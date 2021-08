GTA Online : nouvelle Emperor Vectre, contrat de vol inédit, bonus de 250 000 GTA$ et plus cette semaine

L'attraction du moment dans GTA Online, c'est bien évidemment l'aventure Tuning à Los Santos, avec un salon de l'automobile, un tas de bolides inédits et des missions spéciales à découvrir. Rockstar Games compte d'ailleurs faire durer le plaisir en apportant régulièrement des véhicules supplémentaires. Après la Pfister Comet S2 et la Vapid Dominator, place à l'arrivée de l'Emperor Vectre, maintenant disponible chez Legendary Motorsport.



Sinon, un contrat de vol original contre les Lost est ajouté cette semaine, un bonus de 250 000 GTA$ est octroyé aux membres du salon de l'auto qui atteignent le niveau de réputation 20 avant le 18 août, les GTA$ et RP sont doublés dans les Épreuves de poursuite et Siège éjectable, des défis permettent de débloquer la Karin Futo GTX, la Lampadati Michelli GT est à l'honneur sur le podium, et des promotions spéciales sont appliquées jusqu'au 19 août.

La nouvelle Emperor Vectre Vous en avez assez des classiques ? L'avant-garde ne vous suffit plus ? Oubliez les autres tas de ferraille et faites bonne impression au volant de l'Emperor Vectre. Comme un top model qui fait un 100 mètres, la Vectre est un spectacle à part entière. Maintenant disponible chez Legendary Motorsport. Nouveau contrat de vol : le contrat des Lost Les Lost roulent sur l'or, et vous êtes tout à fait en droit de réclamer votre part. Prenez d'assaut leur empire florissant de méthamphétamines pour leur donner une bonne leçon : rassemblez des informations, volez un camion pour transporter votre came, puis réduisez toute leur base d'opérations en cendres. Consultez le tableau d’activités de votre atelier auto pour vous mettre au travail. Dernière chance pour les bonus de membre du salon auto Cette semaine, c'est votre dernière chance pour recevoir la veste teddy LS Customs en vous rendant au salon auto de LS. De plus, les membres du salon auto qui atteignent le niveau de réputation 20 d'ici le 18 août recevront 250 000 GTA$. GTA$ et RP doublés dans les Épreuves de poursuite Cette semaine, les membres du salon auto de LS capables de prendre la fuite par les routes les plus hasardeuses remporteront des récompenses doublées s'ils parviennent à semer les autres pilotes et le LSPD dans le cadre des Épreuves de poursuite. GTA$ et RP doublés dans Siège éjectable Dans Siège éjectable, une petite équipe de défenseurs armés jusqu'aux dents doit résister à un groupe d'attaquants bien déterminés à percer leur siège. Les membres des deux équipes remporteront des GTA$ et RP doublés toute la semaine. Défi et véhicule récompense du salon auto Cette semaine, les membres du salon auto qui remportent 3 courses sprint pendant 4 jours d'affilée repartiront au volant de la Karin Futo GTX. Jetez un coup d'œil au Slamtruck du salon pour voir le véhicule récompense de la semaine et vous faire une idée de vos concurrents. Ensuite, lancez un défi sprint depuis le menu Interaction lorsque vous vous trouvez au salon auto de LS. Essayez de nouveaux véhicules sur la piste d'essai Vous avez envie de sentir le volant de nouvelles voitures dans vos mains ? Essayez la Pfister Growler en avant-première sur la piste d'essai du salon auto de LS, ou poussez l'Emperor Vectre dans ses retranchements avant de l'acheter ! Et ne passez pas à côté de la Dinka Jester RR, qui est également disponible à l'essai gratuitement. Pour cela, il vous suffit de prendre place dans les véhicules de test du salon auto de LS. Sur le podium : la Lampadati Michelli GT N'oubliez pas de passer au Diamond Casino & Hôtel pour faire tourner la roue de la fortune et tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et des récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est la Lampadati Michelli GT, une voiture italienne dotée d’un grand nombre de chevaux enragés sous le capot. Andiamo. Promotions Tous les bureaux sont encore à moitié prix cette semaine. Profitez également des offres sur les véhicules suivants, toujours en promotion : -30 % sur la Lampadati Tigon ;

-30 % sur le Mammoth Squaddie ;

-30 % sur le RO-86 Alkonost ;

-40 % sur la Vapid Ellie ;

-40 % sur la Grotti Itali GTO. Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, jusqu’au 18 août, les abonnés à Prime Gaming pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin. Les abonnés qui achèteront leur atelier auto de Strawberry au prix plein recevront un remboursement intégral dans un délai de 72 heures après l'achat.

