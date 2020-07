GTA Online et Red Dead Online : enfin des grosses mises à jour confirmées pour 2020, dont la plus grosse de l'histoire de GTA V

Cela fait des mois que GTA Online et Red Dead Online stagnent, avec seulement des activités hebdomadaires reprenant du contenu passé. Le mode multijoueur de Grand Theft Auto V avait fait un effort avec le contenu Gerald's Last Play en avril dernier, mais du côté de l'aventure en ligne de Red Dead Redemption 2, c'est le calme plat depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19.

Réjouissez-vous, Rockstar Games a enfin du neuf à nous proposer dans les deux expériences ! Du côté de Red Dead Online, c'est dès ce 28 juillet que nous pourrons profiter d'une nouvelle Carrière de l'Ouest avec un nouveau Rôle de naturaliste, un Pass du Hors-la-Loi inédit, des fonctionnalités pour la communauté et plus encore. Plus tard cette année, d'autres extensions majeures seront introduites, avec notamment du neuf pour un Rôle déjà installé.

Du côté de GTA Online, rien de concret, mais les développeurs nous préparent « un mélange amusant de nouveaux contenus diversifiés issus de la vaste gamme de modes de jeu » pour cet été. Le plus lourd sera en revanche pour la fin d'année 2020 avec la plus grosse mise à jour de l'histoire du jeu en ligne, nous proposant un braquage dans un nouveau lieu. La dernière fois que Rockstar Games avait dit cela, c'était pour le Diamond Casino & Hotel, et les joueurs n'avaient pas été déçus.

Si vous faites partie de la communauté de l'un ou l'autre de ces titres, vous devriez être rassurés pour la suite.

