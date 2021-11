GTA Online : ajout des karts à l'éditeur de course, des bonus pour les braqueurs, un tee-shirt gratuit et plus cette semaine

Nous sortons de deux semaines sous le signe d'Halloween dans GTA Online. Il revient désormais à l'un de ses grands amours, les braquages, en doublant les GTA$ et RP dans les 5 missions originales du mode multijoueur et en offrant le motif Circuit Fleeca pour la Übermacht Cypher à ceux qui complèteront le casse de la Fleeca ces prochains jours. Il propose aussi désormais de concevoir des courses personnalisées pour les karts Dinka Veto, pour toujours plus de folie lors des confrontations automobiles.

À part ça, c'est du classique, avec un tee-shirt Karin gratuit pour une simple connexion avant le 11 novembre, une Übermacht Cypher à débloquer via les défis du salon de l'auto ou encore la Lampadati Casco à gagner au casino.

Le mois des braquages démarre avec des récompenses doublées dans les cinq braquages originaux



C'est le meilleur moment de l'année pour échafauder des plans et dévaliser une cible juteuse pour doubler ses gains. Les braquages seront à l'honneur ces quatre prochaines semaines dans GTA Online, en commençant par ceux qui ont lancé la machine.

Tout d'abord, consultez le tableau de planification dans votre appartement de luxe, puis participez aux braquages originaux de GTA Online pour gagner des récompenses doublées : le casse de la Fleeca, Sortie de prison, Raid sur les labos Humane, Capital de départ et le casse de la Pacific Standard.

En plus de gains accrus, si vous terminez les phases finales de Sortie de prison, Raid sur les labos Humane, Capital de départ et du casse de la Pacific Standard, vous recevrez aussi la coquette somme de 500 000 GTA$ déposée sur votre compte Maze Bank au plus tard le 14 novembre.

Ceux qui termineront le casse de la Fleeca recevront le motif Circuit Fleeca pour l'Übermacht Cypher dans les 72 heures suivant leur connexion après le 15 novembre. Détails supplémentaires sur comment obtenir cette voiture ci-après.

Les Dinka Veto classique et moderne débarquent dans l'éditeur de course

Les courses de Los Santos sont trop réglementées et pas assez dangereuses à votre goût ? L'éditeur de course vous permet désormais de concevoir, tester et mettre en ligne vos propres œuvres pour les karts Dinka Veto classique et moderne.

Réalisez vos rêves de karting les plus fous en dessinant un circuit infernal en plein centre-ville de Los Santos, en tirant profit de la variété des terrains offerts par les Monts Tataviam, ou en donnant vie à n'importe laquelle de vos idées farfelues.

Retour de Guerre motorisée, Capture d'ozone, Protection rapprochée et de courses pour véhicules spéciaux

Préparez-vous pour le grand saut : Guerre motorisée revient en force dans GTA Online avec le double de GTA$ et de RP à la clé. Sautez du Cargobob en parachute et ruez-vous sur les armes, car à l'atterrissage, vous n'aurez que le strict minimum pour survivre. Choisissez bien l'endroit où vous poser, trouvez une position surélevée, mettez-vous à couvert et tirez à vue.

Cette semaine, vous pourrez aussi participer à Capture d'ozone et défendre votre zone jusqu'à la mort, protéger (ou exécuter) une cible vulnérable dans Protection rapprochée, ou dominer la terre et les cieux dans les courses pour véhicules spéciaux réservées à la Deluxo.

GTA$ x2 pour les véhicules de clients personnalisés à l'atelier auto et les exports exotiques

Il est crucial de conserver une façade pour vos activités moins légales. Prenez votre atelier auto, par exemple : ce n'est pas parce que vous vous préparez à braquer l'Union Depository que vous devez oublier les livraisons de vos clients et les véhicules d'exports exotiques.

Ces missions vous rapporteront le double de GTA$, alors amenez les véhicules à destination sans les égratigner.

Tee-shirt Karin gratuit pour les joueurs de GTA Online

Si vous êtes du genre à baver sur les catalogues de berlines japonaises rétro, vous serez heureux d'apprendre que tous les joueurs qui se connecteront à GTA Online cette semaine recevront gratuitement le tee-shirt Karin.

Les véhicules de la semaine en récompense du salon auto de LS, à tester sur la piste d'essai, et sur le podium

Les membres du salon auto de LS qui termineront dans le top 4 d'une course des Épreuves du salon auto de LS 6 jours d'affilée gagneront une Übermacht Cypher à modifier comme bon leur semble.

Si toutes ces voitures vous donnent envie d'investir dans un des derniers modèles sur le marché, testez donc l'Annis ZR350, la Karin Futo GTX et la Karin Previon sur la piste d'essai du salon auto. Vous pourrez faire quelques tours de circuit ou bien les pousser dans leurs derniers retranchements dans une ruée amicale ou un contre-la-montre.

Faites aussi un tour au Diamond Casino & Hôtel pour lancer la roue de la fortune. Vous pourriez repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas ou une récompense mystère. Les grands gagnants de la semaine repartiront au volant d’une Lampadati Casco flambant neuve, une automobile tout droit sortie d'une époque révolue. Demandez à n'importe quel Italien au sang chaud ce qu'il pense de la Casco et ce dernier répondra forcément par de grands gestes à en renverser son espresso doppio.

Promotions

N'ayez pas peur du noir : allez chez Ammu-Nation pour vous offrir une paire de lunettes de vision nocturne ou essayez les masques de vision nocturne disponibles dans les rayons de Masques de film Vespucci : ils sont gratuits cette semaine.

De plus, profitez des bonus des braquages de la semaine en investissant dans l'immobilier : les appartements de luxe, ainsi que leurs rénovations et modifications sont à -40 %.

Vous aurez aussi besoin d'équipement pour réussir vos coups, c'est pourquoi les protections pare-balles sont à -50 % et toutes les armes à -30 % dans les boutiques Ammu-Nation. En outre, plusieurs véhicules et appareils aériens sont en promotion cette semaine, dont la Karin Kuruma blindée. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

Véhicules :

-40 % sur le Mammoth Hydra ;

-40 % sur le Buckingham Valkyrie ;

-40 % sur le Savage ;

-40 % sur le pick-up HVY Insurgent ;

-40 % sur le HVY Insurgent ;

-40 % sur le JoBuilt Velum 5 places ;

-40 % sur le pick-up armé Karin ;

-40 % sur la Karin Kuruma (blindée).

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Les abonnés à Prime Gaming recevront également la LCC Sanctus gratuitement via le site de Southern San Andreas Super Autos et profiteront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Western Company Besra et la Truffade Z-Type jusqu'au 17 novembre.