GTA Online : l'extension majeure et gratuite Tuning à Los Santos disponible, un trailer et le plein d'infos sur les nouveautés

Grand Theft Auto Online existe depuis bientôt 8 ans et il continue de se renouveler pour le plus grand plaisir de sa communauté. La preuve nous est encore donnée cette semaine avec la sortie de Tuning à Los Santos, une énorme mise à jour gratuite introduisant un salon de l'automobile avec des missions, des voitures et récompenses à débloquer, un terrain de jeu sans arme, une piste d'entraînement, des musiques dont celles de CircoLoco Records et plus encore.

L'extension dévoilée il y a quelques jours est disponible depuis aujourd'hui, alors Rockstar Games nous propose un large tour des nouveautés, accompagné par des images et un trailer.

GTA ONLINE : TUNING À LOS SANTOS MAINTENANT DISPONIBLE

Tuning à Los Santos est une nouvelle mise à jour explosive destinée aux fans de GTA Online. Découvrez le salon auto de LS, un nouveau club et espace social où l'on se retrouve pour exhiber ses véhicules personnels customisés, tester de nouvelles voitures entre amis sur une piste privée, regarder les autres modifier leurs véhicules en direct, et profiter d'autres fonctionnalités demandées par les joueurs. De plus, 10 nouvelles voitures entièrement personnalisables inspirées de la scène tuning, une nouvelle propriété (l'atelier auto), 6 contrats de vol, de nouvelles courses, des améliorations essentielles, et bien plus, sont également disponibles.

Situé dans un entrepôt abandonné de Cypress Flats, le salon auto de LS est géré par Mimi. Devenez-en membre pour seulement 50 000 GTA$ et accédez à des centaines de rangs permettant de débloquer des vêtements, des modes de courses, des voitures, des motifs, des tarifs spéciaux inédits, ainsi que des contacts particuliers qui vous aideront lors des phases finales de vos contrats.

Vous aurez également accès à la piste d'essai pour repousser les limites de votre véhicule ou des 3 véhicules de test disponibles. Dès l'arrivée de Tuning à Los Santos, vous pourrez essayer la Karin Calico GTF, l'Annis Euros, mais aussi la Pfister Comet S2 avant même qu'elle ne soit disponible chez Legendary Motorsport la semaine prochaine.

Les membres profiteront également de 6 nouveaux types de courses, d'un atelier de tuning ouvert à tous pour modifier leurs véhicules ou observer les autres faire, de la boutique de goodies et du véhicule récompense perché sur le Vapid Slamtruck, à gagner en terminant des défis hebdomadaires.

POSTE À POURVOIR : PILOTE QUI NE POSE PAS DE QUESTIONS

Le salon auto de LS n'est que le début : le réseau que vous allez vous faire vous ouvrira de nouvelles possibilités pour vous remplir les poches. Moodymann est un DJ bourré de talent derrière les platines de The Music Locker, mais Kenny (ou KDJ) adore aussi ses voitures. Lui et sa partenaire Sessanta cherchent à se faire un maximum d'argent en visant des cibles de grande valeur.

Tout ce qu'ils vous demandent pour rejoindre leur réseau, c'est d'être propriétaire d'un atelier auto : parlez à KDJ et Sessanta au salon auto de LS pour savoir comment en acheter un via le site de Maze Bank Foreclosures. Votre atelier auto est une entreprise légale qui vous permet de modifier des véhicules et de les livrer à des clients partout en ville, mais il sert aussi de couverture pour vos contrats.

Ces contrats vous donneront accès à de gros coups : affrontez l'IAA, Merryweather et d'autres en préparant minutieusement vos missions avant de lancer la phase finale en solo ou avec une équipe de 3 autres joueurs au maximum. Vous aurez besoin d'une voiture modifiée selon vos besoins, vos envies et vos exigences pour réussir ces missions.

Votre atelier auto est également doté d'un garage professionnel pouvant accueillir 10 voitures, d'un atelier de tuning pour vos véhicules personnels et ceux de vos amis, d'un accès à une liste d'exports exotiques différente chaque jour si vous souhaitez partir à la pêche aux véhicules en ville, ainsi que d'améliorations facultatives comme des livreurs de voitures pour vos clients, d'un pont élévateur pour modifier plus de véhicules à la fois, d'un appartement, et bien plus.

ENCORE PLUS DE MUSIQUE

Tuning à Los Santos apporte également quelques changements à la radio, ainsi que de nouvelles manières de trouver et d'écouter de la musique pendant les virées en ville. Partez à la chasse au trésor pour récupérer plusieurs clés USB contenant des sons exclusifs à écouter dans votre voiture.

Traquez celle de Moodymann pour découvrir un mix estival épique alliant ses classiques à des pistes exclusives produites en collaboration avec Nez, Channel Tres, Gangsta Boo et Jesse Johnson du légendaire groupe de Prince, The Time. C'est une playlist parfaite pour arpenter la ville ou mettre l'ambiance lors votre prochain barbecue.

Les 4 Monday Dreamin’ EP de CircoLoco Records, le label de Rockstar Games en partenariat avec la célèbre boîte de nuit CircoLoco, sont eux aussi cachés dans la ville. Récupérez les 4 clés USB Monday Dreamin’ pour débloquer un mix de DJ exclusif reprenant l'intégralité de la compilation Monday Dreamin’ (20 morceaux) dans une version revisitée rien que pour Tuning à Los Santos.

De plus, obtenez les 4 clés USB CircoLoco pour débloquer le tee-shirt CircoLoco.

NOUVELLES VOITURES

Dès aujourd'hui, retrouvez 10 nouveaux véhicules de diverses classes, américains et importés, entièrement personnalisables :

Obey Tailgater S

Annis Euros

Dinka RT3000

Annis ZR350

Vulcar Warrener HKR

Karin Calico GTF

Annis Remus

Dinka Jester RR

Karin Futo GTX

Vapid Dominator GTT

Gardez un œil sur le Rockstar Newswire pour en savoir plus sur les véhicules à venir dans les prochaines semaines.

BORN X RAISED ARRIVE DANS LE MILIEU STREETWEAR DE LS

La culture tuning a un style vestimentaire qui lui est propre, et la marque de streetwear Born x Raised l'a bien compris : c'est pourquoi elle s'est implantée dans plusieurs boutiques de Los Santos. KDJ, alias Moodymann porte une veste BxR Olde English de KDJ, alias Moodymann, et certains aficionados portent déjà 2 nouveaux tee-shirts Born x Raised. Mettez la main sur le tee-shirt Born x Raised noir disponible dès maintenant dans toutes les bonnes boutiques, et débloquez le tee-shirt Born x Raised blanc en terminant la phase finale d'un contrat de vol (livré dans les 72 heures suivant la connexion après le 2 août).

FONCEZ VERS LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Et cet automne, le lancement de Grand Theft Auto V sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S repoussera les limites de la performance automobile en rajoutant toujours plus de chevaux sous le capot de certaines voitures via le salon auto de LS.

CETTE SEMAINE : BONUS SPÉCIAL SALLE D'ARCADE

Jouez à GTA Online à tout moment cette semaine et vous pourrez recevoir une borne d'arcade Course-poursuite gratuite, qui sera disponible dans votre atelier auto dès que vous en achèterez un, que ce soit maintenant ou plus tard.

VÉHICULES RÉCOMPENSES, VÉHICULES DE TEST, ET AUTRES

Au salon auto de LS, chaque semaine apporte son lot d'occasions de montrer vos talents (et ceux de votre voiture) : faites vrombir une sélection de 3 véhicules de test sur la piste d'essai et relevez les défis hebdomadaires pour gagner le véhicule récompense de la semaine.

Pensez à regarder la voiture à l'arrière du Slamtruck de LS Customs et terminez le défi hebdomadaire pour tenter de repartir avec. Cette semaine, c'est la flamboyante Annis Remus, qui inaugure l'évènement. Vous devrez faire partie du top 3 dans une course de rue 3 jours d'affilée entre aujourd'hui et le 27 juillet. Et n'oubliez pas non plus de jeter un coup d'œil aux véhicules de test du moment : les nouvelles Karin Calico GTF et Annis Euros, ainsi que la Pfister Comet S2, disponible la semaine prochaine, peuvent déjà être testées sur la piste d'essai.

RÉCOMPENSES DE RENCONTRE AU SALON AUTO DE LS

Les joueurs ayant participé à la rencontre de la semaine dernière en jouant à GTA Online entre le 15 et le 19 juillet et qui se connecteront cette semaine recevront un tee-shirt Los Santos Customs. Les joueurs qui ont concouru dans une course improvisée entre ces deux dates et qui joueront cette semaine recevront la veste de tournée LS Customs, tandis que ceux qui ont volé un véhicule pour le revendre à LS Customs obtiendront la tenue LS Customs, et tout ça gratuitement dans un délai de 72 heures suivant la connexion après le 23 juillet.

RÉCOMPENSES DE MEMBRE DU SALON AUTO DE LS

Allez au salon auto de LS cette semaine pour recevoir la veste teddy LS Customs, et si vous devenez membre, vous pourrez profiter du motif Course Ron pour la Pfister Comet S2, disponible dès la semaine prochaine. Participez à un défi Sprint avant le 28 juillet pour recevoir le tee-shirt Rockstar jaune à motifs. Si vous gagnez assez en réputation au salon auto pour atteindre le rang 20 entre aujourd'hui et le 17 août, vous recevrez un bonus de 250 000 GTA$. Si vous débloquez ce bonus avant le 28 juillet, la récompense susmentionnée sera livrée dans les 72 heures suivant la connexion après le 2 août.

Le t-shirt Rockstar jaune à motifs

ET PLUS ENCORE...

Gardez un œil sur le Rockstar Newswire dans les semaines à venir : les membres du salon auto de LS auront accès à une sélection régulièrement renouvelée de véhicules de test, de véhicules récompenses, et de défis. De plus, de nouveaux véhicules, des mises à jour des contrats de vol et des objets à collectionner inédits seront aussi de la partie.

BONUS DE L'ÉVÈNEMENT DE LA SEMAINE

Gagnez des récompenses doublées dans les Épreuves On trace à San Andreas et rendez-vous au Diamond Casino pour tenter de remporter l'Ocelot Lynx grâce à la roue de la fortune. Profitez aussi de nombreuses promotions :

-30 % sur la Maibatsu Penumbra FF

-30 % sur l'Elegy rétro custom

-40 % sur la Vapid GB200

-40 % sur la BF Club

-40 % sur la Lampadati Michelli GT

-40 % sur l'Annis Savestra

-40 % sur la Karin Sultan

-40 % sur la Vapid Dominator GTX

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement, et bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie et -80 % sur la Dinka Sugoi.