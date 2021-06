GTA Online : bonus de 500 000 GTA$, privilèges pour cols blancs, tee-shirt gratuit et plus cette semaine

Semaine plutôt classique en vue pour GTA Online, qui va mettre à l'honneur les missions de vol et de vente de trafic de véhicules. Pour les plus investis qui rapporteront au moins 10 bolides avant le 17 juin, un bonus de 500 000 GTA$ pourra être obtenu. Les récompenses sont sinon triplées en Extraction et doublées en défis et missions de gros bonnet et de PDG.

À côté, vous pouvez débloquer gratuitement le tee-shirt Vinewood Boulevard Radio, profiter d'un open bar en boîte de nuit, d'un service de gardiennage sans frais ou changer de secrétaire ou renommer votre organisation sans rien payer, tenter de gagner une Överflöd Entity XF au casino, ou profiter de promotions en tout genre.



Bonus Import-Export dans GTA Online

Toutes ces heures passées à voler des véhicules très performants vont enfin payer, et plus que vous ne le pensiez. Terminez n'importe quelle mission de vente de trafic de véhicules d’ici le 23 juin pour remporter le double de GTA$ et de RP habituels.

Parallèlement, récupérez au moins cinq véhicules dans des missions de vol de trafic de véhicules au cours des deux prochaines semaines pour recevoir un bonus de 250 000 GTA$. Et si vous arrivez à doubler la mise en rapportant au moins dix véhicules, c'est un demi-million de GTA$ qui vous attend à la clé. Ces bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank d'ici le 30 juin.

GTA$ et RP triplés dans Extraction

Ce n'est pas facile tous les jours d'être un gros bonnet. Prenons l'exemple d'Extraction : les gardes du corps doivent trouver la cible et la protéger jusqu'au point d'extraction, pendant qu'une équipe d'assassins met tout en œuvre pour intercepter et abattre cette même cible. Pour vous récompenser d'avoir risqué votre peau, nous vous offrons des GTA$ et RP triplés dans Extraction, quel que soit votre résultat.

GTA$ et RP doublés dans les défis et missions de gros bonnet et de PDG

Échangez votre cagoule contre un costume trois pièces et offrez-vous tout le luxe de la vie de col blanc. Cela dit, vous pouvez aussi garder votre cagoule, c'est vous qui voyez. Jusqu’au 23 juin, remportez des GTA$ et RP doublés dans les défis et missions de gros bonnet et de PDG, tandis que les partenaires et les gardes du corps pourront profiter d'un salaire doublé.

Obtenez gratuitement le tee-shirt Vinewood Boulevard Radio

Jouez à GTA Online au cours des deux prochaines semaines pour recevoir gratuitement le tee-shirt Vinewood Boulevard Radio.

Profitez de privilèges pour cols blancs

Après l'effort, le réconfort. Une fois votre journée et celle de vos partenaires terminées, rendez-vous au Diamond Casino ou à The Music Locker pour profiter d'un open-bar. De plus, Pegasus vous offre son service de gardiennage. Et si vous souhaitez un peu de renouveau, les PDG peuvent changer de secrétaire et même renommer leur organisation gratuitement.

Sur le podium cette semaine : l'Överflöd Entity XF

Que vous vous réveilliez dans la suite avec terrasse ou dans les toilettes, faites un tour dans le hall du Diamond Casino & Hôtel à tout moment pour lancer la roue de la fortune. Vous repartirez avec des GTA$, des RP, des vêtements et toutes sortes de récompenses mystère. Le grand prix est un symbole puissant de créativité, d'innovation et d'efficacité redoutable : l'Överflöd Entity XF.

Promotions

Vous souhaitez légitimer votre lieu d'opération avec tout l'attirail des vraies sociétés ? Les bureaux, ainsi que leurs rénovations, sont à moitié prix, tandis que les entrepôts de véhicules sont à -30 %. De plus, découvrez ci-dessous une sélection de véhicules en promotion.

-40 % sur la Pfister 811

-40 % sur la Benefactor Stirling GT

-40 % sur la Dewbauchee Seven-70

-40 % sur la B-11 Strikeforce

-40 % sur la Buckingham Volatus

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie, et -80 % sur la Dinka Sugoi.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.