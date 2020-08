GTA Online : véhicules, missions et activités inédites à gogo avec l'arrivée du Pack Spécial Été !

Les affaires ont repris ce mardi pour la communauté GTA Online, qui accueille avec le Pack Spécial Été l'une des plus grosses mises à jour depuis des mois. Le programme est riche, avec pas moins de 15 véhicules inédits à ajouter à votre garage, six missions coopératives données par le capitaine Brendan D’arcy depuis son Superyacht Galaxy, neuf circuits pour les Courses d'Ultralégères et carrément un éditeur de tracé dédié à cette discipline, des Guerres Commerciales additionnelles, des modes Rivalités en plein Diamond Casino & Hôtel et des bornes d'arcade pour jouer à QUB3D et Axe of Fury.

Pour le descriptif officiel, ça se passe ci-dessous.

L'été s'annonce exceptionnel à Los Santos, la ville qui ne manque de rien : la nouvelle mise à jour de GTA Online offre de nouvelles activités amusantes pour les magnats, les mordus de la mécanique et les autres. 15 nouveaux véhicules Cet été, chaque jour passé à Los Santos est une opportunité pour exhiber votre nouvelle voiture. 15 nouveaux véhicules sont disponibles dans GTA Online, dont deux nouvelles ultralégères, le Dundreary Landstalker XL très gourmand chez Southern San Andreas Super Autos, la supersportive futuriste Lampadati Tigon chez Legendary Motorsport, de nouvelles transformations chez Benny's Original Motor Works et plus. Lampadati Tigon

Invetero Coquette D10

Declasse DR1

Vapid Peyote custom

Imponte Beater Dukes

Albany Manana custom

Bravado Gauntlet classique custom

Declasse Yosemite Rancher

Canis Seminole Frontier

Bravado Youga classique 4x4

Dundreary Landstalker XL

Benefactor Glendale custom

BF Club

Maibatsu Penumbra FF

Benefactor BR8 En plus de ces nouveaux véhicules, les ateliers de tuning vous proposent 15 nouveaux types de jantes tout-terrain, 30 nouvelles jantes de rue et des apparences de pneus inédites.

6 nouvelles missions en coopération Le capitaine Brendan Darcy vous invite à vous mettre à sa place pour un court moment. Les propriétaires d'un yacht de luxe Galaxy pourront héberger à six nouvelles missions en coopération, à lancer depuis le pont de leur navire ou en appelant le capitaine Darcy via leur iFruit. Jouez en solo ou invitez une organisation en soutien pour un règlement de comptes en haute mer. En bonus, gagnez des récompenses doublées dans chacune de ces nouvelles aventures maritimes jusqu'au 19 août. Hébergez et terminez les six missions pour débloquer instantanément une tenue de marin unique.

9 nouvelles courses d'ultralégères La mise à jour d'aujourd'hui s'accompagne de deux ultralégères inédites et de nouvelles Épreuves de courses d'ultralégères, contenant neuf circuits à marquer de vos traces de pneus, le long du Land Act Dam ou au milieu des turbines du parc d'éoliennes Ron Alternates. Le gameplay des courses d'ultralégères a également été amélioré : vous pouvez désormais changer de type de pneus au stand et suivre la détérioration de vos pneus et de votre véhicule grâce à de nouveaux indicateurs à l'écran. De plus, les joueurs qui rouleront à contresens ou resteront immobiles sur la piste trop longtemps apparaîtront comme fantômes pour les autres joueurs. Et cette semaine, gagnez des récompenses doublées dans toutes les courses d'ultralégères créées par Rockstar. Éditeur de course d'ultralégères Grâce au nouvel éditeur de course d'ultralégères, les accros à l'adrénaline disposeront désormais de tous les outils nécessaires pour concevoir leurs propres circuits et proposer des expériences survoltées. L'éditeur de course d'ultralégères propose 60 nouveaux éléments, dont des arches, des stands, des paddocks et plus. Mais attention aux morceaux de châssis volants et aux pertes de pneus : certains virages en épingle seront peut-être un peu trop serrés.

De nouvelles guerres commerciales Lorsque vous recevrez une notification vous indiquant que de nouvelles guerres commerciales sont disponibles, reposez votre coupe de Blêuter'd bien frais, descendez du toit du Diamond Casino & Hôtel et plongez dans l'action. Ces compétitions se déroulent dans de nouveaux endroits sur la carte et vous octroieront des récompenses bien plus intéressantes. Coordonnez un assaut sur un porte-avions posté en pleine mer pour le dépouiller de ses marchandises, ou frayez-vous un chemin avec vos armes et vos talents de pirate dans l'une des nombreuses usines pour atteindre son cœur et gagner des récompenses alléchantes. Faites appel à votre équipe pour optimiser vos gains. Et jusqu'au 19 août, remportez une guerre commerciale pour obtenir le masque de hockey à pois roses, en plus des autres récompenses. Épreuves rivalité du Diamond Repérer et braquer un casino est toujours amusant, mais parfois, il vous faut une bonne dose de compétitivité. Les Épreuves rivalité du Diamond vous proposent huit modes à gros enjeux dans les locaux clinquants et glamours du Diamond Casino & Hôtel, dont des modes intenses plébiscités tels que T'as pas 4 balles ? et Tueur en série, ou encore les modes chaotiques, mais hyper compétitifs Cible de choix et Résurrection. Les Épreuves rivalité du Diamond rapportent des récompenses doublées cette semaine. Vous pouvez les lancer depuis le menu Activité rapide ou en rejoignant l'icône des Épreuves bunker près du Diamond Casino & Hôtel sur la carte.

2 nouvelles bornes d'arcade Si vous êtes nostalgique d'une époque où tout était plus simple, et peut-être même en 16 bits, alors vous serez heureux d'apprendre que le jeu d'arcade classique QUB3D débarque tout droit de Liberty City pour rejoindre les salles d'arcade de Los Santos. Découvrez aussi Déchaînement de fureur, une épreuve de force qui vous aidera à montrer à vos amis, à votre ex, ou à vos parents dépités qu'en réalité, vous êtes bien plus fort et bien plus cool qu'ils ne le pensaient. Et si vous avez plus de monnaie que d'amis, sachez que Criminalité urbaine : Édition Guerres des gangs est à présent jouable en solo, contre des adversaires gérés par l'IA. Tous ces jeux, qu'ils soient classiques ou contemporains, sont disponibles à l'achat sur Pixel Emporium, depuis l'ordinateur portable de votre salle d'arcade. Nouveaux collectibles, éléments dynamiques et plus Le célèbre producteur de films Solomon Richards s'est récemment fait cambrioler, et il cherche quelqu'un pour l'aider à récupérer sa collection d'accessoires de films. Rendez visite à Solomon dans son bureau, puis traquez les 10 accessoires pour qu'il vous récompense comme il se doit. On raconte également que de petits trafics de drogue envahissent les rues : gardez un œil sur les véhicules et les activités qui vous semblent plus suspects que d'habitude. Les magasins de vêtements du sud de San Andreas et de Blaine County ont sorti leur collection été. Découvrez des centaines de nouveaux articles, dont des vestes en cuir, des joggings, des chemises, des masques, des t-shirts et bien plus encore. Correctifs et améliorations De plus, de nombreuses améliorations essentielles ont été ajoutées à GTA Online : Vous pouvez désormais remiser vos véhicules personnels au dépôt grâce à une option dans le menu Interaction.

Vous pouvez désormais posséder jusqu'à huit propriétés différentes.

Écraser l'accélérateur avant le début d'une course ne permet plus de recevoir un boost de vitesse. Il vous faut désormais appuyer sur la pédale au moment où « Go » s'affiche à l'écran (ou, dans le cas des courses d'ultralégères, lorsque les lumières du décompte disparaissent).

Les livraisons de véhicules par Pegasus n'auront jamais été aussi pratiques, grâce à l'ajout de multiples points d'apparition vous permettant de réduire la distance à parcourir pour rejoindre votre moyen de transport.

En entrant au Diamond Casino & Hôtel, les flambeurs verront désormais le temps qu'ils devront attendre avant de retenter leur chance à la roue de la fortune. Et cela sera bien leur seule opportunité de voir un compteur au Diamond.

Des dizaines d'autres changements ont été implémentés ; consultez les détails de la mise à jour ici.

Le plus gros reste à venir avec la plus importante mise à jour de l'histoire du jeu, annoncée pour la fin d'année. En attendant, Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Take-Two : d'anciens titres autres que GTA V à venir sur next-gen, les améliorations du jeu de Rockstar évoquées