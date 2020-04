GTA Online : fausse DeLorean et modes aériens à l'honneur, 1 000 000 GTA$ à gagner et plus avec le patch hebdomadaire

En attendant l'arrivée de contenu inédit, GTA Online continue de nous rincer en récompenses et bonus en tout genre. La preuve, en ce moment, une simple connexion permet d'obtenir 500 000 GTA$.

Si vous en voulez plus, à compter d'aujourd'hui, compléter dix défis quotidiens permet d'obtenir 1 000 000 GTA$ (et un casque à bière J Lager). La mise à jour hebdomadaire débloque sinon des GTA$ et RP triplés dans les modes aériens, comme Top Fun ou Air Force Zero. Et pour ceux qui voudraient faire tourner la Roue de la Fortune au casino, le véhicule à l'honneur n'est autre que l'Imponte Deluxo, réplique virtuelle de la mythique DeLorean DMC-12 de Retour vers le Futur.

Prenez votre envol cette semaine dans GTA Online Dans Saisie au vol, dominez un ciel parsemé de traînées blanches et de plomb rouge scintillant au-dessus de Los Santos et Blaine County. Cette semaine, installez-vous dans le cockpit, récupérez du butin et ramenez-le à la base de votre équipe pour obtenir des récompenses triplées. Et le chaos aérien ne s'arrête pas là : sélectionnez l'option Versus dans le menu Activités, puis protégez ou attaquez la cible dans Air Force Zero pour repartir avec des GTA$ et RP triplés. Vous gagnerez également le triple de récompenses en tentant de massacrer une équipe de fuyards depuis un Lazer dans Top Fun. Et les joueurs haut perchés qui veulent vendre leurs marchandises sur le marché noir feront le double de bénéfices dans les missions de vente de Contrebande organisée jusqu'au 15 avril. GTA$ bonus Pour rappel, nous offrons un bonus unique de 500 000 GTA$ à tous ceux qui se connectent et jouent à GTA Online ce mois-ci. Vous recevrez automatiquement vos GTA$ sur votre compte Maze Bank dans un délai de sept jours. Casque à bière J Lager Terminez 10 objectifs quotidiens dans la semaine pour recevoir en cadeau le casque à bière J Lager, ainsi que 1 000 000 GTA$. Promotions aériennes Si vous voulez faire équipe avec Ron le nerveux et revendre vos marchandises sur le marché noir aérien, il vous faudra un lieu digne de ce nom pour vous organiser. Tous les hangars et leurs améliorations sont en promotion cette semaine, ainsi que quelques machines volantes pour décorer votre nouvel espace. -60 % sur les hangars, leurs modifications et leurs extensions.

Hangar A17 de l'aéroport de LS, hangar 1 de l'aéroport de LS, hangar 3499 de Fort Zancudo, hangar 3497 de Fort Zancudo, hangar A2 de Fort Zancudo, styles, éclairages, décorations du sol, mobilier de bureau, appartements et ateliers des hangars.

-50 % sur le Buzzard d'attaque.

-60 % sur le P-996 Lazer. Promotions sur des véhicules

Si vous préférez garder les pieds sur terre, rendez-vous chez Legendary Motorsport pour profiter de 50 % de réduction sur deux des véhicules les plus convoités de Los Santos : -50 % sur la Principe Deveste Eight ;

-50 % sur la Benefactor Schlagen GT.

