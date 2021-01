GTA Online : un nouveau camion pour cascadeurs, un tee-shirt gratuit et plus pour cette semaine

La lubie des développeurs de Rockstar Games en ce moment, c'est d'ajouter de nouveaux véhicules dans GTA Online. Cette semaine, nous pouvons donc acheter un camion avec une rampe, idéal pour les cascadeurs et les casse-cous, le Vapid Slamtruck, mais disponible à l'achat chez Southern San Andreas Super Autos.



À part ça, les GTA$ et RP sont doublés en Épreuves Bunker et ventes de Trafic d'Armes, un tee-shirt Vapid délavé est offert à ceux qui avaient débloqué l'original, la Vapid Peyote custom peut être obtenue via le podium du casino, et plusieurs promotions sont proposées jusqu'au 28 janvier.

Découvrez le Vapid Slamtruck, le fantasme des cascadeurs

Suite à une succession d'accidents récents impliquant ce modèle, Vapid souhaiterait rappeler à ses acheteurs potentiels que l'un des effets secondaires de la conduite d'un Vapid Slamtruck implique une ribambelle d'abrutis qui essaieront de profiter de votre rampe sur l'autoroute. Alors, gardez un œil sur vos rétros et baissez-vous.

Le Vapid Slamtruck, maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

GTA$ et RP doublés dans les Épreuves bunker

Besoin de vous amuser ? Rejoignez les Épreuves bunker dans les profondeurs de la Terre et affrontez vos adversaires dans un abri high-tech conçu pour résister à une fin du monde thermonucléaire. Rien de plus relaxant, pas vrai ? Et cerise sur le gâteau, tous les modes souterrains inclus dans les Épreuves bunker octroient des récompenses doublées à tous les participants.

GTA$ et RP doublés dans les ventes de Trafic d'armes

Si vous vous sentez plus à l'aise sur terre, vous pouvez toujours refourguer quelques-unes de vos précieuses caisses de contrebande dans des missions de vente de Trafic d'armes : elles rapportent des GTA$ et RP doublés toute la semaine. Répondre à la demande n'a jamais été aussi satisfaisant. Et si jamais vos rats de laboratoire ont besoin d'un coup de pouce, la vitesse de recherche de Trafic d'armes est multipliée par deux jusqu'au 27 janvier.

Tee-shirt Vapid délavé pour les joueurs de longue date

De nos jours, peu sont ceux qui restent fidèles à une marque. En récompense de leur allégeance sans faille, les joueurs qui avaient récupéré le tee-shirt Vapid pendant un précédent évènement de GTA Online recevront gratuitement un tee-shirt Vapid délavé. C'est le genre de rareté que les collectionneurs pourraient s'arracher à prix d'or, alors chérissez-le.

Sur le podium : la Vapid Peyote custom

Une fois que vous aurez trouvé le courage de sortir de votre lit king size dans votre suite avec terrasse, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune. Cette semaine, vous pourriez repartir avec les clés de la Vapid Peyote custom, un lowrider à l'ancienne et le rêve ultime des voleurs de voiture.

Promotions

Pour ceux qui veulent faire profil bas et bâtir leur propre repaire, profitez des promotions de la semaine sur les bunkers et leurs options de personnalisation, ainsi que de réductions sur des véhicules pour remplir le garage et vous tenir compagnie dans les couloirs caverneux de votre planque souterraine. Découvrez la liste exhaustive des promotions ci-dessous.

-40 % sur tous les bunkers

-30 % sur les améliorations et modifications de tous les bunkers

-25 % sur la Vapid Winky

-40 % sur la Vapid GB200

-40 % sur la Vapid Caracara et le 4x4 Vapid Caracara

-40 % sur le HVY APC

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur la Pegassi Osiris et -70 % sur la Progen PR4. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.