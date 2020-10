GTA Online : masque et jogging gratuit, véhicules d'Halloween en promo et modes sanglants à l'honneur cette semaine

Comme tous les jeux live service encore actifs, GTA Online ne pouvait se passer de festivités en lien avec Halloween ces prochains jours. Jusqu'au 29 octobre, les modes rivalités les plus sanglants et les Épreuves Bunker sont à l'honneur avec des GTA$ et RP doublés, tandis que les évènements en mode libre apportent carrément des récompenses triplées. Des véhicules ténébreux sont sinon en promotion, tandis qu'un masque de hockey à pois orange et un jogging citron sont récupérables gratuitement ces prochains jours.

Et sur une note plus classique, c'est une déclinaison originale de l'Annis S80RR qui peut en ce moment être récupérée via la Roue de la Fortune.

Gagnez des récompenses triplées dans les Épreuves bunker sanglantes d'Halloween C'est bientôt Halloween ! Enfilez votre déguisement le plus effrayant, aiguisez votre machette et allez gagner des récompenses triplées dans les Épreuves bunker souterraines. Faites un massacre sur trois cartes de Tueur en série qui se déroulent dans les profondeurs du bunker, dans le silo et au Diamond, et vous repartirez avec des GTA$ et RP triplés. Gagnez également des GTA$ et RP doublés dans les modes rivalité les plus sanglants d'Halloween : JAMAIS DEUX SANS PROIES ;

CHASSE À L'HOMME ;

CONDAMNÉS ;

AURORE ET DAMNATION ;

TUEUR EN SÉRIE ;

TUEURS EN SÉRIE. Et dans le genre bizarre, on raconte que des plants de peyotl poussent dans les collines, les montagnes et même dans les jardins de Los Santos. Ces petites plantes ne payent pas de mine, mais leurs effets psychoactifs et transformateurs ne doivent pas être pris à la légère... On vous aura prévenus. Récompenses triplées supplémentaires Gardez un œil sur les évènements en mode libre, qui rapportent des récompenses triplées jusqu'au 28 octobre. Et pour les adeptes des nuits blanches qui veulent voir leurs clients brûler la chandelle par les deux bouts et faire chauffer leur carte bleue : les revenus quotidiens des boîtes de nuit sont eux aussi multipliés par trois. Masque de hockey à pois orange et jogging citron gratuits Jouez à GTA Online à tout moment d'ici le 28 octobre pour recevoir gratuitement le masque de hockey à pois orange et le jogging citron (haut et bas). Sur le podium cette semaine : l'Annis S80RR Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et toutes sortes de récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est l'Annis S80RR, un somptueux mélange entre une sportive et un cheval de trait qui fait passer la vitesse bien avant la sécurité. Promotions sur les boîtes de nuit et plus Les promoteurs, magnats et imprésarios ambitieux peuvent profiter de 40 % de réduction sur les boîtes de nuit, tandis que pour ceux qui veulent rafraîchir leur intérieur, les améliorations et modifications des boîtes de nuit sont toutes disponibles à -30 %. Profitez de 40 % de réduction sur le char d'assaut téléguidé. Et ce n'est pas tout : d'effroyables véhicules d'Halloween sont en vente à prix spécial pour une durée limitée, et d'autres véhicules seront également en promotion dans les prochaines semaines. -30 % sur l'Albany Lurcher

-30 % sur le Corbillard Chariot Romero

-30 % sur la Pegassi Reaper

-30 % sur la LCC Sanctus Avantages Prime Gaming Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également : Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite ;

60 % de réduction exclusive sur l'Imponte Deluxo volante. Les abonnés à Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus unique de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures.





