GTA Online : un SUV costaud, des bonus pour Le Contrat, un sweat Nagasaki gratuit et plus cette semaine

Rockstar Games poursuit son expansion du garage de GTA Online en ce début d'année 2022. Il ajoute cette semaine le Declasse Granger 3600LX, un SUV spacieux et personnalisable. Sinon, c'est du classique, avec des GTA$ et RP doublés voire triplés dans certaines activités, dont la mission finale du Contrat, un Sweat Nagasaki blanc gratuit, des promotions, une Karin Previon à gagner via des défis et une Progen T20 à remporter au casino.

Pour le programme complet, ça se passe ci-dessous.

Votre calèche est arrivée : le Declasse Granger 3600LX est maintenant disponible

Champion toutes catégories des nouveaux escrocs de Los Santos, le Declasse Granger 3600LX est si spacieux que vous ne sentirez pas les effluves d'essence et de sucreries qui chargent l'haleine de votre passager. Et si vous voulez augmenter encore la distance qui vous sépare, vos complices pourront toujours s’accrocher sur les côtés.

Achetez un modèle de série du Declasse Granger 3600LX chez Southern San Andreas Super Autos et installez des modifications exclusives à l'atelier de véhicules de l'agence, comme le brouilleur de système de verrouillage de missile.

GTA$ et RP doublés dans la dernière mission du Contrat

Terminez la dernière mission du Contrat et réglez une bonne fois pour toutes cette fuite de données.

Une fois les musiques récupérées et Dr. Dre raccompagné, vous recevrez des GTA$ et RP doublés, en plus de la casquette Low Santos en souvenir. Les joueurs éligibles recevront la casquette d’ici le 10 février.

Bonus pour les motards : récompenses triplées dans les courses deux roues, et récompenses doublées dans des lieux de production de motards et missions de club

Certaines personnes sont allergiques aux horaires de travail bien définis et préfèrent faire fortune depuis l'autre côté de la loi. Heureusement pour ces truands, le marché noir se développe à vue d'œil. Les présidents de clubs de motards peuvent gagner des GTA$ et RP doublés dans les missions de club, ainsi que dans les missions de vente de cannabis et de faux papiers jusqu’au 2 février.

Parfois, deux roues sur quatre suffisent. Cette semaine, enfourchez une moto, faites une roue arrière et foncez vers la victoire pour gagner des GTA$ et RP triplés dans toutes les courses deux roues.

GTA$ et RP triplés dans T'as pas deux balles ?

Un lieu exigu, des munitions limitées et une seule chance d'en sortir vainqueur. T'as pas deux balles ? Pousse le suspense d'un Dernier survivant à son paroxysme. Ratez vos tirs et vous n'aurez d'autre choix que de vous départager au corps à corps. Les GTA$ et RP triplés adoucissent le tout, malgré le stress.

Sweat Nagasaki blanc gratuit pour les partenaires, gardes du corps et aspirants d'un club de motard

Cette semaine, les joueurs qui offriront leurs services comme partenaires ou gardes du corps aux organisations malveillantes de Los Santos - ou qui deviendront aspirants d'un club de motards - recevront un sweat Nagasaki blanc gratuit.

Véhicule récompense de la semaine : la Karin Previon

Les membres les plus prestigieux du salon auto de LS qui se placeront dans le top 3 des Épreuves du salon auto de LS pendant trois jours d’affilée remporteront les clés de la Karin Previon, qu'ils pourront améliorer comme bon leur semble. Rendez-vous sur la ligne de départ.

Essayez la Pfister Growler, la Dinka Jester RR et l'Annis Euros sur la piste d'essai

Cette semaine, faites un petit tour sur le circuit de la piste d'essai du salon auto de LS avec la Pfister Growler, la Dinka Jester RR et l'Annis Euros sans débourser le moindre centime.

Sur le podium cette semaine : la Progen T20

Laissez les clés de votre dernière folie au voiturier, prenez un verre (ou plus) au bar et lancez la roue de la fortune pour gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des accessoires, des en-cas et plus. Le grand prix de la semaine est la Progen T20, une hybride qui rugit de façon menaçante une fois à pleine vitesse, tel un énorme bourdon avec un châssis en fibre de verre.

Promotions

Au vu de l'essor du marché noir de la ville, de nombreuses promotions sont disponibles sur les propriétés et lieux de production de motards relevant d'activités criminelles, ainsi que sur une sélection de véhicules, à deux roues ou non.

-50 % sur le tuning turbo sur toutes les motos

-40 % sur le QG de motards

-50 % sur les fabriques de faux papiers

-50 % sur les fabriques de faux papiers (améliorations)

-50 % sur les Fermes de cannabis

-50 % sur les fermes de cannabis (améliorations)

-60 % Declasse Voodoo custom

-60 % sur l'Albany Buccaneer custom

-40 % sur le Hakuchou drag

-50 % sur la Nagasaki Stryder

-50 % sur la Pegassi Vortex

-30 % sur l'Enus Jubilee

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.