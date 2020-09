GTA Online : bonus de 250 000 GTA$, récompenses triplées et Progen Itali GTB à l'honneur cette semaine

L'été touche à sa fin, il est donc temps pour GTA Online d'arrêter de mettre en lumière le Pack Spécial Été à Los Santos. Cette semaine, Rockstar Games met un coup de projecteur sur l'activité Sauts au but groupés, un défi de saut en parachute (mais en voiture) où les GTA$ et les RP sont triplés jusqu'au 23 septembre. Les récompenses sont aussi triplées dans les Conquêtes, et doublées pour les ventes de fret aérien.

Sinon, vous pouvez récupérer un bonus de 250 000 GTA$ en collectant dix accessoires de film, décrocher une variante de la Progen Itali GTB au casino et profiter de diverses promotions.

Planez jusqu'aux récompenses triplées dans Sauts au but groupés

Envolez-vous à bord du nec plus ultra : une Ruiner 2000 équipée d'un parachute. Planez jusqu'à la cible, et si vous parvenez à l'atteindre en un seul morceau, assurez-vous de ne pas laisser vos adversaires vous imiter. N'oubliez pas : les sales coups ne sont pas seulement tolérés, ils sont encouragés. Sauts au but groupés vous rapporte des récompenses triplées jusqu'au 23 septembre.

Récompenses triplées dans les conquêtes

Vous êtes plutôt d'humeur à vous replonger dans les grands classiques ? Si oui, optez pour un bain de sang dans les conquêtes et affrontez vos adversaires dans une épreuve de force culte. Vous en ressortirez couvert de sang, d'entrailles et de trois fois plus de GTA$ et de RP que d'habitude.

Récompenses doublées dans les ventes de fret aérien

Pour ce qui est de la dangerosité, les voies aériennes de Los Santos n'ont rien à envier à ses autoroutes. Cependant, ceux qui ont le courage de se lancer dans la contrebande par fret aérien recevront une paie doublée en récompense de leur bravoure. Lancez-vous dans cette entreprise risquée avec un hangar de Maze Bank Foreclosures, qui bénéficie d'une remise de 30 % durant toute la semaine.

Trouvez les 10 accessoires de film et obtenez un bonus de 250 000 GTA$

Tandis que vous vaquez à vos occupations en ville, pensez à ouvrir l'œil et à repérer les souvenirs et accessoires de cinéma cachés. Solomon Richards, le monstre sacré de l'industrie du cinéma, saura vous récompenser si vous lui rapportez ces précieux objets perdus. Trouvez les 10 accessoires de film qui lui ont été dérobés avant le 23 septembre et recevez une récompense de 250 000 GTA$ sous sept jours. Si vous avez déjà récupéré ces accessoires, vous n'avez pas de souci à vous faire : vous recevrez aussi la récompense dans la semaine qui suit.

Sur le podium cette semaine : la Progen Itali GTB

Assurez-vous de faire tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel cette semaine pour tenter de gagner la Progen Itali GTB, une voiture de sport capable de passer d'un doux ronronnement à un rugissement puissant en moins de temps qu'il n'en faut pour changer votre photo de profil dans Lifeinvader.

Promotions

Cette semaine, faites de bonnes affaires dans GTA Online en profitant de réductions sur les hangars, leurs options de personnalisation et leurs extensions. Découvrez aussi une large sélection de véhicules, qu'ils soient volants ou terrestres. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-30 % sur les Hangars

Hangar A17 de l'aéroport de LS, hangar 1 de l'aéroport de LS, hangar 3499 de Fort Zancudo, hangar 3497 de Fort Zancudo, hangar A2 de Fort Zancudo

-40 % sur le LF-22 Starling

-40 % sur le Mammoth Tula

-25 % sur la Gauntlet classique custom

-30 % sur les options de personnalisation et les extensions des hangars

Style



Éclairage



Décorations du sol



Mobilier de bureau



Appartement



Atelier

Véhicules supplémentaires :

-30 % sur l'Imponte Deluxo ;



-30 % sur le Rune Zhaba ;



-25 % sur l'Albany Manana custom.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir :