GTA Online : tee-shirt spécial GTA III gratuit, GTA$ bonus et plus pour cette semaine

Le soufflet Tuning à Los Santos est bien retombé dans GTA Online, mais Rockstar Games continue à faire vivre l'extension en proposant d'obtenir la Vapid Dominator ASP en complétant des défis ou d'essayer des bolides au salon. Surtout, cette semaine, il nous invite à nous connecter pour débloquer gratuitement un tee-shirt police Rockstar Games, le premier vêtement venant célébrer les 20 ans de GTA III.

Jusqu'à jeudi prochain, les récompenses sont sinon triplées dans Sumotorisé et doublées dans les missions de véhicules spéciaux, Dernier coup et de contact de Gerald, des GTA$ bonus sont octroyés avec les défis quotidiens, la Dewbauchee Specter peut être gagnée via le podium du casino et plusieurs promotions sont appliquées.

Gagnez des récompenses triplées dans Sumotorisé

Sumotorisé fait travailler la tête et les muscles : vous devez connaître vos points forts et les points faibles de vos adversaires pour les tourner à votre avantage. Concentrez-vous et expulsez vos ennemis pour tripler vos récompenses toute la semaine.

Recevez le tee-shirt police Rockstar Games

Jouez à GTA Online n'importe quand jusqu'au 20 octobre pour recevoir le tee-shirt police Rockstar Games, le premier de la collection de vêtements et motifs spéciaux commémorant le 20e anniversaire de Grand Theft Auto III.

GTA$ et RP doublés dans les missions de véhicules spéciaux et GTA$ bonus sur les objectifs quotidiens

Les cols blancs qui cherchent à se remplir les poches peuvent utiliser SecuroServ dans leur bureau pour lancer des missions de véhicules spéciaux, lesquelles octroient le double de récompenses.

Lors de vos escapades, pensez à consulter le menu Interaction pour connaître les derniers objectifs quotidiens et remplissez-les quand vous le pouvez. Cette semaine, terminez les 3 objectifs quotidiens pour gagner 50 % de GTA$ en plus.

GTA$ et RP doublés dans les missions Dernier coup et de contact de Gerald

Allez voir Gerald ou appelez-le via votre iFruit cette semaine, lui et les Familles ont besoin de vous. Ils vous paieront le double de GTA$ et de RP dans chaque mission de contact.

Défi et véhicule récompense du salon auto

Les membres du salon auto de LS qui finiront dans le top 3 de 6 courses différentes des Épreuves du salon auto de LS cette semaine repartiront avec la Vapid Dominator ASP en récompense de leur ténacité et de leur réactivité.

Véhicules à tester sur la piste d'essai

Une fois vos emplettes à la boutique de goodies faites ou votre tatouage terminé, vous devriez peut-être passer sur la piste d'essai du salon auto pour faire un tour à bord de la Karin Sultan RS classique, de l'Übermacht Cypher et de l'Annis ZR350 pour vous décider avant un éventuel achat. Jugez leurs performances dans une ruée, un contre-la-montre, ou juste sur quelques tours de circuit.

Sur le podium cette semaine : la Dewbauchee Specter

Passez par le hall du Diamond Casino & Hôtel dans la semaine pour saluer les habitués et lancer la roue de la fortune. Vous pourriez gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas, ou des récompenses mystère en tout genre. Le grand prix de la semaine est une voiture que les automobilistes n'ont même pas le temps de voir quand elle les double, à savoir la Dewbauchee Specter.

Promotions

On peut faire tant de choses avec une voiture, par exemple, avec un peu d'amour et d'entretien, on peut la faire sauter. Cette semaine, relookez votre carrosse chez Benny et profitez des suspensions hydrauliques à -50 %. Économisez aussi 30 % sur la Declasse Moonbeam et l'Albany Primo, ainsi que sur leurs transformations en véhicules custom chez Benny.

Tous les garages sont à -40 % ces 7 prochains jours, tandis que les véhicules suivants sont à des prix défiant toute concurrence :

-30 % sur le Vapid Slamtruck ;

-30 % sur le JoBuilt Hauler custom ;

-40 % sur la Lampadati Casco ;

-30 % sur le Yosemite Rancher ;

-40 % sur la Vapid Clique.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur la Dinka RT3000 et -65 % sur la Lampadati Casco jusqu'au 20 octobre.