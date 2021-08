GTA Online : un mode inédit et loufoque Kart Krash, une toute nouvelle voiture et plus encore cette semaine

Vous connaissez la chanson, en ce moment, Rockstar Games met le paquet sur l'extension Tuning à Los Santos dans GTA Online. C'est dans ce cadre que vous pouvez désormais acheter la Pfister Growler chez Legendary Motorsport, débloquer la Vapid Dominator GTT via des défis ou essayer d'autres bolides sur la piste d'essai.

Sinon, cette semaine, les GTA$ et RP sont doublés pour le vol des voitures de la liste d'exports exotiques, dans les braquages de supérettes, et dans Kart Krash : c'est de la balle. Ce nouveau mode zinzin nous fait nous affronter avec des Dinka Veto armés de mitrailleuse, pour une joute à mort aussi débile que ludique. Le Dinka Veto moderne peut d'ailleurs être obtenu via la roue du casino cette semaine, et vous pouvez profiter d'habituelles promotions sur plusieurs véhicules.

Kart Krash : c'est de la balle maintenant disponible Les karts sont de formidables inventions : ce sont des voitures, mais plus petites et avec des règles de sécurité moins strictes. Par exemple, il n'existe aucune règle vous interdisant explicitement d'installer une mitrailleuse sur votre Dinka Veto pour tirer sur vos rivaux, sinon ça se saurait. Personne n'aurait eu une idée si brillante à l'époque, alors de là à l'interdire... Kart Krash : c'est de la balle apporte une nouvelle saveur au carnage dans GTA Online. Les joueurs se battent en solo ou en équipe pour survivre à tous leurs adversaires à l'aide d'armes montées sur leur kart et de bonus disséminés sur toute la carte. Cette semaine, tous les participants gagneront le double de GTA$ et de RP dans Kart Krash : c'est de la balle, alors foncez dans le tas. Maintenant disponible : la Pfister Growler Vous l'avez remarquée ? Une chose exceptionnelle rôde dans Los Santos. On raconte qu'elle file comme un guépard et barrit comme un éléphant en rut. Il ne peut s'agir que de l'indomptable Pfister Growler. Maintenant chez Legendary Motorsport. GTA$ et RP doublés pour le vol des voitures de la liste d'exports exotiques Les propriétaires d'atelier auto qui mettront la main sur les voitures de la liste d'exports exotiques recevront le double de GTA$ et de RP pour leurs services, ainsi que de l'argent bonus pour la liste complète. Consultez le tableau près du bureau à l'étage de l'atelier auto pour savoir quels véhicules viser. GTA$ et RP doublés dans les braquages de supérette Des caméras de surveillance de mauvaise qualité ont récemment filmé un individu en train de dévaliser des supérettes sans quitter son kart. Pour célébrer leur ambition et leur génie criminel, les voleurs qui termineront des braquages de supérette empocheront le double de GTA$ et de RP. Le kart est facultatif, mais fortement encouragé. Défi et véhicule récompense du salon auto Cette semaine, les membres qui termineront dans le top 5 de 10 courses des Épreuves du salon auto de LS (qu'il s'agisse de courses de poursuite ou de rue) repartiront au volant de la Vapid Dominator GTT, une grosse cylindrée classique qui ne recule devant aucune amélioration de performances. Essayez de nouveaux véhicules sur la piste d'essai Avant de succomber à un nouvel achat compulsif, n'hésitez pas à tester des véhicules sur la piste d'essai du salon auto de LS. Cette semaine, les membres pourront tester gratuitement la Karin Sultan RS classique en avant-première, la nouvelle Pfister Growler et la Vulcar Warrener HKR. Défiez vos amis (ou vos ennemis) dans une ruée ou affrontez le chrono dans un contre-la-montre pour découvrir ce que ces bijoux ont sous le capot. Sur le podium cette semaine : le Dinka Veto moderne Cette semaine, le Diamond Casino & Hôtel met en jeu un Dinka Veto moderne sur le podium. Lancez la roue de la fortune pour tenter de récupérer ce cercueil ambulant à peine légal et très gourmand, ou repartez avec des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus encore. Promotions Si le chaos modèle réduit mentionné précédemment vous intéresse, sachez que vous pouvez profiter de 30 % de réduction sur le Dinka Veto classique, ainsi que sur toute une sélection de véhicules de tailles et de formes diverses. Retrouvez la liste complète ci-dessous. -30 % sur la Karin Futo GTX

-30 % sur la Dinka Veto classique

-40 % sur la BF Weevil

-40 % sur la HVY Nightshark

-30 % sur le sous-marin Kosatka

-30 % sur la Pegassi Toreador

-30 % sur le Sea Sparrow Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives comme la voiture de course Benefactor BR8 à moitié prix, ou encore -80 % sur la Coquette Blackfin.

Vous pouvez acheter GTA Online - Édition Premium pour 19,99 € par mois sur Amazon.fr.

