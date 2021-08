GTA Online : nouvelle Vapid Dominator ASP, 250 000 GTA$ offerts aux membres du salon de l'auto et bien d'autres bonus cette semaine

Si vous êtes un aficionado de GTA Online, vous n'avez sans doute pas manqué l'arrivée de l'extension Tuning à Los Santos le mois dernier, avec son florilège de nouveautés dédiées aux courses automobiles. Rockstar Games poursuit sur sa lancée chaque semaine désormais et après la Pfister Comet S2 la semaine dernière, c'est la Vapid Dominator ASP qui a été ajoutée au jeu en ligne, tandis que l'Annis ZR350 peut être gagnée en faisant un top 4 lors de 5 courses de poursuite.

Du côté des GTA$ et RP, ils sont doublés en courses de rue et survies, et triplés dans les guerres commerciales. Le podium du casino met lui en avant le Canis Seminole Frontier et quelques promotions et bonus Prime Gaming sont disponibles.

La Vapid Dominator ASP

La nouvelle Vapid Dominator ASP de chez Southern San Andreas Super Autos est une grosse cylindrée classique aussi rapide qu'un gagnant de l'Inside Track et qui ressemble fortement à un bovin. Ça vous paraît intense ? Ça l'est...

La Vapid Dominator ASP est maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos dans GTA Online.

Bonus de membre du salon auto

Si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous au salon auto de LS d'ici le 18 août pour recevoir gratuitement la rare veste teddy Los Santos Customs. De plus, les membres du salon auto de LS qui atteignent (ou ont déjà atteint) le rang 20 d'ici là recevront un bonus de 250 000 GTA$.

Remportez une course dans les Épreuves de course de rue cette semaine pour gagner le tee-shirt Obey et le droit de vous vanter. Les récompenses seront disponibles dans un délai de 72 heures.

GTA$ et RP doublés dans les courses de rue

Une fois que vous aurez disséqué et transformé votre voiture en monstre des rues, faites vos preuves dans les Épreuves de course de rue, disponibles exclusivement pour les membres du salon auto de LS. Cette semaine, vous repartirez avec des GTA$ et RP doublés.

Défi et véhicule récompense du salon auto

Cette semaine, les membres du salon auto de LS qui terminent dans le top 4 de 5 courses de poursuite repartiront au volant de l'Annis ZR350, qui est à la fois une icône du tuning, un cheval de trait effrayant et le véhicule récompense de la semaine.

Essayez de nouveaux véhicules sur la piste d'essai

Visitez la piste d'essai du salon auto de LS à tout moment cette semaine pour essayer l'Emperor Vectre en avant-première et écouter le vrombissement de son moteur avant de pouvoir l'ajouter à votre collection à partir de la semaine prochaine. Et pendant que vous y êtes, testez aussi la Dinka RT3000 et la nouvelle Vapid Dominator ASP.

GTA$ et RP doublés dans les survies

Cette semaine, vous aurez des ennuis de tous les côtés : qu'il s'agisse des Vagos, des Ballas, de junkies armés ou de militaires, repoussez des vagues incessantes d'ennemis dans les survies à divers endroits de la ville pour empocher des GTA$ et RP doublés.

GTA$ et RP triplés dans les guerres commerciales

Le marché est en pleine ébullition en ce moment, alors préparez-vous au pire. Faites le plein de toutes sortes de marchandises et d'armes de contrebande, et gardez-les à l'abri des mains baladeuses de vos adversaires dans les guerres commerciales, qui rapportent le triple de GTA$ et de RP.

Sur le podium : le Canis Seminole Frontier

Une fois que les gaz d'échappement vous seront montés à la tête, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel, puis faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des en-cas, des vêtements et plus. Cette semaine sur le podium, retrouvez le Canis Seminole Frontier, le véhicule idéal pour aller boire des bières au sommet des montagnes.

Promotions

Rendre vos affaires on ne peut plus légales et honnêtes n'aura jamais été aussi simple : tous les bureaux sont à moitié prix cette semaine. Profitez également des offres suivantes sur votre prochain véhicule :

-30 % sur la Lampadati Tigon ;

-30 % sur le Mammoth Squaddie ;

-30 % sur le RO-86 Alkonost ;

-40 % sur la Vapid Ellie ;

-40 % sur la Grotti Itali GTO.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming qui ont associé leurs comptes avant le 18 août pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin.

Les abonnés à Prime Gaming éligibles qui achèteront leur atelier auto de Strawberry au prix plein recevront un remboursement intégral dans un délai de 72 heures après l'achat.