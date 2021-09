GTA Online : la nouvelle Übermacht Cypher rutilante, un contrat de vol inédit et plus au programme de cette semaine

C'est la lubie de Rockstar Games en ce moment, dans le cadre de l'extension Tuning à Los Santos, GTA Online accueille encore un véhicule additionnel. Vous pouvez dès à présent acheter l'Übermacht Cypher chez Legendary Motorsport, qui peut d'ailleurs être obtenue gratuitement via des défis pour les membres du salon de l'auto.

Sinon un nouveau contrat de vol est jouable à Union Depository, les GTA$ et RP sont triplés en mode Miniatures et doublés dans les missions de DJ, le Dundreary Landstalker XL est à l'honneur sur le podium et vous pouvez jouir de promotions spéciales jusqu'à jeudi prochain.

L'Übermacht Cypher est maintenant disponible Les marques sur le Mont Chiliad. Le bruit dans les tunnels. C'est ce genre de réflexions qui vous empêchent de dormir la nuit. Et voilà que l'énigmatique Übermacht Cypher débarque. Comment une voiture peut-elle être si belle, et si confortable à la fois ? La réponse vous attend chez Legendary Motorsport. Terminez le nouveau contrat de l’Union Depository L'Union Depository, l'un des bâtiments les plus sécurisés de Los Santos, est sur le point de se faire attaquer. Vous aurez besoin de deux ou trois choses avant de pouvoir en franchir la porte, alors consultez le tableau d'activités de votre atelier auto pour en savoir plus. Cette semaine, terminez le contrat de l'Union Depository ou n'importe quel autre contrat de vol pour recevoir le double de GTA$ et de RP. GTA$ et RP triplés dans Miniatutures Prenez de la hauteur dans Miniatutures, un mode teinté de nostalgie qui réserve un destin explosif à ceux qui s'éloignent trop du peloton. C'est un véritable cas d'étude de la loi du plus fort, mais qui réserve tout de même quelques surprises pour pimenter l'action. Tous les participants à Miniatutures repartiront avec le triple de GTA$ et de RP toute la semaine. GTA$ et RP doublés dans les missions de DJ Les DJ sont souvent très exigeants. Et justement, Tom Connors a besoin d'aide pour répondre aux moindres désirs des superstars de The Music Locker. Si vous recevez un message de sa part, n'oubliez pas que les missions de DJ octroient le double de GTA$ et de RP. Défi et véhicule récompense du salon auto Cette semaine, les membres du salon auto de LS qui termineront à la première place dans 5 courses de rue différentes recevront l'Übermacht Cypher comme véhicule récompense. Admirez-la sur le Vapid Slamtruck au cœur du salon auto, puis inscrivez-vous aux Épreuves de course de rue en parlant à l'organisateur de courses. Vous pourrez garder un œil sur vos performances dans la section Défi du véhicule récompense du menu Interaction. Et peu importe la manière dont vous arrivez à mettre la main dessus, connectez-vous à tout moment cette semaine pour recevoir gratuitement le motif Démon de vitesse négatif pour l'Übermacht Cypher. Essayez des véhicules nouveaux et à venir sur la piste d'essai La piste d'essai est l'endroit idéal pour tester vos dernières modifications, la nouvelle Übermacht Cypher, la Karin Previon en avant-première ou la Vapid Dominator GTT avant de vous décider sur votre achat. Défiez également vos amis dans une ruée amicale ou lancez-vous dans un contre-la-montre. Sur le podium cette semaine : le Dundreary Landstalker XL Passez par le hall du Diamond Casino & Hôtel à tout moment pour lancer la roue de la fortune et tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et toutes sortes de récompenses mystère. Le grand prix de la semaine ? C'est le Dundreary Landstalker XL, un énorme SUV qui joint l'utile de la vie en banlieue à l'agréable sensation des virées dans la poussière et la boue. Promotions Que vous soyez un pro de la mécanique qui ne vit que pour customiser les voitures des autres ou que vous cherchiez une couverture pour vos activités peu recommandables, tous les ateliers auto sont à -20 % cette semaine. De plus, profitez également de réductions sur les véhicules ci-dessous. -30 % sur la Dinka Jester RR

-40 % sur la Grotti Itali RSX

-40 % sur la Benefactor Krieger

-40 % sur la Progen Emerus

-40 % sur le Nagasaki Dinghy armé

-40 % sur le Mammoth Tula

À part ça, Grand Theft Auto V - Édition Premium est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.