ et RP doublés dans Kart Krash : c'est de la balle Le karting est parfait pour faire circuler le sang, libérer de l'adrénaline et finir avec la colonne vertébrale en bouillie dans un carambolage hilarant à voir. Mais le karting pourrait être bien plus qu'une activité de team-building d'entreprise si les gens s'abandonnaient au chaos. Ils pourraient installer des armes sur leur Dinka, prendre les bonus des cartes de Kart Krash : c'est de la balle pour vraiment s'éclater et doubler leurs récompenses toute la semaine. GTA$ et RP doublés dans les missions Sur mon yacht Le capitaine Brendan Darcy a besoin d'aide : protégez votre villa flottante d'assaillants armés, éteignez des incendies qui menacent le country club ou allez fouiller des épaves au fond de la mer. Le skipper vous paiera le double de GTA$ et de RP pour votre aide et votre expertise dans toutes les missions Sur mon yacht. 500 000 GTA$ en cadeau Vous préparez déjà certainement vos cadeaux, nous en avons déjà un pour vous : 500 000 GTA$ ! Jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir cette somme directement sur votre compte Maze Bank dans les 72 h suivant la connexion après le 2 décembre. Mettez la main sur le tee-shirt ami Still Slipping Personne n'aime les suiveurs. Montrez aux autres que vous êtes un vrai fan de Still Slipping depuis l'époque où Joy Orbison avait du mal à émettre au-delà de Mirror Park. Tous les joueurs recevront gratuitement le tee-shirt ami Still Slipping en se connectant cette semaine. Entrez dans le cercle très fermé des fans hardcore avec ce tee-shirt exclusif. Défi du véhicule récompense de la semaine : l'Annis ZR350 Cette semaine, c'est l'Annis ZR350 qui trône sur le Slamtruck du salon auto de LS. Pour remporter cette petite bombe, les pilotes devront terminer dans le top 5 des Épreuves de poursuite 4 jours d'affilée. Sur la piste d'essai : la Karin Calico GTF, la Pfister Comet S2 et la Vapid Dominator ASP Toujours à la recherche de la voiture parfaite ? Passez sur la piste d'essai pour brûler la gomme de la Karin Calico GTF, de la Pfister Comet S2, et de la Vapid Dominator ASP dans une ruée avec les autres membres ou dans un contre-la-montre. Vous pouvez aussi juste faire quelques tours de circuits tranquillement, si vous préférez. Sur le podium cette semaine : la Grotti Visione Passez par le hall du Diamond Casino & Hôtel cette semaine pour faire votre lancer quotidien de la roue de la fortune et repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas, des récompenses mystère ou les clés de la Grotti Visione, qui trône sur le podium et suscite la terreur dans le moteur de tous les véhicules garés devant le casino. Promotions C'est le moment idéal pour acheter ce sous-marin nucléaire désaffecté qui vous fait de l'œil depuis un moment : le Kosatka et toutes ses améliorations et modifications sont à -35 % cette semaine pour vous aider à préparer vos « vacances » sur Cayo Perico. Nos karts vous ont-ils donné envie ? Alors, mettez la main sur nos petits bolides cette semaine : les Dinka Veto classique et moderne sont à -40 %. Retrouvez aussi une sélection de véhicules variés, armés ou non, qui vous aideront à réussir vos braquages. -40 % sur le bateau de patrouille Kurtz 31

-40 % sur le Sparrow

-40 % sur le Kraken Avisa

-40 % sur le Dinghy armé

-40 % sur le Vapid Slamtruck Promotions du Black Friday Se lever à l'aube le lendemain de Thanksgiving pour faire son shopping du Black Friday est devenu une véritable tradition, au même titre que manger beaucoup trop et se disputer à table avec la famille. Nous célébrons ce rituel typiquement américain consistant à défoncer les portes des centres commerciaux avec une sélection spéciale de véhicules en promo dans GTA Online du 26 au 29 novembre, mais aussi 40 % de remise sur tous les yachts de luxe, ainsi que leurs améliorations, leurs rénovations et leurs modifications. -40 % sur les yachts de luxe

-40 % sur les améliorations et modifications de yachts de luxe

-40 % sur la Karin Calico GTF

-50 % sur la Grotti X80 Proto

-50 % sur le RO-86 Alkonost

-50 % sur l'Imponte Deluxo

-50 % sur la Declasse Scramjet

-50 % sur le Mammoth Avenger

-50 % sur l'Ocelot Stromberg

-50 % sur la Pegassi Toreador

-50 % sur la Pegassi Oppressor

-50 % sur la Pegassi Oppressor Mk II

-50 % sur le Buckingham Luxor/Luxor Deluxe Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

