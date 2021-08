GTA Online : nouvelle Karin Sultan RS classique, épave remplie de trésors à explorer et plus encore cette semaine

Nous espérons que vous aimez l'aventure Tuning à Los Santos, car Rockstar Games ne compte pas la lâcher de sitôt. Dans la lignée des semaines précédentes, GTA Online permet à sa communauté d'acheter une nouvelle Karin Sultan RS classique chez Southern San Andreas Super Auto, débloquer l'Annis Euros via quelques défis, essayer des véhicules spéciaux sur la piste d'essai, ou encore profiter de GTA$ et RP doublés pour les véhicules de clients personnalisés à l'atelier auto, dans les missions de contact de Lester ou dans une sélection de Courses casse-cou.



Sinon, plusieurs promotions sont appliquées jusqu'à jeudi prochain sur les bunkers et des voitures en tout genre, la Vapid GB200 peut être gagnée au casino, et vous pouvez surtout aller explorer une épave pour découvrir des trésors et des morceaux d'un vêtement : en combiner 7 devrait débloquer un accoutrement rare.

La Karin Sultan RS classique arrive

Quand vous êtes à mi-chemin d'un rallye et que vous serrez les fesses, prenez le temps de vous demander ce qu'il vous faut pour atteindre l'arrivée. Une voiture fiable, maniable, sécurisée et robuste ? Ou une voiture totalement modifiée qui a plus de personnalité que d'utilité ? Et pourquoi pas les deux ?

Montez dans la Karin Sultan RS classique, maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

Épave sur les côtes

Des chasseurs de trésors et des touristes affirment avoir aperçu un bateau échoué sur la côte. L'épave contiendrait un trésor et des morceaux d’un vêtement. En combiner 7 permettrait de recréer une tenue d'un autre temps. Chaque jour, l'épave sera emportée par la marée à un endroit différent. Si vous tombez dessus lors de vos excursions, allez voir si elle ne contient pas un coffre rempli de choses précieuses.

Vous ne croiserez qu'une seule épave par jour, et vous pouvez vérifier si vous l'avez déjà trouvée en consultant la section Objets journaliers à récupérer du menu Interaction.

GTA$ et RP doublés pour les véhicules de clients personnalisés à l'atelier auto

Les ateliers auto ne servent pas que de couverture à vos activités illégales ; ce sont des entreprises avec une clientèle exigeante. Sessanta vous contactera lorsque des clients viendront déposer leurs voitures. Vous devrez les modifier selon leurs critères et les livrer. Livrez des véhicules de clients personnalisés à l'atelier auto cette semaine pour remporter des récompenses doublées.

GTA$ et RP doublés dans les missions de contact de Lester

Bzz, bzz. Appelez Lester Crest cette semaine pour savoir s'il a du travail pour vous. Toutes les missions de contact de Lester octroient le double de GTA$ et de RP.

Faites rugir les moteurs : GTA$ et RP doublés dans une sélection de courses casse-cou

L'adrénaline est une hormone fabuleuse. Faites palpiter votre cœur d'excitation en sautant par-dessus la compétition, que ce soit au volant d'un Trophy Truck ou en bataillant pour passer en tête au-dessus de La Puerta Freeway.

Les participants pourront repartir avec le double de GTA$ et de RP dans toutes les nouvelles courses casse-cou de cette année : Virages au large, Bas du plafond, Un pont trop loin, Embrouille urbaine, Fatale spirale, Chair à canyon, Pleins gaz et Limites urbaines.

Salaires triplés pour les gardes du corps et les partenaires

La ville est dangereuse. Et les 1 % ont eux aussi besoin de protection. Heureusement, la sécurité des élites est un business à part entière. Cette semaine, les salaires de tous les gardes du corps et partenaires seront triplés pour les remercier pour leur dévouement face au danger. C'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement.

Défi et véhicule récompense du salon auto

Les membres du salon auto de LS qui termineront dans le top 2 des Épreuves de poursuite 4 jours d'affilée recevront une Annis Euros à modifier comme bon leur semble.

Essayez des véhicules nouveaux et à venir sur la piste d'essai

Il vaut toujours mieux essayer avant d'acheter. Vous le feriez avec un pantalon chez Binco, alors pourquoi pas avec une voiture ? Passez sur la piste d'essai du salon auto de LS et faites rugir le moteur de la nouvelle Karin Sultan RS classique, de la prochaine Übermacht Cypher et de l'Obey Tailgater S, et ce gratuitement, même si vous les abîmez légèrement dans un contre-la-montre ou une ruée.

Sur le podium cette semaine : la Vapid GB200

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel à tout moment cette semaine et lancez la roue de la fortune. Qui sait, vous pourriez repartir avec des GTA$, des RP, des en-cas, des vêtements, voire avec les clés de la Vapid GB200, une voiture de rallye sobre à deux portes, souvenir d'une époque désinvolte.

Promotions

Vous avez peur de vous pointer au salon auto de LS avec un vieux tacot ? Ajoutez un grain de folie à votre collection grâce à la Vapid Dominator GTT à -30 %, ou d'autres véhicules à -40 %. Tous les bunkers, quant à eux, sont à moitié prix et leurs améliorations à -40 % toute la semaine.

Retrouvez la liste complète des promotions ci-dessous.

Véhicules :

-30 % sur la Vapid Dominator GTT ;



-40 % sur l'autochenille Bravado ;



-40 % sur le Dinka Verus ;



-40 % sur la Pegassi Tezeract ;



-30 % sur la Dewbauchee Specter.

Propriétés et rénovations :

-50 % sur les bunkers ;



-40 % sur les améliorations et modifications des bunkers.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT.