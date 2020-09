GTA Online : bonus de 100 000 GTA$, casquette gratuite et récompenses doublées cette semaine

Maintenant que la ferveur du Pack Spécial Été de Los Santos est retombée, GTA Online revient à des préoccupations plus traditionnelles. Il nous propose par exemple des récompenses doublées en Trafic d'armes, Épreuves de Survie et Missions d'opérations mobiles, où il est d'ailleurs possible de récupérer un bonus de 100 000 GTA$ en terminant n'importe quel objectif.

À part ça, vous pouvez récupérer une casquette Warstock gratuite, débloquer une Declasse DR1 spéciale sur le podium du casino, et profiter de réductions en tout genre.

Récompenses doublées dans les missions d'opérations mobiles et bonus de 100 000 GTA$

Toutes les missions d'opérations mobiles rapportent des GTA$ et RP doublés : commettre des crimes n'a jamais été aussi tendance.

Salissez-vous les mains à la place de l'agent 14 en sabotant les opérations et les chaînes de production de vos rivaux à l'aide de véhicules armés. Pour les novices du trafic d'armes, procurez-vous un bunker et un centre d'opérations mobile, tous deux disponibles en promotion chez Warstock cette semaine. Ensuite, rejoignez le centre de commandement de votre nouveau C.O.M. pour lancer ces missions, et terminez des missions de réapprovisionnement pour débloquer de nouvelles opérations mobiles.

Vous allez vous enrichir en un rien de temps. De plus, terminez n'importe laquelle des missions d'opérations mobiles pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ la semaine prochaine.

Récompenses doublées dans Trafic d'armes

Cette semaine, armez-vous jusqu'aux dents et refourguez des marchandises illicites depuis votre bunker : toutes les missions de vente de Trafic d'armes rapportent des récompenses doublées. Et les super-vilains des temps modernes pourront facilement s'offrir une tanière souterraine, grâce à des réductions sur les bunkers, les C.O.M., des véhicules spéciaux et plus.

Casquette Warstock gratuite

Jouez à GTA Online à tout moment entre le 24 et le 30 septembre pour débloquer la casquette Warstock Cache & Carry et afficher votre préférence pour les véhicules lourdement armés et blindés.

Récompenses doublées dans les Épreuves de survie

Cette semaine, repoussez des vagues d'ennemis acharnés et de plus en plus dangereux dans les Épreuves de survie pour gagner des GTA$ et RP doublés. Rejoignez une liste depuis l'icône des Épreuves de survie sur la carte, utilisez la fonction Activité rapide de votre iFruit ou lancez des survies individuelles depuis le menu Activités pour profiter de ces bonus.

Sur le podium cette semaine : la Declasse DR1

Si vous passez dans le hall du Diamond Casino & Hôtel, n'oubliez pas d'aller voir la roue de la fortune. Le minuteur qui s'affiche sur votre écran lorsque vous entrez dans le hall vous indique le temps restant avant de pouvoir profiter de votre essai gratuit. Cette semaine, tentez de gagner la Declasse DR1, une ultralégère qui n'a que faire du code de la route, des limitations de vitesse et des mesures de sécurité routière.

Promotions

Ceux qui souhaitent amortir les frais de lancement de leur organisation criminelle pourront être intéressés par les nombreuses promotions de la semaine.

-40 % sur tous les bunkers

-40 % sur le centre d'opérations mobile

-30 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur le Coil Rocket Voltic

-30 % sur les modifications des bunkers

Style de bunker



Espace personnel



Stand de tir



Armurerie



Transport

-35 % sur les options de personnalisation du centre d'opérations mobile

Modules



Couleurs intérieur



Motifs



Armes

Véhicules supplémentaires

-40 % sur la Pegassi Infernus



-40 % sur le Titan

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également :

Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite ;

-40 % sur le Yosemite Rancher ;

-70 % sur la Declasse Yosemite drift.

Les membres Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus exceptionnel de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures.