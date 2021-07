GTA Online : date et détails pour Los Santos Tuners, l'énorme mise à jour avec plein de voitures et un espace social dédié aux courses !

La nouvelle extension majeure de GTA Online arrive ! Cela fait plusieurs semaines que Rockstar Games tease une mise à jour autour d'un salon de l'automobile clandestin : elle s'appellera donc Los Santos Tuners et sera disponible le 20 juillet 2021. Sa principale nouveauté sera certainement LS Car Meet, un mode social dédié aux courses et à la conduite, sans arme ni police pour nous mettre des bâtons dans les roues. L'espace comprendra également un hangar pour faire des drifts, se défier et tester des véhicules à plusieurs sans aucun piéton. Une carte de membre à 500 000 GTA$ donnera sinon accès à des boutiques de vêtements, tatouage et tuning spéciales.

Los Santos Tuners ajoutera dans le même temps des courses inédites, un système de Réputation pour obtenir des récompenses, 17 voitures originales dont 10 disponibles dès mardi, et plus encore : certains bolides auront même des améliorations spéciales exclusives aux versions next-gen à leur sortie. D'ici le 20 juillet, toute connexion sera enfin récompensée par un Los Santos Customs Tee, toute participation à une course par la Los Santos Tour Jacket, et la revente d'un véhicule volé par des Los Santos Customs Coveralls.

Pour la première vague de détails sur l'extension, ça se passe pour le moment en anglais sur le site officiel, en attendant la traduction française.

