GTA Online : le tuning, la Ocelot Pariah et le commerce de cannabis à l'honneur avec le patch hebdomadaire

C'est la norme en ce moment dans les jeux Rockstar Games : faire du neuf avec du vieux. En attendant un bon coup d'accélérateur dans les mises à jour de contenu, GTA Online poursuit sa routine avec des promotions et des bonus en tout genre.

L'accent est mis jusqu'à jeudi prochain sur les véhicules custom de chez Benny's Original Motorworks, avec de grosses réductions sur les transformations de bolides. Sinon, les GTA$ et RP sont doublés dans les missions de contact, triplés dans Marche Forcée, les chiffres du marché du cannabis repartent à la hausse, une variante de la Ocelot Pariah est disponible avec la Roue de la Fortune, et plus encore.

Promotions sur les transformations en véhicules custom chez Benny Cette semaine, rendez-vous chez Benny pour refaire le système hydraulique de tout un tas de lowriders, et profitez d'un prix d'ami sur toutes les transformations en véhicules custom. Profitez de 70 % de réduction sur les transformations des véhicules suivants chez Benny's Original Motorworks : Bravado Banshee (900R) ;

Albany Buccaneer (custom) ;

Vapid Chino (custom) ;

Principe Diabolus (custom) ;

Pfister Comet (rétro custom) ;

Annis Elegy RH8 (rétro custom) ;

Willard Faction (custom/custom donk) ;

Pegassi FCR 1000 (custom) ;

Progen Itali GTB (custom) ;

Declasse Moonbeam (custom) ;

Truffade Nero (custom) ;

Albany Primo (custom) ;

Declasse Sabre Turbo (custom) ;

Vapid Slamvan (custom) ;

Dewbauchee Specter (custom) ;

Karin Sultan (RS) ;

Declasse Tornado (custom) ;

Dundreary Virgo classique (custom) ;

Declasse Voodoo (custom). GTA$ et RP doublés dans les missions de contact Cette semaine, répondez au téléphone ou passez vous-même quelques coups de fil, car toutes les missions de contact rapportent des GTA$ et RP doublés. Pour rejouer une mission de contact terminée avec succès, ouvrez le menu Pause et rendez-vous dans En ligne > Activités > Créées par Rockstar > Missions. GTA$ et RP triplés dans Marche forcée Marche forcée octroie des récompenses triplées. Cela dit, n'oubliez pas de garder un œil sur le compteur de vitesse et l'autre sur votre rétroviseur, car vos adversaires seront prêts à tout pour vous empêcher de monter sur le podium. Création de richesse Si vous cherchez des opportunités lucratives à la limite de la légalité, ne cherchez pas plus loin : cette semaine, les motards peuvent gagner le double de GTA$ dans toutes les ventes de leur lieu de production de cannabis, et profiter de réapprovisionnements à moitié prix pour tous leurs lieux de production jusqu'au 22 avril. Dans un État aussi détendu que Los Santos, vous ferez un malheur. Mais un conseil : gardez un œil sur les stups, comme sur vos concurrents. Obtenez les tee-shirts Bravado stylisé et Annis Japon, ainsi que la veste d'intérieur blanche à motif Jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour ajouter gratuitement à votre garde-robe la veste d'intérieur blanche à motif, ainsi que les tee-shirts Bravado stylisé et Annis Japon. Roue de la fortune Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au Diamond Casino & Hôtel, c'est le moment idéal de faire tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des accessoires et plus encore. Le grand prix de la semaine est une Ocelot Pariah personnalisée, ornée du motif Bandes blanches en pointe pour encore plus de style. Promotions supplémentaires Les mordus de la mécanique seront ravis d'apprendre qu'ils peuvent profiter de promotions sur une sélection de véhicules et de modifications, ainsi que sur les améliorations de certains lieux de production : -70 % sur les transformations chez Benny et -50 % sur la fumée de pneus verte ;

40 % de réduction sur l'Overflod Tyrant ;

60 % de réduction sur la Pegassi Zentorno ;

50 % de réduction sur les lieux de production de cannabis, leurs améliorations et leurs matières premières ;

Sans oublier 60 % de réduction sur l'Ocelot Ardent et 40 % de réduction sur le Mammoth Hydra.

