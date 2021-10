GTA Online : plants de peyotl psychédélique, bonus à gogo et motif camouflage offert en cette nouvelle semaine spéciale Halloween

Les festivités d'Halloween se poursuivent dans GTA Online, avec des plans de peyotl psychédéliques qui vont pouvoir vous transformer jusqu'au 4 novembre. Les GTA$ et RP sont sinon doublés en Épreuves bunker d'Halloween, et doublés en Chasse à l'homme, Condamnés, plusieurs cartes de Tueur en série et les survies alien. Des bonus sont également octroyés en Guerre Commerciale, le motif camouflage requin pour la Pegassi Toreador est offert cette semaine, l'Obey Tailgater S peut être débloquée via des défis du salon de l'auto, une Albany Lurcher personnalisée est à remporter sur le podium du casino et des promotions sont appliquées sur des véhicules infernaux.

Le programme complet de ces prochains jours est visible ci-dessous.

Des apparitions macabres et surnaturelles continuent de tourmenter les habitants de Los Santos à l'approche d'Halloween. Des voitures fantômes et des tueurs en série psychopathes terrorisent le mode libre, et des lumières et des objets volants sont visibles dans le ciel. Alors, faites attention, car il se peut qu'une menace rôde dans votre quartier. Une saison d'Halloween horrifique : récompenses triplées dans les Épreuves bunker d'Halloween, GTA$ et RP doublés dans les modes d'Halloween, et des plants de peyotl psychédélique Les bunkers souterrains sont la solution parfaite pour échapper au chaos d'Halloween. Du moins, jusqu'à ce qu'un tueur en série parvienne à y pénétrer, faisant alors de votre planque un cauchemar sans issue. Tentez de survivre à ce scénario funeste pour remporter des récompenses triplées dans toutes les Épreuves bunker d'Halloween et leurs 3 cartes de Tueur en série qui se déroulent dans les profondeurs du bunker, du silo et du Diamond Casino & Hôtel. Cette semaine encore, vous obtiendrez également des GTA$ et RP doublés dans toutes les activités effroyables d'Halloween, comme Chasse à l'homme, Condamnés, plusieurs cartes de Tueur en série et les survies alien. Et comme si toutes ces horreurs ne suffisaient pas, les amoureux de la nature pourront tomber sur des plants de peyotl en fleur au pied des Monts Tataviam, mais aussi dans des jardins bien proprets. Consommez-les à vos risques et périls, car malgré leur petite taille, les propriétés psychoactives de ces plantes dépassent l'entendement. Borne d'arcade Camhedz disponible jusqu'au 3 novembre Il ne reste plus beaucoup de temps aux propriétaires de salle d'arcade pour ajouter la borne Camhedz à leur collection. Après l'avoir obtenue sur le site de Pixel Emporium, vous pourrez continuer à y jouer même une fois l'offre terminée. Bonus dans les guerres commerciales Le marché est en pleine expansion ; c'est, du moins, le cas de celui des marchandises illicites. Vous avez peut-être remarqué que les guerres commerciales se multipliaient suite au boum de l'offre : à vous donc de satisfaire la demande. Remportez des récompenses doublées dans toutes les guerres commerciales et recevez le masque émissif orange crâne et le tee-shirt gangs rouges Criminalité urbaine en récupérant les marchandises évènement. Jouez pour débloquer le motif camouflage requin pour la Pegassi Toreador Jouez cette semaine pour recevoir le motif camouflage requin pour la Pegassi Toreador, qui vous permettra de vous fondre dans les bas-fonds sans vous faire remarquer. Défi et véhicule récompense du salon auto Les fous du volant du salon auto de LS qui termineront à la 1re ou 2e place dans les Épreuves de course de rue 4 jours d'affilée gagneront les clés de l'Obey Tailgater S en récompense de leur détermination sans faille, de leurs talents de conducteurs et de leur mépris envers le code de la route. Véhicules à tester sur la piste d'essai : Ocelot Pariah, Pfister Comet S2 et Emperor Vectre Si vous cherchez un nouveau véhicule à modifier, rendez-vous sur la piste d'essai pour faire un tour de circuit au volant de l'Ocelot Pariah, de la Pfister Comet S2 et de l'Emperor Vectre. Vous pourrez constater par vous-même leurs performances en contre-la-montre et défier vos amis (ou vos ennemis) dans une ruée, le tout gratuitement. Sur le podium cette semaine : l'Albany Lurcher personnalisé Passez au Diamond Casino & Hôtel durant la semaine et faites tourner la roue de la fortune pour repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas ou toutes sortes de récompenses mystère. Et avec un peu de chance, vous gagnerez le véhicule sur le podium : l'Albany Lurcher orné du motif L'éventreur, un superbe corbillard qui donnera la chair de poule à tous ceux que vous croiserez. Promotions Cette semaine, éclatez-vous : achetez une salle d'arcade pour en faire la garçonnière rétro / base opérationnelle du Braquage du Diamond Casino de vos rêves. Les salles d'arcade ainsi que leurs améliorations et modifications sont à -40 %. Profitez aussi des réductions sur une sélection de véhicules qui susciteront la terreur dans le cœur des simples mortels, dont des monstres issus de Guerre d'arène, la Pfister Growler personnalisable et plus. Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine, ainsi qu'une moto LCC Sanctus gratuite, disponible chez Southern San Andreas Super Autos. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -70 % sur le Western Company Besra et la Truffade Z-Type jusqu'au 17 novembre.

