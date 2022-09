GTA Online : grosse cylindrée ajoutée au garage, courses next-gen inédites chez HSW, nouveaux avantages GTA+ et plus cette semaine

En ce moment, une voiture inédite rejoint l'écosystème de GTA Online chaque semaine, suite aux nouveautés de l'extension Entreprises Criminelles. Après la Grotti Brioso 300 la semaine dernière, place à la Declasse Vigero ZX, qui peut être essayée au showroom de Premium Deluxe Motorsport et achetée chez Southern San Andreas Super Autos. De nouvelles courses next-gen ont sinon été ajoutées chez Hao's Special Works, des lunettes XXL aux verres verts peuvent être débloquées gratuitement, et vous pouvez sinon profiter de promotions, de voitures à tester ou débloquer, ou de bonus dans certaines activités.

Qui dit début de mois dit aussi nouveaux avantages pour les abonnés GTA+. Ils débloquent automatiquement la Declasse Vigero ZX pour laquelle ils peuvent avoir une amélioration de performance chez HSW et 2 motifs exclusifs, mais obtiennent aussi le QG de motards de Vespucci Beach, des bonus de mission et plus encore. Tout est détaillé ci-dessous.

Avec assez de muscles pour faire pleurer les armoires à glace du club de gym et les égos surdimensionnés des haltérophiles, la nouvelle Declasse Vigero ZX arrive à Los Santos.

Victoire pour le magnat local de l'automobile, Simeon Yetarian : il a obtenu les droits de vente de la Declasse Vigero ZX, donc en plus de pouvoir l'obtenir via le site de Southern San Andreas Super Autos, vous pouvez également passer au showroom de Premium Deluxe Motorsport cette semaine et même essayer la Vigero ZX avant de l'acheter.

Pour encore plus de puissance, les joueurs sur la dernière génération de consoles peuvent amener la Vigero ZX chez Hao's Special Works, au salon auto de LS, afin de lui apporter des améliorations de performances à couper le souffle.

Récompenses doublées dans les Épreuves de course d'HSW, avec de nouvelles courses ajoutées

Les véhicules modifiés chez Hao's Special Works sont améliorés à tous les niveaux, et les Épreuves de course d'HSW ont pour but de faire s'affronter ces véhicules dans les intersections, autoroutes et zones industrielles les plus impitoyables de Los Santos pour voir lequel surpasse tous les autres.

Découvrez dès maintenant les nouvelles courses ajoutées aux Épreuves de course d'HSW sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Même si vous n'arrivez pas en première position, vous repartirez avec des récompenses doublées pendant toute la semaine.

Lunettes XXL verres verts gratuites

Alors que Sprunk vs eCola atteint un pic et que les billets du département marketing de Sprunk inondent les rues, mettez-vous aux couleurs de Sprunk avec une paire de lunettes XXL vertes gratuites, de quoi montrer votre loyauté.

Cette semaine dans le showroom de Simeon

Rendez-vous au showroom de Simeon, Premium Deluxe Motorsport, à tout moment cette semaine pour admirer les véhicules ci-dessous, en plus de la nouvelle Declasse Vigero ZX. Essayez-les lors d'une virée en ville et achetez-les directement :

Le Canis Mesa, en vert classique et jusqu'ici indisponible à l'achat dans GTA Online

Une Imponte Beater Dukes dans un vert clair irisé, à -50 % cette semaine et ornée du motif Bandes blanches

La Bravado Banshee, à -40 % cette semaine, dans une peinture vert mat et décorée du motif Bandes de course noires

Un Dundreary Landstalker XL peint en vert clair classique et équipé du motif enflammé

Showroom de Luxury Autos : Annis S80RR et Överflöd Imorgon en vert Sprunk

Rendez-vous au showroom de Luxury Autos en face de Record A Studios pour admirer l'Annis S80RR (à -40 %, cette semaine) et l'Överflöd Imorgon dans la vitrine et acheter l'une des deux.

Bonus de bunker pour les trafiquants d'armes

Le trafic d'armes a le vent en poupe. L'offre et la demande forment une équation complexe, mais vous avez tout ce qu'il faut pour la résoudre. Les experts en trafic d'armes profiteront d'une vitesse de recherche x1,5 toute la semaine et gagneront le double de GTA$, de RP et de données de recherche pour les missions de collecte de données de recherche. Les trafiquants d'armes les plus zélés pourront obtenir un bonus de 250 000 GTA$ en terminant une mission de vente du bunker, et encore 250 000 GTA$ supplémentaires s'ils en terminent 3 au total (les deux sommes seront versées sous 72 heures).

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium d'Hao : la Grotti Turismo classique.

Le contre-la-montre d'HSW de la semaine.



GTA$ et RP triplés dans les Épreuves On trace à San Andreas

Dans le cadre de la compétition Sprunk vs eCola, les pilotes de stock-car qui s'affronteront dans les Épreuves On trace à San Andreas continueront de gagner des GTA$ et RP triplés jusqu'à la fin des hostilités, le 28 septembre.

GTA$ et RP doublés dans Convoi explosif, de retour cette semaine

Cette semaine marque le retour de plusieurs modes très appréciés, à savoir Sumotorisé, Une case en moins, Lutte territoriale et Convoi explosif.

Restez au-dessus d'une certaine vitesse ou forcez un camion ou un bus bourré d'explosifs à s'arrêter dans Convoi explosif pour obtenir des GTA$ et RP doublés tout au long de la semaine.

Véhicule récompense du salon auto : la Declasse Mamba

Placez-vous dans le top 2 des Épreuves de poursuite pendant deux jours de suite cette semaine, et vous remporterez une superbe Declasse Mamba verte.

Essayez la Pfister Astron, le Mammoth Patriot Mil-Spec et la Gallivanter Baller ST

Les véhicules à essayer avant d'acheter au salon auto de LS seront eux aussi peints en vert Sprunk, cette semaine. Passez à la piste d'essai pour vous familiariser avec la Pfister Astron, le Mammoth Patriot Mil-Spec et la Gallivanter Baller ST.

Sur le podium du Diamond Casino : l'Ocelot Locust

Le grand prix de la semaine de la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel est une Ocelot Locust vert Sprunk. Rendez-vous dans le hall tous les jours pour lancer la roue. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi gagner des GTA$, ainsi que des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus.

Avantages GTA+

Parmi les avantages du mois réservés aux abonnés à GTA+, on retrouve :

La nouvelle Declasse Vigero ZX avec une amélioration de performances signée Hao's Special Works ;

Deux motifs pour la Declasse Vigero ZX réservés aux abonnés à GTA+ ;

Le QG de motards de Vespucci Beach ;

50 % de GTA$ et RP bonus dans les missions de vente de motards, les contrats de QG et autres activités rémunérées ;

Des vêtements et accessoires gratuits, et plus.

Retrouvez la liste de tous les avantages de l'abonnement à GTA+ disponibles jusqu'au 28 septembre sur le site de GTA+.