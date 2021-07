GTA Online : nouvelle Pfister Comet S2, 450 000 GTA$ et autres bonus du salon de l'auto de LS, et plus encore cette semaine

Les fidèles de GTA Online ont fort à faire depuis l'arrivée de l'extension Tuning à Los Santos la semaine passée. Rockstar Games va désormais capitaliser sur cette aventure pour ses prochaines mises à jour, y compris celle qui vient d'être déployée ce jeudi. La Pfister Comet S2 vient ainsi d'être ajoutée à l'expérience en ligne, tandis que la Vulcar Warrener HKR peut être gagnée en remportant 5 courses sprint, et que différents bonus dont jusqu'à 450 000 GTA$ sont accessibles aux détenteurs de la carte de membre du Salon auto de LS.

Sinon, les GTA$ et RP sont doublés en courses sprint, plusieurs véhicules sont en promotion jusqu'au 4 août, et la Truffade Z-Type est à l'honneur sur le podium du casino.

Découvrez la Pfister Comet S2

Il ne s'agit pas que d'une voiture rapide. Il s'agit d'une voiture dont la réputation dépasse tout ce que vous pourriez accomplir avec une campagne de pub agressive. Quand certaines personnes voient une Comet, elles font un vœu. D'autres courent se mettre à l'abri en hurlant à la catastrophe, à la destruction et aux frais médicaux astronomiques. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez fait forte impression. La Pfister Comet S2 est maintenant disponible chez Legendary Motorsport.

Et si vous avez acquis la carte de membre du salon auto de LS la semaine dernière, vous pourrez retrouver gratuitement le nouveau motif Course Ron dans vos options. Disponible dans les 72 heures après la connexion à partir du 2 août

GTA$ et RP doublés dans les courses sprint

Vous avez soif de compétition ? Il va falloir régler ça. Les membres du salon auto de LS qui participent à une course sprint repartiront avec le double de GTA$ et de RP, quel que soit leur résultat.

Défi du véhicule récompense

Remportez cinq courses sprint d'ici le 4 août pour obtenir la nouvelle Vulcar Warrener HKR, exposée sur le Slamtruck du salon auto de LS.

Véhicules de test de la semaine

Rendez-vous sur la piste d'essai à tout moment cette semaine pour découvrir en avant-première la Vapid Dominator ASP et faire crisser ses pneus avant qu'elle ne soit disponible au public. Vous pourrez également essayer la Dinka Jester RR et la nouvelle Pfister Comet S2 pour brûler un peu d'asphalte sans craindre quoi que ce soit.

Récompenses de la carte de membre du salon auto de LS

Cette semaine, rendez-vous au salon auto de LS pour débloquer la veste teddy Los Santos Customs. Les membres du salon auto qui se connectent recevront également le motif Course Fukaru pour la Vapid Dominator ASP ; reconnectez-vous une fois qu'elle sera disponible chez les concessionnaires, à partir du 5 août.

Terminez la liste des véhicules du jour sur le tableau du bureau de votre atelier auto pour débloquer le t-shirt gangs Criminalité urbaine. De plus, gagnez en réputation et atteignez le rang 10 du salon auto de LS entre aujourd'hui et le 17 août pour remporter un bonus de 250 000 GTA$. Et en parlant de bonus : aidez KDJ et Sessanta à terminer n'importe quelle phase finale d'un contrat d'ici le 5 août pour recevoir 200 000 GTA$ supplémentaires, ainsi que le t-shirt Born x Raised blanc. Disponible dans les 72 heures après la connexion à partir du 9 août si vous terminez n'importe quelle phrase finale d’un contrat avant le 5 août.

Borne d'arcade Course-poursuite gratuite pour les joueurs

Pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenue, jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir gratuitement une borne d'arcade Course-poursuite lorsque vous achèterez l'atelier auto.

Sur le podium : la Truffade Z-Type

Filez vos clés au voiturier et pénétrez dans le Diamond Casino & Hôtel pour faire tourner la roue de la fortune. Vous pourrez remporter des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et toutes sortes de récompenses mystère. Le jackpot de la semaine ? La Truffade Z-Type, le symbole de la classe à l'ancienne. Et pour compléter le look, rien de mieux qu'une montre à gousset et un monocle.

Promotions

Vous avez envie de changement ? Pimentez votre flotte avec un peu de nouveautés : vous pouvez justement profiter d'offres sur plusieurs véhicules de diverses classes, pour un maximum d'économies. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-30 % sur la Coil Raiden

-30 % sur l'Ocelot Pariah

-40 % sur le Karin Everon

-40 % sur la Weeny Issi sport

-40 % sur l'Ocelot Locust

-40 % sur la Declasse Mamba

-40 % sur la Vapid Clique

-40 % sur la Vulcar Nebula turbo

-40 % sur la BF Club

Ainsi que des récompenses doublées dans Des balises sous les yeux toute la semaine.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, jusqu’au 18 août, les abonnés à Prime Gaming pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin. Les abonnés qui achèteront leur atelier auto de Strawberry au prix plein recevront un remboursement intégral dans un délai de 72 heures après l'achat.