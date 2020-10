GTA Online : T-shirt Diamond gratuit, GTA$ et RP doublés, Coil Brawler à l'honneur et plus cette semaine

Comment occuper des joueurs de GTA Online quand il n'y a rien de neuf à leur proposer ? C'est simple : vous doublez les bonus dans différentes activités, et ils en auront pour la semaine. C'est encore une fois ce qu'il se passe du 1er au 8 octobre, avec des GTA$ et RP doublés en Missions de Véhicules Spéciaux, Guerres Commerciales, et Épreuves Rivalité du Diamond.

À part ça, vous pouvez récupérer un T-Shirt Diamond Classique rouge gratuitement en vous connectant au jeu, tenter d'obtenir une Coil Brawler au casino, et profiter de promotions en tout genre.

Récompenses doublées dans les missions de véhicules spéciaux

Qui ne rêve pas de sillonner la ville dans des véhicules ultramodifiés, comme le Phantom Wedge destructeur ou la Rocket Voltic hypersonique ? Assouvissez vos bas instincts et remplissez-vous les poches au passage, grâce aux récompenses doublées dans les missions de véhicules spéciaux.

Accédez à SecuroServ depuis votre bureau pour lancer ces missions, toucher votre double paie et débloquer la remise habituelle de Warstock Cache & Carry. Et cette semaine, trois véhicules spéciaux (le buggy rampe, le Blazer aqua et le Phantom Wedge susmentionné) sont disponibles à -40 %, alors profitez-en pour les ajouter à votre collection polyvalente.

Récompenses doublées dans les guerres commerciales et plus

Si vous préférez la concurrence acharnée du marché noir, gardez un œil sur les guerres commerciales qui se déclenchent en mode libre : elles rapportent des GTA$ et RP doublés cette semaine. De plus, si vous gagnez une guerre commerciale incluant des marchandises évènement, vous remporterez le t-shirt Réclamez votre dû.

Récompenses doublées dans les Épreuves rivalité du Diamond

Pendant ce temps, les flambeurs comme les as de la gâchette peuvent se donner rendez-vous au Diamond Casino & Hôtel pour régler leurs comptes et leurs dettes dans les Épreuves rivalité du Diamond, qui rapportent des GTA$ et RP doublés toute la semaine. Pour participer, rejoignez l'icône des Épreuves bunker près du Diamond Casino & Hôtel sur votre carte.

De plus, jouez à GTA Online à tout moment entre le 1er et le 7 octobre pour recevoir le t-shirt Diamond classique rouge, souvenir d'une époque encore moins régulée et moins surveillée.

Sur le podium cette semaine : la Coil Brawler

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP et toutes sortes de récompenses mystère. Cette semaine, c'est la Coil Brawler qui vous attend sur le podium, un tout-terrain si puissant qu'il peut aller n'importe où.

Promotions

Les frais de lancement dans le monde lucratif des PDG sont particulièrement intéressants cette semaine, grâce à des promotions spéciales sur les bureaux et les entrepôts de véhicules. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-40 % sur tous les bureaux

-25 % sur tous les entrepôts de véhicules

-40 % sur le Blazer aqua

-40 % sur la Phantom Wedge

-30 % sur toutes les options de personnalisation des bureaux

Styles



Changement de nom d'organisation



Coffre-fort



Armurerie



Logement



Secrétaire

Véhicules supplémentaires

-25 % sur la BF Club



-40 % sur le buggy rampe

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également :

Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite

-40 % sur le Yosemite Rancher

-70 % sur la Declasse Yosemite drift

Les abonnés à Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus unique de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures.