GTA Online : une mise à jour pleine de missions inédites avec Gerald, des GTA$ et RP doublés cette semaine

Le mode multijoueur de Grand Theft Auto V se reposait un peu trop sur ses acquis ces dernières semaines, mais les choses changent avec le patch du jour. GTA Online accueille en effet de nouvelles missions dans le cadre de la mise à jour Gerald's Last Play.



Six activités inédites liées à ce personnage récurrent du jeu en ligne sont disponibles dès maintenant, pour des objectifs et récompenses variées. D'ailleurs, vous pouvez récupérer des GTA$ et RP doublés dans ces missions jusqu'au 29 avril, alors ne tardez pas à les faire et les refaire.

GTA V - Édition Premium 25 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 25€. Il semblerait que le marché noir de Los Santos soit sur le point de connaître une crise sans précédent. Gerald et les Familles rencontrent une fâcheuse résistance de la part de gangs rivaux, et comme tout entrepreneur audacieux, Gerald prépare sa sortie. Gerald a besoin de vous Aidez Gerald à gagner gros dans de nouvelles missions de contact en vous assurant du bon déroulement de son trafic de drogue et de ses autres activités dans Los Santos, tout en éliminant les rivaux et en échappant à la police. Obtenez des GTA$ et RP doublés Et du 23 au 29 avril, gagnez des GTA$ et RP doublés dans ces missions (ainsi que dans d'autres tâches de vos contacts peu recommandables).

Surveillez vos messages de Gerald sur votre iFruit, et lancez-vous dans six nouvelles missions, disponibles dès aujourd'hui en solo ou en coopération avec jusqu'à trois partenaires de confiance. Rôti aux pruneaux Cet abattoir ne paye pas de mine au premier abord. Sauf qu'en réalité, il est utilisé par des rivaux de longue date de Gerald pour fabriquer des marchandises, avant de les revendre. Occupez-vous des membres du gang qui gardent les lieux et mettez la main sur leur recette. Mais n'espérez pas vous en tirer facilement : il vous faudra savoir forcer un coffre-fort pour arriver au bout de cette mission. Mules originales Un trafiquant rival a eu la brillante idée de cacher de la cocaïne dans des figurines, mais il n'a pas été assez discret pour échapper aux informateurs de Gerald. Récupérez le fourgon, localisez et mettez la main sur les figurines livrées... et soyez prêt à tout. Came à moto Des motards essaient de marcher sur les platebandes de Gerald, et ça se répercute sur ses affaires. Aidez-le à leur faire passer un message en volant les matières premières dans leurs lieux de production. Démerde-toi Une transaction a mal tourné, et les joueurs doivent retrouver la cargaison perdue que Gerald peut suivre grâce à une puce. Cependant, la présence de cette puce n'a peut-être pas échappé aux gangs rivaux ; c'est donc aux joueurs de récupérer la came, et ce, sans que les flics s'en mêlent. Marabute-le Gerald ne peut plus voir le chef d'un gang rival en peinture, et il est prêt à l'éliminer. Seul problème : il faut d'abord le retrouver. Pour le faire sortir de sa planque, débarrassez-vous de sa clique. Produit fini Gerald cherche à refourguer toute sa marchandise à un acheteur local. Assurez-vous que cette grosse transaction se déroule sans encombre.

