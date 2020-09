GTA Online : jogging gratuit, GTA$ et RP doublés, et Invetero Coquette D10 à l'honneur cette semaine

La lubie de Grand Theft Auto Online, c'est bien évidemment son Pack Spécial Été à Los Santos qu'il nous ressert à toutes les sauces cette semaine. Jusqu'à jeudi prochain, ce sont ainsi les Guerres Commerciales qui sont à l'honneur avec des GTA$ et RP doublés, tandis que les récompenses sont aussi doublées en Lutte Territoriale. Et vous allez pouvoir repartir braquer le Diamond Casino & Hotel qui a refait le plein de diamants dans ses coffres !



À part ça, vous pouvez récupérer gratuitement un superbe jogging citron pour crâner en ligne, l'Invetero Coquette D10 est disponible en édition spéciale sur le podium, et des promotions et avantages Prime Gaming sont toujours proposés.



Bénéfices boostés dans les guerres commerciales cette semaine, des diamants dans la chambre forte du casino, des vêtements à débloquer et plus

Les guerres commerciales du pack Spécial Été à Los Santos sont encore plus lucratives cette semaine. Organisez un assaut sur un porte-avions désœuvré et frayez-vous un chemin dans l'une des usines pour vous en mettre plein les poches. Votre entrepôt est tellement vide que vous entendez l'écho de votre propre respiration? Il est temps d'y remédier. Restez à l'affût de cargaisons vulnérables dans Los Santos, et achevez n'importe quelle guerre commerciale au cours des sept prochains jours pour recevoir le double de récompenses.

Selon la rumeur (et les extraits de vidéosurveillance qui circulent sur le dark web), la chambre forte du casino recèlerait toute une cargaison de diamants. Organisez un braquage et rejoignez l'antre de la bête pour avoir une chance de repartir avec un pactole en carbone pressurisé.

Cette semaine, jouez à Lutte territoriale pour recevoir le double de GTA$ et de RP. Dans ce monde virtuel extrêmement brutal, chaque minute compte : occupez le plus de zones possible avant la fin du temps imparti, et ne laissez pas vos adversaires prendre le dessus.

Jogging offert

Cette semaine, jouez à GTA Online pour recevoir gratuitement le superbe jogging citron, composé d'un pantalon ajusté et d'un haut.

Sur le podium cette semaine : l'Invetero Coquette D10

Après avoir planqué votre butin de la chambre forte, retournez au Diamond pour faire tourner la roue de la fortune et tenter de gagner la Coquette D10, une sportive américaine dont la puissance n'a d'égale que la quantité astronomique d'avertissements, d'astérisques et de notices explicatives qui l'accompagnent. Mais ne vous embêtez donc pas à lire toutes ces longues phrases absconses en petits caractères, et contentez-vous d'écouter le doux ronronnement de ce moteur…

Promotions

Cette semaine, profitez de promotions sur les bunkers et leurs améliorations pour investir dans l'immobilier souterrain ainsi que de récompenses doublées dans les missions de vente de Trafic d'armes. Profitez également de réductions sur des véhicules de luxe pour échapper aux autorités.

-40 % sur les bunkers

Paleto Forest Bunker, Raton Canyon Bunker, Lago Zancudo Bunker, Chumash Bunker, Grapeseed Bunker, Route 68 Bunker, Grand Senora Desert Bunker, Smoke Tree Road Bunker, Thomson Scrapyard Bunker, Farmhouse Bunker

-30 % sur les améliorations de bunker

Styles, espace personnel, stand de tir, armurerie, moyens de transport, atelier de véhicules armés du C.O.M.

25% sur la Dundreary Landstalker XL

30% sur la Pegassi Zentorno

25% sur la Youga classique 4x4

Profitez également de 40 % de réduction sur l'Ocelot Ardent et la Declasse Tampa armée jusqu'au 16 septembre.

Avantages Prime Gaming

Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir :