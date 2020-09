GTA Online : bonus de 250 000 GTA$ et Épreuves Rivalité du Diamond à l'honneur cette semaine

Pas de surprise pour les activités hebdomadaires de GTA Online, qui continue à mettre en exergue le contenu du Pack Spécial Été de Los Santos introduit il y a quelques semaines. Jusqu'au 10 septembre, ce sont les Épreuves Rivalité du Diamond Casino & Hotel qui sont à l'honneur avec des récompenses doublées et un bonus de 250 000 GTA$ pour votre prochaine victoire dans l'un de ces modes. Les GTA$ et RP sont aussi doublés dans les missions Dernier Coup de Gerald et les ventes de marchandise spéciale.

À part ça, vous pouvez bénéficier de réductions sur quelques véhicules, et une déclinaison spéciale de la Maibatsu Penumbra FF est disponible via la Roue de la Fortune.

Gagnez gros dans les Épreuves rivalité du Diamond



Cette semaine, pas besoin de vider la chambre forte du Diamond pour vous remplir les poches : la véritable action se déroule au niveau du casino, dans les Épreuves rivalité du Diamond. Les participants recevront des récompenses doublées dans tous les modes des Épreuves, et les joueurs remportant la victoire dans n'importe lequel de ces modes recevront un bonus unique de 250 000 GTA$, déposés sur leur compte dans un délai de sept jours. Comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, les bonus de cette semaine sont basés sur l'activité la plus populaire du week-end dernier (entre les défis et missions de gros bonnets et ceux de motards). Les joueurs se sont rués sur les défis et missions de gros bonnets, alors préparez votre trafic de contrebande : les ventes de marchandises spéciales rapportent le double de récompenses toute la semaine. Si Gerald vous appelle, ne l'envoyez pas sur messagerie : toutes les missions Dernier coup de Gerald rapportent le double de GTA$ et de RP jusqu'au 9 septembre. Alors, décrochez, aidez votre vieil ami et empochez une jolie récompense. Sur le podium cette semaine : La Maibatsu Penumbra FF Faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel. Le grand prix de la semaine est la Maibatsu Penumbra FF, un véhicule faussement modeste capable d'atteindre une vitesse inconsidérée avant même que vous n'ayez le temps d'attacher votre ceinture. Promotions -30 % sur la Grotti Furia

-30 % sur la Grotti Itali GTO

-30 % sur l'Överflöd Entity XXR sur la -40 %

Karin Kuruma (Armored) Profitez également de 40 % de réduction sur le Mammoth Thruster et de 30 % de réduction sur le TM-02 Khanjali jusqu'au 9 septembre. D'autres promotions sur des véhicules sont prévues dans les semaines à venir, ne les manquez pas ! Avantages Prime Gaming Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir : 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine ;

Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite ;

70 % de réduction sur le Mammoth Avenger ;

75 % de réduction sur les ateliers d'armes et de véhicules armés de l'Avenger.

Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Take-Two : d'anciens titres autres que GTA V à venir sur next-gen, les améliorations du jeu de Rockstar évoquées